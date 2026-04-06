ВСУ ударили по морскому перевалочному комплексу в Новороссийске

ВСУ ударили по морскому перевалочному комплексу в Новороссийске - РИА Новости Крым, 06.04.2026

ВСУ ударили по морскому перевалочному комплексу в Новороссийске

Киев в ночь на понедельник атаковал с помощью БПЛА объекты международной нефтетранспортной компании "Каспийский трубопроводный консорциум" (КТК) на перевалочном РИА Новости Крым, 06.04.2026

2026-04-06T15:57

2026-04-06T15:57

2026-04-06T16:11

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр - РИА Новости Крым.. Киев в ночь на понедельник атаковал с помощью БПЛА объекты международной нефтетранспортной компании "Каспийский трубопроводный консорциум" (КТК) на перевалочном комплексе в Новороссийске. Об этом сообщили в понедельник в Минобороны РФ.Как подчеркнули в Минобороны, целью удара было нанесение максимального экономического ущерба крупнейшим акционерам: энергетическим компаниям из США и Казахстана. Нефтепроводная система Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) - крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки и основной маршрут для Казахстана. На него приходится более 80% экспорта страны. Трубопровод протяженностью 1,5 тысячи километров соединяет месторождения Западного Казахстана с побережьем Черного моря, где нефть отгружается на танкеры через морской терминал КТК. Среди крупнейших акционеров консорциума - Россия (через "Транснефть"), Казахстан (через "Казмунайгаз"), структуры Chevron, "Лукойла", ExxonMobil, СП "Роснефти" и Shell.Ранее в понедельник в российском оборонном ведомстве сообщили, что подразделения Черноморского флота России уничтожили украинские морские дроны и управляемую дальнобойную ракету "Нептун-МД" в Черном море. При атаке беспилотников на Кубань пострадали десять человек, включая двоих детей. Повреждены шесть многоквартирных и два частных дома. Обломки беспилотников также обнаружили на территории нескольких предприятийНакануне поздно вечером мэр Новороссийска Андрей Кравченко сообщал, что обломки дрона попали в многоквартирный дом, в расположенной рядом с ним школе развернули пункт временного размещения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пять беспилотников пытались атаковать КрымОбыкновенный терроризм: эксперт об ударе ВСУ по сухогрузу в Азовском мореАтака в Черном море: уничтожены дальнобойная ракета "Нептун" и безэкипажные катера

новороссийск

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, новороссийск, каспийский трубопроводный консорциум, министерство обороны рф