https://crimea.ria.ru/20260407/bespilotnik-vsu-obezvredili-ryadom-s-monastyrem-v-sevastopole-1154996707.html

Беспилотник обезвредили рядом с жилыми домами и монастырем в Севастополе - РИА Новости Крым, 07.04.2026

2026-04-07T17:47

севастополь

мчс севастополя

происшествия

беспилотник (бпла, дрон)

атаки всу

атаки всу на крым

безопасность республики крым и севастополя

новости севастополя

крым

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/07/1154996926_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_2101245c83ca1252b4eec0140d026af9.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр - РИА Новости Крым. В Севастополе пиротехники МЧС обезвредили вражеский беспилотник, который упал в районе Свято-Георгиевского монастыря недалеко от жилых домов. Об этом сообщили в пресс-службе чрезвычайного ведомства по региону.Отмечается, что части БПЛА упали на территорию во время вечерней атаки ВСУ на Севастополь 5 апреля. Операцию по обезвреживанию провели специалисты МЧС России по городу, особое внимание уделили безопасности граждан.Саперы изъяли из ударного беспилотника боевую часть и вывезли на полигон, где уничтожили путем контролируемого подрыва.Действия специалистов на всех этапах операции координировали представители руководства регионального главка МЧС и департамента общественной безопасности города.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пять беспилотников пытались атаковать КрымРебенок и двое взрослых погибли при атаке БПЛА на Владимирскую областьОчередная атака ВСУ на Ленинградскую область - сбиты десятки беспилотников

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

