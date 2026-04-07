Часть Феодосии обесточена из-за аварии на линии
2026-04-07T08:41
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. В Феодосии обесточена часть города из-за аварии на линии. Без света остались Черноморская набережная и около 20 улиц. Об этом утром сообщили на предприятии "Крымэнерго"."В Феодосии из-а аварийного отключения обесточена часть города", – сказано в сообщении.На предприятии уточнили, что без света остались абоненты Черноморской набережной, бульвара Старшинова. Также обесточены улицы Маяковского, Головина, Калинина, Федько, Комиссарова, Чкалова, Шаумяна, Крымская, Шевченко, Курортная, Маяковского, Третьего Интернационала, Автобусная, Насыпная, Прокопенко.Из-за аварии нет электричества и у абонентов переулков Красный, Речной, Автобусный, Новомосковского проезда и прилегающих к ним улиц и переулков."Планируемое время восстановления электроснабжения – три часа", – добавили в "Крымэнерго".
В Феодосии больше 20 улиц и переулков остались без света после аварийного отключения
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. В Феодосии обесточена часть города из-за аварии на линии. Без света остались Черноморская набережная и около 20 улиц. Об этом утром сообщили на предприятии "Крымэнерго".
"В Феодосии из-а аварийного отключения обесточена часть города", – сказано в сообщении.
На предприятии уточнили, что без света остались абоненты Черноморской набережной, бульвара Старшинова. Также обесточены улицы Маяковского, Головина, Калинина, Федько, Комиссарова, Чкалова, Шаумяна, Крымская, Шевченко, Курортная, Маяковского, Третьего Интернационала, Автобусная, Насыпная, Прокопенко.
Из-за аварии нет электричества и у абонентов переулков Красный, Речной, Автобусный, Новомосковского проезда и прилегающих к ним улиц и переулков.
"Планируемое время восстановления электроснабжения – три часа", – добавили в "Крымэнерго".
