Рейтинг@Mail.ru
Что требуется отрасли виноградарства и виноделия в Крыму - РИА Новости Крым, 07.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260407/chto-trebuetsya-otrasli-vinogradarstva-i-vinodeliya-v-krymu-1154765882.html
Что требуется отрасли виноградарства и виноделия в Крыму
Что требуется отрасли виноградарства и виноделия в Крыму
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/05/03/1119542870_0:42:1600:942_1920x0_80_0_0_9be7af6d394a6e07bb321a4e8c5739a2.jpg
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/05/03/1119542870_57:0:1478:1066_1920x0_80_0_0_3d534bc0f233d9908843a5684caff391.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Что требуется отрасли виноградарства и виноделия в Крыму

07:54 07.04.2026
 
© Фото предоставлено Ильей ЗащукомВиноделие в Крыму
Виноделие в Крыму
© Фото предоставлено Ильей Защуком
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. Отрасль виноградарства и виноделия в Крыму необходимо особенно активно развивать в двух нишах, на которые стали направлять до 80% государственной поддержки. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил министр сельского хозяйства Крыма Денис Кратюк.
По словам Кратюка, несмотря на то, что виноградарство и виноделие в Крыму развивается и разрастается, тогда как пригодных для ведения такого хозяйства площадей на полуострове все меньше, останавливаться и закрывать возможность инвестировать в эту отрасль нет причин.

"Если мы возьмем 1980-е и 1990-е годы и посмотрим на количество виноградников в Крыму, то оно превышало в десятки раз то, что мы сейчас имеем. Того количества все равно не хватало... Поэтому вопрос не в остановке и не в насыщении. Вопрос вектора: в какую из трех ниш пойти", – сказал спикер.

Речь о трех категориях, через призму которых следует рассматривать перспективность всей отрасли: микровиноделие, производство винограда и хозяйства с закрытым производственным циклом, уточнил министр.
"Третья группа хозяйств: они произвели, переработали и получили продукт на полку. Это, наверное, категория, где самые "долгие" деньги. Там реально вложить нужно очень много", – сказал гость эфира.
Первая и вторая категории для Крыма сейчас более интересны, считает он.
"Микровиноделие должно вязаться к агротуризму, работать по совершенно другой траектории: принимать гостей и создавать сферу гостеприимства. Вторая категория – это у нас те, которые будут заниматься исключительно производством сырья, то есть винограда как такового без переработки. Такие у нас тоже хозяйства есть", – сказал глава ведомства.
Крымский кагор признали одним из лучших в России
По словам министра, в Крыму сейчас производится винограда существенно меньше, чем может перерабатываться, и это надо исправить, поскольку виноград – сырье, которое привезти нельзя, так как он требует переработки в течение часа-двух часов после того, как его сняли, пояснил Кратюк.
Что касается микровиноделия и создания вокруг винодельческих хозяйств сети агротуризма, то и эта ниша очень перспективна, если грамотно подойти к ее развитию, добавил он.
"Но тут есть специфика. Во-первых, органические виноградники. То есть обработка препаратами – все должно быть органично. Второе – место. Просто полем ты туриста не привлечешь – это должно быть красиво, понятно, должен быть вид, инфраструктура, какая-то история. С этим нужно отдельно работать", – сказал собеседник.
Оба направления, по его словам, требуют сейчас наибольшего внимания со стороны властей, и оно уже уделяется.

"Эти два направления... я делал срез: сейчас идет порядка 80% поддержки. Для нас эта драйвер серьезный. Это, во-первых, занятость, во-вторых, налоги, в-третьих, малые площади", – подытожил глава минсельхоза РК.

Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
