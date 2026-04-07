30 вспышек за двое суток – чего ждать после череды взрывов на Солнце

Период мощных солнечных вспышек окончен. В ближайшее время на Земле ожидается геомагнитное затишье. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института... РИА Новости Крым, 07.04.2026

2026-04-07T20:11

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. Период мощных солнечных вспышек окончен. В ближайшее время на Земле ожидается геомагнитное затишье. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.Сейчас, по их данным, период активности на Солнце завершен, активные центры в значительной степени разрушились, а также ушли с линии Солнце – Земля. Если применять ситуацию к лунной миссии (миссия "Артемида- 2", в рамках которой 2 апреля США запустили первый за 50 лет пилотируемый космический аппарат к Луне – ред.), то рисков для оставшихся четырех суток полета не видно.При этом, в соответствии с прогнозным графиком, размещенном на сайте Лаборатории, до конца апреля все же ожидаются две магнитные бури уровня G1. Первая из них прогнозируется на 17 апреля, вторя будет затяжной и продлится с 29 по 30.

