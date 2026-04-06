Заявление Трампа о Путине стало официальным признанием о целях НАТО

2026-04-06T19:54

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. Своей оценкой НАТО президент США Дональд Трамп публично опроверг десятилетиями звучавшие заявления о том, что существование альянса не ставит целью противодействовать России. Это важный аспект, подтверждающий, что США не выйдут из организации и она продолжит существовать в том виде, в котором есть сейчас. Такое мнение в эфире "Спутник в Крыму" высказал руководитель Экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров.Накануне глава Белого дома Дональд Трамп в очередной раз назвал НАТО "бумажным тигром", отметив, что президент России Владимир "Путин их совершенно не боится". Словам американского лидера привела в X журналистка ABC News Рэйчел Скотт.По словам Шатрова, хотя президент Соединенных Штатов озвучил секрет Полишинеля, тем не менее это знаковое заявление от первого лица США."Надо отдать должное Трампу: он назвал вещи своими именами и место НАТО определил. То есть, все-таки это союз, направленный против России. Нам десятилетия последние говорили, что Россия не имеет никакого отношения к целям и задачам НАТО – они совершенно другие. А вот себе, пожалуйста: не боится Путин – зачем нам такое НАТО? Есть официальные формулы, установки, и они подвергаются не то что сомнению – Трамп совершенно говорит о другом", – сказал Шатров.По мнению эксперта, ни эти слова Трампа, ни то, что он в очередной раз назвал НАТО бумажным тигром, ровным счетом ничего не значат для альянса – он продолжит существовать."Никто не будет сейчас ликвидировать НАТО. Такой союз Трампу нужен. Даже в той форме, где он сидит на этом бумажном тигре, но верхом. Главное, что США возглавляют этот союз. И Трамп не откажется никаким образом от этого", – сказал Шатров.По мнению эксперта, так будет потому, что НАТО как военно-политическая структура создавалась против России и изначально таким образом, чтобы у европейских стран не было своих собственных армий, а все они завесили от США.При этом в политическом плане НАТО едина, и говорить о каких-то возможных угрозах для ее единства пока нет никаких оснований, добавил эксперт."НАТО кто только не критиковал. Если уже Макрон (Эммануэль, президент Франции – ред.) говорил об отсутствии мозга у НАТО, то, наверное, Трамп мог пойти дальше и пошел. Но еще раз: НАТО - в первую очередь военно-политический союз, где я делаю упор на политическом. Союзники в принципе поддерживают действия американцев. Даже в том же Иране, хотя мы и видим, что есть противоречия, они едины", – сказал Шатров.Что касается финансирования, то ничего нового сейчас не происходит: Трамп реализует задуманное еще на своем первом президентском сроке, то есть добивается, чтобы финансовое участие стран-членов НАТО было более ярким, чем прежде, а США от этого выигрывали еще больше.Ранее политолог, ведущий научный сотрудник Института стран СНГ Александр Дудчак высказал мнение о том, поведет ли Трамп США к выходу из НАТО.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Европа сама заложила бомбу под НАТО – министр обороны Бельгии Военный блок против РФ – Медведев раскрыл план Евросоюза Иран троллит Трампа в ответ на требование открыть Ормузский пролив

