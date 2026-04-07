Число погибших при ударе ВСУ по Запорожской области выросло до двух - РИА Новости Крым, 07.04.2026
Число погибших при ударе ВСУ по Запорожской области выросло до двух
Число погибших при ударе ВСУ по Запорожской области выросло до двух
21:45 07.04.2026 (обновлено: 21:48 07.04.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. Пенсионер погиб при атаке украинских боевиков по селу Великая Знаменка в Запорожской области. Таким образом число жертв удара ВСУ выросло до двух человек. Об этом сообщили в департаменте информационной политики администрации губернатора и правительства региона.
"В ходе атаки на населенный пункт также погиб пожилой местный житель в результате обстрела частного домовладения", - цитирует РИА Новости сообщение департамента.
Во вторник днем ВСУ ударили по школе в Великой Знаменке Запорожской области. Изначально сообщалось о том, что пострадали пятеро детей и взрослый, затем число раненных выросло до 10.
Позже Балицкий сообщил, что боевики атаковали машины "скорой", которые приехали для оказания помощи. Школьников вывезли в больницу военнослужащие. Раненный учитель также госпитализирован. Его состояние тяжелое.
Также стало известно о гибели заместителя главы Каменско-Днепровского муниципального округа Александра Резниченко, который помогал эвакуировать детей.
Следком России возбудил уголовное дело о теракте. По данным ведомства, боевики обстреляли территорию школы из артиллерии и атаковали ударными дронами. В результате минно-взрывные травмы и осколочные ранения получили четверо учеников 6 и 9 классов.
