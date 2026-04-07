30 вспышек за двое суток – чего ждать после череды взрывов на Солнце - РИА Новости Крым, 07.04.2026
30 вспышек за двое суток – чего ждать после череды взрывов на Солнце
2026-04-07T20:11
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. Период мощных солнечных вспышек окончен. В ближайшее время на Земле ожидается геомагнитное затишье. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

"За двое суток произошло более 30 вспышек, в том числе четыре события уровня M, завершился без особых последствий. Несмотря на положение источника взрывов прямо в центре Солнца, ни одна из вспышек не сопровождалась выбросом вещества, которое полетело бы прямо к Земле, и вся энергия растрачена вхолостую", – подвели ученые итоги всплеска солнечной активности, который наблюдался 4-5 апреля.

Сейчас, по их данным, период активности на Солнце завершен, активные центры в значительной степени разрушились, а также ушли с линии Солнце – Земля. Если применять ситуацию к лунной миссии (миссия "Артемида- 2", в рамках которой 2 апреля США запустили первый за 50 лет пилотируемый космический аппарат к Луне – ред.), то рисков для оставшихся четырех суток полета не видно.
"Геомагнитная активность слабо повышена, что связано с несколько превышающей норму скоростью солнечного ветра, но все равно не вышла из зеленой зоны. В последние часы скорость ветра падает, а за ней падают и геомагнитные индексы. Прогнозы также зеленые. Визуально все похоже на очередное затишье после очередного всплеска", – констатируют в Лаборатории.
При этом, в соответствии с прогнозным графиком, размещенном на сайте Лаборатории, до конца апреля все же ожидаются две магнитные бури уровня G1. Первая из них прогнозируется на 17 апреля, вторя будет затяжной и продлится с 29 по 30.
