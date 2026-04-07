https://crimea.ria.ru/20260407/chto-trebuetsya-otrasli-vinogradarstva-i-vinodeliya-v-krymu-1154765882.html

Что требуется отрасли виноградарства и виноделия в Крыму - РИА Новости Крым, 07.04.2026

Отрасль виноградарства и виноделия в Крыму необходимо особенно активно развивать в двух нишах, на которые стали направлять до 80% государственной поддержки.

денис кратюк

виноградники крыма

виноделие в крыму

мнения

крым

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/05/03/1119542870_0:42:1600:942_1920x0_80_0_0_9be7af6d394a6e07bb321a4e8c5739a2.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. Отрасль виноградарства и виноделия в Крыму необходимо особенно активно развивать в двух нишах, на которые стали направлять до 80% государственной поддержки. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил министр сельского хозяйства Крыма Денис Кратюк.По словам Кратюка, несмотря на то, что виноградарство и виноделие в Крыму развивается и разрастается, тогда как пригодных для ведения такого хозяйства площадей на полуострове все меньше, останавливаться и закрывать возможность инвестировать в эту отрасль нет причин.Речь о трех категориях, через призму которых следует рассматривать перспективность всей отрасли: микровиноделие, производство винограда и хозяйства с закрытым производственным циклом, уточнил министр."Третья группа хозяйств: они произвели, переработали и получили продукт на полку. Это, наверное, категория, где самые "долгие" деньги. Там реально вложить нужно очень много", – сказал гость эфира.Первая и вторая категории для Крыма сейчас более интересны, считает он."Микровиноделие должно вязаться к агротуризму, работать по совершенно другой траектории: принимать гостей и создавать сферу гостеприимства. Вторая категория – это у нас те, которые будут заниматься исключительно производством сырья, то есть винограда как такового без переработки. Такие у нас тоже хозяйства есть", – сказал глава ведомства.Крымский кагор признали одним из лучших в РоссииПо словам министра, в Крыму сейчас производится винограда существенно меньше, чем может перерабатываться, и это надо исправить, поскольку виноград – сырье, которое привезти нельзя, так как он требует переработки в течение часа-двух часов после того, как его сняли, пояснил Кратюк.Что касается микровиноделия и создания вокруг винодельческих хозяйств сети агротуризма, то и эта ниша очень перспективна, если грамотно подойти к ее развитию, добавил он."Но тут есть специфика. Во-первых, органические виноградники. То есть обработка препаратами – все должно быть органично. Второе – место. Просто полем ты туриста не привлечешь – это должно быть красиво, понятно, должен быть вид, инфраструктура, какая-то история. С этим нужно отдельно работать", – сказал собеседник.Оба направления, по его словам, требуют сейчас наибольшего внимания со стороны властей, и оно уже уделяется.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Климат бросает вызов виноделию в Крыму и открывает окна для экспериментовСколько вложили инвесторы в сельское хозяйство Крыма за 12 летКрым спасет Россию от дефицита экзотических фруктов

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

