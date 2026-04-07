Что требуется отрасли виноградарства и виноделия в Крыму
Отрасль виноградарства и виноделия в Крыму необходимо особенно активно развивать в двух нишах, на которые стали направлять до 80% государственной поддержки. Об... РИА Новости Крым, 07.04.2026
денис кратюк
виноградники крыма
виноделие в крыму
мнения
крым
Отрасль виноградарства в Крыму требует развития в двух направлениях – министр
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым.
Отрасль виноградарства и виноделия в Крыму необходимо особенно активно развивать в двух нишах, на которые стали направлять до 80% государственной поддержки. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
сообщил министр сельского хозяйства Крыма Денис Кратюк.
По словам Кратюка, несмотря на то, что виноградарство и виноделие в Крыму развивается и разрастается, тогда как пригодных для ведения такого хозяйства площадей на полуострове все меньше, останавливаться и закрывать возможность инвестировать в эту отрасль нет причин.
"Если мы возьмем 1980-е и 1990-е годы и посмотрим на количество виноградников в Крыму, то оно превышало в десятки раз то, что мы сейчас имеем. Того количества все равно не хватало... Поэтому вопрос не в остановке и не в насыщении. Вопрос вектора: в какую из трех ниш пойти", – сказал спикер.
Речь о трех категориях, через призму которых следует рассматривать перспективность всей отрасли: микровиноделие, производство винограда и хозяйства с закрытым производственным циклом, уточнил министр.
"Третья группа хозяйств: они произвели, переработали и получили продукт на полку. Это, наверное, категория, где самые "долгие" деньги. Там реально вложить нужно очень много", – сказал гость эфира.
Первая и вторая категории для Крыма сейчас более интересны, считает он.
"Микровиноделие должно вязаться к агротуризму, работать по совершенно другой траектории: принимать гостей и создавать сферу гостеприимства. Вторая категория – это у нас те, которые будут заниматься исключительно производством сырья, то есть винограда как такового без переработки. Такие у нас тоже хозяйства есть", – сказал глава ведомства.
По словам министра, в Крыму сейчас производится винограда существенно меньше, чем может перерабатываться, и это надо исправить, поскольку виноград – сырье, которое привезти нельзя, так как он требует переработки в течение часа-двух часов после того, как его сняли, пояснил Кратюк.
Что касается микровиноделия и создания вокруг винодельческих хозяйств сети агротуризма, то и эта ниша очень перспективна, если грамотно подойти к ее развитию, добавил он.
"Но тут есть специфика. Во-первых, органические виноградники. То есть обработка препаратами – все должно быть органично. Второе – место. Просто полем ты туриста не привлечешь – это должно быть красиво, понятно, должен быть вид, инфраструктура, какая-то история. С этим нужно отдельно работать", – сказал собеседник.
Оба направления, по его словам, требуют сейчас наибольшего внимания со стороны властей, и оно уже уделяется.
"Эти два направления... я делал срез: сейчас идет порядка 80% поддержки. Для нас эта драйвер серьезный. Это, во-первых, занятость, во-вторых, налоги, в-третьих, малые площади", – подытожил глава минсельхоза РК.
Читайте также на РИА Новости Крым: