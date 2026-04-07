Армия России нанесла удары по производству крылатых ракет на Украине

Вооруженные силы России нанесли удары по украинским предприятиям , которые занимаются производством систем управления и комплектующих крылатых ракет.

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России нанесли удары по украинским предприятиям , которые занимаются производством систем управления и комплектующих крылатых ракет. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Уточняется, что удары нанесены оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года – через два дня после первого теракта на Крымском мосту, за которым стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране в ответ на террористические атаки ВСУ. В Кремле не раз подчеркивали, что ВС РФ не наносят удары по жилым домам и соцучреждениям.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Киеве полностью уничтожена ТЭЦКиев готовится ужесточить мобилизациюУдары по Украине - мощный взрыв разрушил энергообъект в Одессе

