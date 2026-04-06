ВСУ прицельно ударили по администрации в ЛНР – ранены мирные жители

В понедельник днем украинские боевики нанесли удар по администрации Старобельского муниципального округа в Луганской Народной Республике. Ранения получили... РИА Новости Крым, 06.04.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. В понедельник днем украинские боевики нанесли удар по администрации Старобельского муниципального округа в Луганской Народной Республике. Ранения получили проходящие мимо мирные жители. Один из них находится в реанимации. Об этом сообщил глава республики Леонид Пасечник.По словам Пасечника, людям сейчас оказывается необходимая медицинская помощь. За жизнь мужчины борются врачи, он находится в тяжелом состоянии в реанимации.Повреждения также получили и другие гражданские объекты, расположенные рядом. Среди них отделение МФЦ, дворец культуры, банковское отделение, магазин."Сохраняется опасность повторных ударов. Ликвидировать и оценивать последствия будут позже", – добавил Пасечник.Ночью боевики ВСУ ударили по территории шахты "Белореченская" в Луганской Народной Республике, под землей остались 41 человек. По словам главы республики, с горняками уже установлена связь, запас питьевой воды у них есть.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Разрушительный удар ВСУ по дому в Васильевке: стало известно состояние раненыхСевастополь отбил четвертую атаку ВСУ за сутки - что известно о поврежденияхНазвана причина гибели сухогруза в Азовском море

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

