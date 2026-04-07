Число погибших при ударе ВСУ по Запорожской области выросло до двух - РИА Новости Крым, 07.04.2026

Пенсионер погиб при атаке украинских боевиков по селу Великая Знаменка в Запорожской области. Таким образом число жертв удара ВСУ выросло до двух человек.

2026-04-07T21:45

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. Пенсионер погиб при атаке украинских боевиков по селу Великая Знаменка в Запорожской области. Таким образом число жертв удара ВСУ выросло до двух человек. Об этом сообщили в департаменте информационной политики администрации губернатора и правительства региона.Во вторник днем ВСУ ударили по школе в Великой Знаменке Запорожской области. Изначально сообщалось о том, что пострадали пятеро детей и взрослый, затем число раненных выросло до 10. Позже Балицкий сообщил, что боевики атаковали машины "скорой", которые приехали для оказания помощи. Школьников вывезли в больницу военнослужащие. Раненный учитель также госпитализирован. Его состояние тяжелое. Также стало известно о гибели заместителя главы Каменско-Днепровского муниципального округа Александра Резниченко, который помогал эвакуировать детей.Следком России возбудил уголовное дело о теракте. По данным ведомства, боевики обстреляли территорию школы из артиллерии и атаковали ударными дронами. В результате минно-взрывные травмы и осколочные ранения получили четверо учеников 6 и 9 классов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

