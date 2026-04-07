Часть Феодосии обесточена из-за аварии на линии - РИА Новости Крым, 07.04.2026
Часть Феодосии обесточена из-за аварии на линии
Часть Феодосии обесточена из-за аварии на линии
Часть Феодосии обесточена из-за аварии на линии

В Феодосии больше 20 улиц и переулков остались без света после аварийного отключения

08:41 07.04.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. В Феодосии обесточена часть города из-за аварии на линии. Без света остались Черноморская набережная и около 20 улиц. Об этом утром сообщили на предприятии "Крымэнерго".
"В Феодосии из-а аварийного отключения обесточена часть города", – сказано в сообщении.
На предприятии уточнили, что без света остались абоненты Черноморской набережной, бульвара Старшинова. Также обесточены улицы Маяковского, Головина, Калинина, Федько, Комиссарова, Чкалова, Шаумяна, Крымская, Шевченко, Курортная, Маяковского, Третьего Интернационала, Автобусная, Насыпная, Прокопенко.
Из-за аварии нет электричества и у абонентов переулков Красный, Речной, Автобусный, Новомосковского проезда и прилегающих к ним улиц и переулков.
"Планируемое время восстановления электроснабжения – три часа", – добавили в "Крымэнерго".
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму "Россети" восстанавливают подачу электричества по магистральным сетям
В Крыму построят до 500 мегаватт новой генерации к 2030 году
Ростех построит в Крыму новую газотурбинную электростанцию
 
09:51Ситуация с заболеваемостью ОРВИ в Крыму и Севастополе – данные Роспотребнадзора
09:4328 сотрудников Красноярского театра госпитализированы в Москве с отравлением
09:38В Крыму возможны подтопления
09:30Крымский мост сейчас: обстановка на утро вторника
09:24Три украинские ДРГ уничтожены в Константиновке
09:08Заболеваемость ОРВИ и гриппом в России снизилась
08:58Больше 30 млн рублей за "решение вопросов" выманили аферисты у крымчан
08:56Умерла раненная учеником преподаватель школы в Пермском крае
08:49На ночном пожаре в Севастополе погибла пожилая женщина
08:41Часть Феодосии обесточена из-за аварии на линии
08:29Искусственный интеллект для работы и жизни: что изменит новый закон в РФ
08:15Рейд в Севастополе открыт
08:11Россиян в преддверии Пасхи предупредили о новых уловках мошенников
07:54Что требуется отрасли виноградарства и виноделия в Крыму
07:46Ребенок и двое взрослых погибли при атаке БПЛА на Владимирскую область
07:43Подросток тяжело ранил ножом учителя в Пермском крае
07:2845 беспилотников ВСУ сбили над регионами России и Черным морем
07:18 25 мирных жителей погибли и более 170 пострадали от рук ВСУ за неделю
07:03В Севастополе не ходят пассажирские катера
06:58Как пройдет чемпионат "Абилимпикс" 2026 в Крыму для людей с инвалидностью
Лента новостейМолния