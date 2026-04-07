Какой сегодня праздник: 7 апреля
Какой сегодня праздник: 7 апреля
Какой сегодня праздник: 7 апреля
7 апреля христиане празднуют Благовещение Пресвятой Богородицы. Под эгидой ВОЗ отмечают Всемирный день здоровья, а в России празднуют День рождения Рунета... РИА Новости Крым, 07.04.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. 7 апреля христиане празднуют Благовещение Пресвятой Богородицы. Под эгидой ВОЗ отмечают Всемирный день здоровья, а в России празднуют День рождения Рунета. Кроме того, в этот день отмечает свой день рождения легендарный Джеки Чан.
Какой сегодня праздник: 7 апреля

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. 7 апреля христиане празднуют Благовещение Пресвятой Богородицы. Под эгидой ВОЗ отмечают Всемирный день здоровья, а в России празднуют День рождения Рунета. Кроме того, в этот день отмечает свой день рождения легендарный Джеки Чан.

Что празднуют в мире

7 апреля все христиане празднуют Благовещение Пресвятой Богородицы. Тем, кто соблюдает Великий Пост, в этот день дается послабление – разрешается употреблять в пищу рыбу.
В мире празднуют Всемирный день здоровья, в честь которого под эгидой ВОЗ ежегодно проходят различные тематические мероприятия.
В России празднуют День рождения Рунета. В этот день в 1994 году для России был зарегистрирован домен ".ru", который внесли в международную базу данных национальных доменов верхнего уровня.

Знаменательные события

В 1795 году во Франции приняли закон, который ввел метрическую систему и определил единицы длины – метр и массы – килограмм.
В 1824 году 12-летний Ференц Лист впервые выступил с концертом в Париже. Успех был потрясающим.
В 1876 году канадский ученый, изобретатель и предприниматель шотландского происхождения Александр Белл запатентовал телефон.
В 1946 году была образована Кенигсбергская область в составе РСФСР, ныне – Калининградская область.

Кто родился

В 1949 году на свет появилась российский политик Валентина Матвиенко. В молодости она хотела стать ученым и даже закончила медучилище, но все изменилось после того, как ей предложили должность в райкоме комсомола.
В 1962 году в этот день в Твери родился российский певец, известный представитель шансона Михаил Круг.
В этот день также родились Джеки Чан, Рассел Кроу, Фрэнсис Форд Коппола.
