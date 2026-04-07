Беспилотник обезвредили рядом с жилыми домами и монастырем в Севастополе - РИА Новости Крым, 07.04.2026
Беспилотник обезвредили рядом с жилыми домами и монастырем в Севастополе
2026-04-07T17:47
2026-04-07T18:08
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр - РИА Новости Крым. В Севастополе пиротехники МЧС обезвредили вражеский беспилотник, который упал в районе Свято-Георгиевского монастыря недалеко от жилых домов. Об этом сообщили в пресс-службе чрезвычайного ведомства по региону.Отмечается, что части БПЛА упали на территорию во время вечерней атаки ВСУ на Севастополь 5 апреля. Операцию по обезвреживанию провели специалисты МЧС России по городу, особое внимание уделили безопасности граждан.Саперы изъяли из ударного беспилотника боевую часть и вывезли на полигон, где уничтожили путем контролируемого подрыва.Действия специалистов на всех этапах операции координировали представители руководства регионального главка МЧС и департамента общественной безопасности города.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пять беспилотников пытались атаковать КрымРебенок и двое взрослых погибли при атаке БПЛА на Владимирскую областьОчередная атака ВСУ на Ленинградскую область - сбиты десятки беспилотников
17:47 07.04.2026 (обновлено: 18:08 07.04.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр - РИА Новости Крым. В Севастополе пиротехники МЧС обезвредили вражеский беспилотник, который упал в районе Свято-Георгиевского монастыря недалеко от жилых домов. Об этом сообщили в пресс-службе чрезвычайного ведомства по региону.
Отмечается, что части БПЛА упали на территорию во время вечерней атаки ВСУ на Севастополь 5 апреля. Операцию по обезвреживанию провели специалисты МЧС России по городу, особое внимание уделили безопасности граждан.
"Вражеский беспилотник обезвредили недалеко от Свято-Георгиевского монастыря в Севастополе... Жильцов ближайших домов оповестили о необходимости временно покинуть местность вблизи проведения работ. В готовности оказать помощь находились все экстренные службы", – рассказали в ведомстве.
Саперы изъяли из ударного беспилотника боевую часть и вывезли на полигон, где уничтожили путем контролируемого подрыва.
Действия специалистов на всех этапах операции координировали представители руководства регионального главка МЧС и департамента общественной безопасности города.
