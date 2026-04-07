https://crimea.ria.ru/20260407/28-sotrudnikov-krasnoyarskogo-teatra-gospitalizirovany-v-moskve-s-otravleniem-1154969338.html
28 сотрудников Красноярского театра госпитализированы в Москве с отравлением
В Москве госпитализированы 28 сотрудников Красноярского музыкального театра с симптомами отравления, театр находится в столице на гастролях. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 07.04.2026
2026-04-07T09:43
москва
новости
отравление
массовое отравление
происшествия
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111486/76/1114867648_0:0:966:544_1920x0_80_0_0_8240a278701677cc506082940e6a2748.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. В Москве госпитализированы 28 сотрудников Красноярского музыкального театра с симптомами отравления, театр находится в столице на гастролях. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу российской национальной театральной премии и фестиваля "Золотая маска".Как уточнили в пресс-службе фестиваля, все заболевшие находятся под присмотром врачей.Telegram-канал фестиваля "Золотая маска" сообщил, что показ спектакля "Бой с тенью" Красноярского музыкального театра на сцене Театра имени Моссовета отменен по техническим причинам.
москва
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111486/76/1114867648_76:0:933:643_1920x0_80_0_0_33418c05daf456a705ca36951380b3c4.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
