ВСУ ударили по морскому перевалочному комплексу в Новороссийске - РИА Новости Крым, 06.04.2026
ВСУ ударили по морскому перевалочному комплексу в Новороссийске
ВСУ ударили по морскому перевалочному комплексу в Новороссийске
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр - РИА Новости Крым.. Киев в ночь на понедельник атаковал с помощью БПЛА объекты международной нефтетранспортной компании "Каспийский трубопроводный консорциум" (КТК) на перевалочном комплексе в Новороссийске. Об этом сообщили в понедельник в Минобороны РФ.Как подчеркнули в Минобороны, целью удара было нанесение максимального экономического ущерба крупнейшим акционерам: энергетическим компаниям из США и Казахстана. Нефтепроводная система Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) - крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки и основной маршрут для Казахстана. На него приходится более 80% экспорта страны. Трубопровод протяженностью 1,5 тысячи километров соединяет месторождения Западного Казахстана с побережьем Черного моря, где нефть отгружается на танкеры через морской терминал КТК. Среди крупнейших акционеров консорциума - Россия (через "Транснефть"), Казахстан (через "Казмунайгаз"), структуры Chevron, "Лукойла", ExxonMobil, СП "Роснефти" и Shell.Ранее в понедельник в российском оборонном ведомстве сообщили, что подразделения Черноморского флота России уничтожили украинские морские дроны и управляемую дальнобойную ракету "Нептун-МД" в Черном море. При атаке беспилотников на Кубань пострадали десять человек, включая двоих детей. Повреждены шесть многоквартирных и два частных дома. Обломки беспилотников также обнаружили на территории нескольких предприятийНакануне поздно вечером мэр Новороссийска Андрей Кравченко сообщал, что обломки дрона попали в многоквартирный дом, в расположенной рядом с ним школе развернули пункт временного размещения.
ВСУ в ночь на 6 апреля ударили по морскому перевалочному комплексу в Новороссийске

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр - РИА Новости Крым.. Киев в ночь на понедельник атаковал с помощью БПЛА объекты международной нефтетранспортной компании "Каспийский трубопроводный консорциум" (КТК) на перевалочном комплексе в Новороссийске. Об этом сообщили в понедельник в Минобороны РФ.
"В ночь на 6 апреля киевский режим в целях дестабилизации мирового рынка углеводородов и прекращения поставок нефтепродуктов европейским потребителям атаковал с применением ударных БПЛА самолетного типа объекты морского перевалочного комплекса в Новороссийске. Киевским режимом были преднамеренно атакованы объекты международной нефтетранспортной компании "Каспийский трубопроводный консорциум", - говорится в сообщении.
Как подчеркнули в Минобороны, целью удара было нанесение максимального экономического ущерба крупнейшим акционерам: энергетическим компаниям из США и Казахстана.
"В результате ударов украинскими БПЛА были повреждены: трубопровод выносного причального устройства и сливо-наливной причал, а также произошло возгорание четырех резервуаров с нефтепродуктами", - добавили в Минобороны.
Нефтепроводная система Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) - крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки и основной маршрут для Казахстана. На него приходится более 80% экспорта страны. Трубопровод протяженностью 1,5 тысячи километров соединяет месторождения Западного Казахстана с побережьем Черного моря, где нефть отгружается на танкеры через морской терминал КТК. Среди крупнейших акционеров консорциума - Россия (через "Транснефть"), Казахстан (через "Казмунайгаз"), структуры Chevron, "Лукойла", ExxonMobil, СП "Роснефти" и Shell.
Ранее в понедельник в российском оборонном ведомстве сообщили, что подразделения Черноморского флота России уничтожили украинские морские дроны и управляемую дальнобойную ракету "Нептун-МД" в Черном море. При атаке беспилотников на Кубань пострадали десять человек, включая двоих детей. Повреждены шесть многоквартирных и два частных дома. Обломки беспилотников также обнаружили на территории нескольких предприятий
Накануне поздно вечером мэр Новороссийска Андрей Кравченко сообщал, что обломки дрона попали в многоквартирный дом, в расположенной рядом с ним школе развернули пункт временного размещения.
