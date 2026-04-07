Больше 30 млн рублей за "решение вопросов" выманили аферисты у крымчан - РИА Новости Крым, 07.04.2026
Больше 30 млн рублей за "решение вопросов" выманили аферисты у крымчан
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. Больше 30 миллионов рублей за неделю перевели крымчане на "безопасные счета" и "избегая уголовной ответственности". Этими и другими схемами продолжают пользоваться мошенниками – за минувшую семидневку на полуострове их жертвами стали 49 человек. Об этом сообщили в республиканском МВД.
"В период с 30 марта по 5 апреля 2026 года в Крыму 49 граждан пострадали от действий дистанционных мошенников, лишившись более 30 миллионов рублей", – сказано в сообщении.
Злоумышленники продолжают использовать различные схемы обмана, действуя через телефонные звонки, интернет‑сайты, социальные сети, мессенджеры и вредоносные ссылки.
В Евпатории 24‑летняя девушка лишилась более 630 тысяч рублей. Потерпевшая рассказала полицейским, что ей поступило СМС с кодом, а спустя несколько минут – звонок о доставке посылки. Евпаторийка сбросила вызов, однако на следующий день ей сообщили, что в посылке находится "ценный товар", который будет утилизирован, если она его не заберет.
"Поверив словам злоумышленников, девушка назвала код из СМС. Позже ей позвонили лица, представившиеся сотрудниками силовых структур, и сообщили, что она якобы причастна к финансированию террористических организаций. Чтобы избежать "уголовной ответственности", ее убедили срочно "задекларировать" денежные средства", – рассказали оперативники.
"Мошенники не делают различий, кого обманывать – взрослого или ребенка, и используют любую возможность для наживы", – подчеркнули в МВД.
Ранее главный внештатный специалист по психотерапии министерства здравоохранения Крыма, доцент кафедры психиатрии, наркологии, психотерапии Медицинского института КФУ им. В.И. Вернадского Владимир Строевский сообщил, что психологическое воздействие через внезапный стресс и страх являются главными инструментами мошенников, которые в последнее время массово вовлекают россиян в преступные схемы и противоправные действия.
