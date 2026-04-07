Более 200 человек спасли при наводнении в Дагестане

Свыше 200 человек удалось спасти при прохождении мощного циклона на территории Дагестана. Погибли шестеро граждан, сообщил глава МЧС России Александр Куренков... РИА Новости Крым, 07.04.2026

2026-04-07T17:24

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр - РИА Новости Крым. Свыше 200 человек удалось спасти при прохождении мощного циклона на территории Дагестана. Погибли шестеро граждан, сообщил глава МЧС России Александр Куренков на совещании с участием президента РФ Владимира Путина.Как сообщил глава республики Сергей Меликов, до 1,5 млн жителей Дагестана попали в зону ЧС из-за масштабных наводнений после ливневых дождей. Проведена эвакуация 6 229 человек, в том числе 1 300 детей.Развернуто 55 пунктов временного размещения вместимостью более 1800 человек, в которых фактически размещено 700 человек.Различные повреждения получили более 6000 жилых домов, включая многоквартирные дома в Махачкале, Буйнакске и Дербенте. Пострадали 842 социально значимых объекта.В Буйнакском районе в результате активизации оползневых процессов в активной зоне оползня оказались 40 жилых домов, добавил Меликов.Также в результате паводка погибло 700 голов крупного и более 2200 голов мелкого рогатого скота, а также более 60 тысяч голов домашней птицы.Как отметил глава Дагестана, эпизоотическая ситуация находится под контролем ветслужбы, эпидемиологическая ситуация на сегодняшний день спокойная.Наводнение в ДагестанеВ конце марта и начале апреля в Дагестане выпало рекордное количество осадков, произошли подтопления. В ряде городов и районов был введен режим чрезвычайной ситуации.В Дербентском районе из-за обильных осадков произошел прорыв земляного вала Геджухского водохранилища, из-за чего вода хлынула в населенные пункты Михайловка, Дузлак, Заречная, Сулепа, Ургун и Мамедкала. Сначала стало известно , что два человека – женщина и ребенок – погибли. 6 апреля стало известно, что еще четыре человека погибли при попытке проехать по затопленным дорогам – возбуждены уголовные дела по фактам гибели граждан при их перевозке в условиях режима ЧС.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин поручил держать на контроле санитарную обстановку в ДагестанеВ Дагестане машины снесло потоками воды – погибли четыре человекаНаводнение в Дагестане: в Дербентском районе эвакуировали 358 человек

