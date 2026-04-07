Рейтинг@Mail.ru
25 мирных жителей погибли и более 170 пострадали от рук ВСУ за неделю - РИА Новости Крым, 07.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260407/-25-mirnykh-zhiteley-pogibli-i-bolee-170-postradali-ot-ruk-vsu-za-nedelyu-1154965502.html
25 мирных жителей погибли и более 170 пострадали от рук ВСУ за неделю
25 мирных жителей погибли и более 170 пострадали от рук ВСУ за неделю - РИА Новости Крым, 07.04.2026
25 мирных жителей погибли и более 170 пострадали от рук ВСУ за неделю
25 мирных жителей погибли и более 170 пострадали от рук ВСУ за минувшую неделю. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. РИА Новости Крым, 07.04.2026
2026-04-07T07:18
2026-04-07T07:18
новости сво
родион мирошник
атаки всу
новости
министерство иностранных дел рф (мид рф)
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/0e/1152381207_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_ca12874245d6df88e05db9810287e136.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр - РИА Новости Крым. 25 мирных жителей погибли и более 170 пострадали от рук ВСУ за минувшую неделю. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.По его словам, на совести украинских боевиков серия масштабных атак на гражданское население и объекты энергетической инфраструктуры во время большого православного праздника Вербное воскресенье. Больше всего пострадавших мирных жителей было зафиксировано в Белгородской, Херсонской, Запорожской, Брянской областях и Краснодарском крае. Гражданские объекты и население этих регионов подверглись атакам беспилотников, а также ракетным и артиллерийским ударам со стороны вооруженных формирований Киева. Всего же по гражданским объектам на российской территории ВФУ выпустили не менее 3 301 боеприпасов, проинформировал Мирошник.Накануне Мирошник сообщал, что за последний месяц киевские боевики преднамеренно нанесли десятки ударов по медучреждениям. От атак ВСУ пострадали 28 медиков, 10 из которых погибли.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ бьют по авто и предприятиям: 7 человек ранены в Белгородской областиРежим ЧС в Новороссийске: повреждены около 100 домовВСУ прицельно ударили по администрации в ЛНР – ранены мирные жители
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/0e/1152381207_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_2adb7bc0cb6328531a4eb3789883700a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости сво, родион мирошник, атаки всу, новости, министерство иностранных дел рф (мид рф)
25 мирных жителей погибли и более 170 пострадали от рук ВСУ за неделю

25 мирных жителей погибли и 176 пострадали от рук ВСУ за неделю - МИД

07:18 07.04.2026
 
© Юрий СлюсарьПоследствия обстрелов ВСУ Ростовской области
Последствия обстрелов ВСУ Ростовской области
© Юрий Слюсарь
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр - РИА Новости Крым. 25 мирных жителей погибли и более 170 пострадали от рук ВСУ за минувшую неделю. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
"За неделю с 30 марта по 5 апреля от обстрелов украинских нацистов пострадали 176 мирных жителей: ранены 151 человек, в том числе 10 детей, погибли 25 человек, в том числе двое несовершеннолетних", - написал он в соцсетях .
По его словам, на совести украинских боевиков серия масштабных атак на гражданское население и объекты энергетической инфраструктуры во время большого православного праздника Вербное воскресенье. Больше всего пострадавших мирных жителей было зафиксировано в Белгородской, Херсонской, Запорожской, Брянской областях и Краснодарском крае. Гражданские объекты и население этих регионов подверглись атакам беспилотников, а также ракетным и артиллерийским ударам со стороны вооруженных формирований Киева.
Всего же по гражданским объектам на российской территории ВФУ выпустили не менее 3 301 боеприпасов, проинформировал Мирошник.
Накануне Мирошник сообщал, что за последний месяц киевские боевики преднамеренно нанесли десятки ударов по медучреждениям. От атак ВСУ пострадали 28 медиков, 10 из которых погибли.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Новости СВОРодион МирошникАтаки ВСУНовостиМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:51Ситуация с заболеваемостью ОРВИ в Крыму и Севастополе – данные Роспотребнадзора
09:4328 сотрудников Красноярского театра госпитализированы в Москве с отравлением
09:38В Крыму возможны подтопления
09:30Крымский мост сейчас: обстановка на утро вторника
09:24Три украинские ДРГ уничтожены в Константиновке
09:08Заболеваемость ОРВИ и гриппом в России снизилась
08:58Больше 30 млн рублей за "решение вопросов" выманили аферисты у крымчан
08:56Умерла раненная учеником преподаватель школы в Пермском крае
08:49На ночном пожаре в Севастополе погибла пожилая женщина
08:41Часть Феодосии обесточена из-за аварии на линии
08:29Искусственный интеллект для работы и жизни: что изменит новый закон в РФ
08:15Рейд в Севастополе открыт
08:11Россиян в преддверии Пасхи предупредили о новых уловках мошенников
07:54Что требуется отрасли виноградарства и виноделия в Крыму
07:46Ребенок и двое взрослых погибли при атаке БПЛА на Владимирскую область
07:43Подросток тяжело ранил ножом учителя в Пермском крае
07:2845 беспилотников ВСУ сбили над регионами России и Черным морем
07:18 25 мирных жителей погибли и более 170 пострадали от рук ВСУ за неделю
07:03В Севастополе не ходят пассажирские катера
06:58Как пройдет чемпионат "Абилимпикс" 2026 в Крыму для людей с инвалидностью
Лента новостейМолния