https://crimea.ria.ru/20260407/45-bespilotnikov-vsu-sbili-nad-regionami-rossii-i-chernym-morem-1154965694.html

45 беспилотников ВСУ сбили над регионами России и Черным морем - РИА Новости Крым, 07.04.2026

Силы ПВО за ночь сбили 45 украинских беспилотников над регионами России, а также над акваторией Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 07.04.2026

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/1b/1149018207_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_40d6b8ace5858fa428e8c1df7d4efdd5.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр - РИА Новости Крым. Силы ПВО за ночь сбили 45 украинских беспилотников над регионами России, а также над акваторией Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ. "В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 45 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.Утром во вторник губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что ВСУ снова атакуют регион, уничтожены уже 20 беспилотников. О пострадавших и последствиях на земле не сообщается.Накануне днем дежурные средства ПВО уничтожили пять летящих на Крым беспилотников, еще 28 украинских дронов сбиты над Белгородской, Ростовской и Курской областями.Кроме того, днем в понедельник сообщалось, что подразделения Черноморского флота России уничтожили украинские морские дроны и управляемую дальнобойную ракету "Нептун-МД" в Черном море. А за прошедшую ночь силы российской ПВО ликвидировали 50 украинских беспилотников над четырьмя регионами, Азовским и Черным морями.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

