28 сотрудников Красноярского театра госпитализированы в Москве с отравлением - РИА Новости Крым, 07.04.2026
28 сотрудников Красноярского театра госпитализированы в Москве с отравлением
В Москве госпитализированы 28 сотрудников Красноярского музыкального театра с симптомами отравления, театр находится в столице на гастролях. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 07.04.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. В Москве госпитализированы 28 сотрудников Красноярского музыкального театра с симптомами отравления, театр находится в столице на гастролях. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу российской национальной театральной премии и фестиваля "Золотая маска".
"28 сотрудников Красноярского музыкального театра были госпитализированы в Москве", - говорится в сообщении.
Как уточнили в пресс-службе фестиваля, все заболевшие находятся под присмотром врачей.
"На данный момент точная причина не установлена, специалисты выясняют… Мы сосредоточены на том, чтобы обеспечить всем необходимым коллег и создать условия для их скорейшего восстановления", - добавили там.
Telegram-канал фестиваля "Золотая маска" сообщил, что показ спектакля "Бой с тенью" Красноярского музыкального театра на сцене Театра имени Моссовета отменен по техническим причинам.
