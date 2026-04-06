https://crimea.ria.ru/20260406/zhdat-li-novogo-kontrnastupa-vsu--mnenie-1154944326.html

Ждать ли нового "контрнаступа" ВСУ

Ждать ли нового "контрнаступа" ВСУ - РИА Новости Крым, 06.04.2026

Ждать ли нового "контрнаступа" ВСУ

Ужесточение мобилизации на Украине может быть связано с подготовкой командованием ВСУ нового контрнаступления, чтобы остановить продвижение российской армии в... РИА Новости Крым, 06.04.2026

2026-04-06T14:47

2026-04-06T14:47

2026-04-06T15:13

мнения

юрий кнутов

украина

мобилизация на украине

всу (вооруженные силы украины)

эксклюзивы риа новости крым

владимир зеленский

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/06/1154946788_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_21b52cf96e25634d3c6a8f1502c4b095.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Ужесточение мобилизации на Украине может быть связано с подготовкой командованием ВСУ нового контрнаступления, чтобы остановить продвижение российской армии в Донбассе. Такое мнение РИА Новости Крым высказал военный эксперт Юрий Кнутов.Он указал, что сейчас на вооружении украинской армии появилось новое поколение бесшумных беспилотников с искусственным интеллектом, которые производятся на совместных предприятиях в ряде стран Европы. В Киеве рассчитывают использовать эти новейшие дроны не только при обороне, но и в наступательных операциях, отметил Кнутов.Ежемесячные потери ВСУ на сегодняшний день составляют порядка 25-30 тысяч человек, поэтому чтобы восполнить их, нынешние киевские власти стараются мобилизовать 30-35 тысяч рекрутов в месяц, продолжил аналитик. Хотя для того, чтобы худо-бедно удерживать фронт, достаточно мобилизовывать порядка 20 тысяч мужчин каждый месяц, считает Кнутов.Он не исключил, что ВСУ могут попытаться прорваться в одну из трех приграничных областей РФ.Эксперт также отметил, что войска киевского режима сейчас испытывают острую нехватку ракет для ПВО, из-за чего небо над Украиной стало фактически "дырявым" для российских крылатых и баллистических ракет и беспилотников. Учитывая, что новые дроны поступают из Европы на Украину через порты, в том числе Одессу, необходимо активизировать удары по портовой инфраструктуре и тем самым ограничить приток этих вооружений, считает специалист.Ряд украинских СМИ, а также эксперты и военные отмечают, что на улицах городов страны стало гораздо больше патрулей ТЦК (аналог военкоматов на Украине), которые ловят мужчин для последующей мобилизации. Офицер ВСУ Юрий Касьянов в середине марта сообщал, что план по мобилизации на Украине увеличили с 30 до 35 тысяч человек в месяц. Он отметил, что людей в армии не хватает, признав, что мобилизация в нынешнем виде не выполняет своей функции.Киевский режим может ужесточить мобилизацию также под предлогом введения фиксированных сроков службы, пишут украинские СМИ, ссылаясь на интервью военного омбудсмена Ольги Решетиловой.В феврале текущего года начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил РФ – первый замначальника Генштаба Сергей Рудской сообщил, что потери украинской армии с начала специальной военной операции превысили 1,5 миллиона человек.

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, юрий кнутов, украина, мобилизация на украине, всу (вооруженные силы украины), владимир зеленский