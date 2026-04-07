https://crimea.ria.ru/20260407/aferisty-pridumali-novuyu-skhemu-s-feykovymi-notarialnymi-saytami-1154986944.html
Аферисты придумали новую схему с фейковыми нотариальными сайтами
Аферисты придумали новую схему с фейковыми нотариальными сайтами - РИА Новости Крым, 07.04.2026
Аферисты придумали новую схему с фейковыми нотариальными сайтами
Аферисты придумали новую мошенническую "схему", в рамках которой предлагают россиянам записаться к нотариусу через поддельные сайты. Об этом информирует... РИА Новости Крым, 07.04.2026
2026-04-07T15:15
2026-04-07T15:15
2026-04-07T15:15
россия
новости
нотариус
мошенничество
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111566/60/1115666094_0:175:3032:1880_1920x0_80_0_0_c978aaa1f9aac296eaeddc22138134b8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. Аферисты придумали новую мошенническую "схему", в рамках которой предлагают россиянам записаться к нотариусу через поддельные сайты. Об этом информирует пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.Как подчеркивают в пресс-службе, особенно опасно то, что граждане сами сообщают свой номер телефона и загружают сканированные копии документов. Дальше эта информация может использоваться в мошеннических схемах: номер попадает в спам-базы, а преступники уже знают, что жертве нужна юридическая помощь. После этого они могут выйти на связь, представится нотариусом или помощником и попытаться завладеть деньгами, документами или имуществом.В этой связи россиянам советуют записываться к нотариусу только через официальные ресурсы, включая ресурс Нотариат.РФ – портал Федеральной нотариальной палаты и ресурс региональной палаты.Больше 30 миллионов рублей за неделю перевели крымчане на "безопасные счета" и "избегая уголовной ответственности". Этими и другими схемами продолжают пользоваться мошенниками – за минувшую семидневку на полуострове их жертвами стали 49 человек, сообщали ранее во вторник в республиканском МВД.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Фактор стресса: как мошенники толкают людей на совершение преступленийРоссиян в преддверии Пасхи предупредили о новых уловках мошенниковБыстрый заработок, шантаж, угрозы, манипуляции: как мошенники влияют на детей?
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111566/60/1115666094_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_518c437fae7c0e3dce9bc52498918a5b.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, новости, нотариус, мошенничество
Аферисты придумали новую схему с фейковыми нотариальными сайтами
Прокуратура: аферисты придумали новую "схему" с поддельными нотариальными сайтами
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. Аферисты придумали новую мошенническую "схему", в рамках которой предлагают россиянам записаться к нотариусу через поддельные сайты. Об этом информирует пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.
"Злоумышленники начали использовать поддельные интернет-сайты для записи к нотариусу. Такие ресурсы обещают удобный выбор нотариуса и времени приема, но на деле запись не подтверждается, а введенные данные остаются у мошенников", - предупреждают в надзорном ведомстве.
Как подчеркивают в пресс-службе, особенно опасно то, что граждане сами сообщают свой номер телефона и загружают сканированные копии документов. Дальше эта информация может использоваться в мошеннических схемах: номер попадает в спам-базы, а преступники уже знают, что жертве нужна юридическая помощь. После этого они могут выйти на связь, представится нотариусом или помощником и попытаться завладеть деньгами, документами или имуществом.
В этой связи россиянам советуют записываться к нотариусу только через официальные ресурсы, включая ресурс Нотариат.РФ – портал Федеральной нотариальной палаты и ресурс региональной палаты.
Больше 30 миллионов рублей
за неделю перевели крымчане на "безопасные счета" и "избегая уголовной ответственности". Этими и другими схемами продолжают пользоваться мошенниками – за минувшую семидневку на полуострове их жертвами стали 49 человек, сообщали ранее во вторник в республиканском МВД.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
