Какой сегодня праздник: 7 апреля
2026-04-07T00:00
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. 7 апреля христиане празднуют Благовещение Пресвятой Богородицы. Под эгидой ВОЗ отмечают Всемирный день здоровья, а в России празднуют День рождения Рунета. Кроме того, в этот день отмечает свой день рождения легендарный Джеки Чан.Что празднуют в мире7 апреля все христиане празднуют Благовещение Пресвятой Богородицы. Тем, кто соблюдает Великий Пост, в этот день дается послабление – разрешается употреблять в пищу рыбу.В мире празднуют Всемирный день здоровья, в честь которого под эгидой ВОЗ ежегодно проходят различные тематические мероприятия.В России празднуют День рождения Рунета. В этот день в 1994 году для России был зарегистрирован домен ".ru", который внесли в международную базу данных национальных доменов верхнего уровня.Знаменательные событияВ 1795 году во Франции приняли закон, который ввел метрическую систему и определил единицы длины – метр и массы – килограмм.В 1824 году 12-летний Ференц Лист впервые выступил с концертом в Париже. Успех был потрясающим.В 1876 году канадский ученый, изобретатель и предприниматель шотландского происхождения Александр Белл запатентовал телефон.В 1946 году была образована Кенигсбергская область в составе РСФСР, ныне – Калининградская область.Кто родилсяВ 1949 году на свет появилась российский политик Валентина Матвиенко. В молодости она хотела стать ученым и даже закончила медучилище, но все изменилось после того, как ей предложили должность в райкоме комсомола.В 1962 году в этот день в Твери родился российский певец, известный представитель шансона Михаил Круг.В этот день также родились Джеки Чан, Рассел Кроу, Фрэнсис Форд Коппола.
Что празднуют в России и мире 7 апреля
