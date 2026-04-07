https://crimea.ria.ru/20260407/bespilotnik-vsu-obezvredili-ryadom-s-monastyrem-v-sevastopole-1154996707.html
Беспилотник обезвредили рядом с жилыми домами и монастырем в Севастополе
2026-04-07T17:47
севастополь
мчс севастополя
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
атаки всу
атаки всу на крым
безопасность республики крым и севастополя
новости севастополя
крым
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/07/1154996926_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_2101245c83ca1252b4eec0140d026af9.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/07/1154996926_107:0:1814:1280_1920x0_80_0_0_081e842e20c3c8ef9c4717adc3ce6ea0.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
В Севастополе обезвредили украинский беспилотник
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр - РИА Новости Крым. В Севастополе пиротехники МЧС обезвредили вражеский беспилотник, который упал в районе Свято-Георгиевского монастыря недалеко от жилых домов. Об этом сообщили в пресс-службе чрезвычайного ведомства по региону.
Отмечается, что части БПЛА упали на территорию во время вечерней атаки ВСУ на Севастополь 5 апреля. Операцию по обезвреживанию провели специалисты МЧС России по городу, особое внимание уделили безопасности граждан.
"Вражеский беспилотник обезвредили недалеко от Свято-Георгиевского монастыря в Севастополе... Жильцов ближайших домов оповестили о необходимости временно покинуть местность вблизи проведения работ. В готовности оказать помощь находились все экстренные службы", – рассказали в ведомстве.
Саперы изъяли из ударного беспилотника боевую часть и вывезли на полигон, где уничтожили путем контролируемого подрыва.
Действия специалистов на всех этапах операции координировали представители руководства регионального главка МЧС и департамента общественной безопасности города.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
