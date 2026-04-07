Аферисты придумали новую схему с фейковыми нотариальными сайтами

Аферисты придумали новую схему с фейковыми нотариальными сайтами - РИА Новости Крым, 07.04.2026

Аферисты придумали новую схему с фейковыми нотариальными сайтами

Аферисты придумали новую мошенническую "схему", в рамках которой предлагают россиянам записаться к нотариусу через поддельные сайты. Об этом информирует... РИА Новости Крым, 07.04.2026

2026-04-07T15:15

2026-04-07T15:15

2026-04-07T15:15

россия

нотариус

мошенничество

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. Аферисты придумали новую мошенническую "схему", в рамках которой предлагают россиянам записаться к нотариусу через поддельные сайты. Об этом информирует пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.Как подчеркивают в пресс-службе, особенно опасно то, что граждане сами сообщают свой номер телефона и загружают сканированные копии документов. Дальше эта информация может использоваться в мошеннических схемах: номер попадает в спам-базы, а преступники уже знают, что жертве нужна юридическая помощь. После этого они могут выйти на связь, представится нотариусом или помощником и попытаться завладеть деньгами, документами или имуществом.В этой связи россиянам советуют записываться к нотариусу только через официальные ресурсы, включая ресурс Нотариат.РФ – портал Федеральной нотариальной палаты и ресурс региональной палаты.Больше 30 миллионов рублей за неделю перевели крымчане на "безопасные счета" и "избегая уголовной ответственности". Этими и другими схемами продолжают пользоваться мошенниками – за минувшую семидневку на полуострове их жертвами стали 49 человек, сообщали ранее во вторник в республиканском МВД.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Фактор стресса: как мошенники толкают людей на совершение преступленийРоссиян в преддверии Пасхи предупредили о новых уловках мошенниковБыстрый заработок, шантаж, угрозы, манипуляции: как мошенники влияют на детей?

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости, нотариус, мошенничество