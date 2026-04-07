Аферисты придумали новую схему с фейковыми нотариальными сайтами
2026-04-07T15:15
Аферисты придумали новую схему с фейковыми нотариальными сайтами

Прокуратура: аферисты придумали новую "схему" с поддельными нотариальными сайтами

15:15 07.04.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. Аферисты придумали новую мошенническую "схему", в рамках которой предлагают россиянам записаться к нотариусу через поддельные сайты. Об этом информирует пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.
"Злоумышленники начали использовать поддельные интернет-сайты для записи к нотариусу. Такие ресурсы обещают удобный выбор нотариуса и времени приема, но на деле запись не подтверждается, а введенные данные остаются у мошенников", - предупреждают в надзорном ведомстве.
Как подчеркивают в пресс-службе, особенно опасно то, что граждане сами сообщают свой номер телефона и загружают сканированные копии документов. Дальше эта информация может использоваться в мошеннических схемах: номер попадает в спам-базы, а преступники уже знают, что жертве нужна юридическая помощь. После этого они могут выйти на связь, представится нотариусом или помощником и попытаться завладеть деньгами, документами или имуществом.
В этой связи россиянам советуют записываться к нотариусу только через официальные ресурсы, включая ресурс Нотариат.РФ – портал Федеральной нотариальной палаты и ресурс региональной палаты.
Больше 30 миллионов рублей за неделю перевели крымчане на "безопасные счета" и "избегая уголовной ответственности". Этими и другими схемами продолжают пользоваться мошенниками – за минувшую семидневку на полуострове их жертвами стали 49 человек, сообщали ранее во вторник в республиканском МВД.
