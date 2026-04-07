45 беспилотников ВСУ сбили над регионами России и Черным морем - РИА Новости Крым, 07.04.2026
45 беспилотников ВСУ сбили над регионами России и Черным морем
Силы ПВО за ночь сбили 45 украинских беспилотников над регионами России, а также над акваторией Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 07.04.2026
07:28 07.04.2026 (обновлено: 07:29 07.04.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр - РИА Новости Крым. Силы ПВО за ночь сбили 45 украинских беспилотников над регионами России, а также над акваторией Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 45 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.
Из них 19 БПЛА сбиты над территорией Ленинградской области, 11 - над территорией Воронежской области, 7 - над Белгородской областью, 3 - над территорией Владимирской области и по одномк над территориями Брянской, Волгоградской, Пензенской областей, Краснодарского края и над акваторией Черного моря.
Утром во вторник губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что ВСУ снова атакуют регион, уничтожены уже 20 беспилотников. О пострадавших и последствиях на земле не сообщается.
Накануне днем дежурные средства ПВО уничтожили пять летящих на Крым беспилотников, еще 28 украинских дронов сбиты над Белгородской, Ростовской и Курской областями.
Кроме того, днем в понедельник сообщалось, что подразделения Черноморского флота России уничтожили украинские морские дроны и управляемую дальнобойную ракету "Нептун-МД" в Черном море. А за прошедшую ночь силы российской ПВО ликвидировали 50 украинских беспилотников над четырьмя регионами, Азовским и Черным морями.
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
