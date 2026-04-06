ВСУ прицельно ударили по администрации в ЛНР – ранены мирные жители - РИА Новости Крым, 06.04.2026
ВСУ прицельно ударили по администрации в ЛНР – ранены мирные жители
ВСУ прицельно ударили по администрации в ЛНР – ранены мирные жители - РИА Новости Крым, 06.04.2026
ВСУ прицельно ударили по администрации в ЛНР – ранены мирные жители
В понедельник днем украинские боевики нанесли удар по администрации Старобельского муниципального округа в Луганской Народной Республике. Ранения получили... РИА Новости Крым, 06.04.2026
2026-04-06T14:07
2026-04-06T14:07
новости
леонид пасечник
луганская народная республика (лнр)
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
атаки всу
обстрелы всу
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. В понедельник днем украинские боевики нанесли удар по администрации Старобельского муниципального округа в Луганской Народной Республике. Ранения получили проходящие мимо мирные жители. Один из них находится в реанимации. Об этом сообщил глава республики Леонид Пасечник.По словам Пасечника, людям сейчас оказывается необходимая медицинская помощь. За жизнь мужчины борются врачи, он находится в тяжелом состоянии в реанимации.Повреждения также получили и другие гражданские объекты, расположенные рядом. Среди них отделение МФЦ, дворец культуры, банковское отделение, магазин."Сохраняется опасность повторных ударов. Ликвидировать и оценивать последствия будут позже", – добавил Пасечник.Ночью боевики ВСУ ударили по территории шахты "Белореченская" в Луганской Народной Республике, под землей остались 41 человек. По словам главы республики, с горняками уже установлена связь, запас питьевой воды у них есть.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Разрушительный удар ВСУ по дому в Васильевке: стало известно состояние раненыхСевастополь отбил четвертую атаку ВСУ за сутки - что известно о поврежденияхНазвана причина гибели сухогруза в Азовском море
луганская народная республика (лнр)
новости, леонид пасечник, луганская народная республика (лнр), происшествия, всу (вооруженные силы украины), атаки всу, обстрелы всу
ВСУ прицельно ударили по администрации в ЛНР – ранены мирные жители

ВСУ ударили по администрации Старобельского муниципального округа в ЛНР

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. В понедельник днем украинские боевики нанесли удар по администрации Старобельского муниципального округа в Луганской Народной Республике. Ранения получили проходящие мимо мирные жители. Один из них находится в реанимации. Об этом сообщил глава республики Леонид Пасечник.
"Очередной подлый варварский удар ВСУ. В разгар рабочего дня укронацисты прицельно ударили по зданию Администрации Старобельского муниципального округа. Сотрудники успели вовремя эвакуироваться, но пострадали проходящие мимо жители – девушка 2001 года рождения и мужчина 1946 года рождения", – рассказал глава ЛНР.
По словам Пасечника, людям сейчас оказывается необходимая медицинская помощь. За жизнь мужчины борются врачи, он находится в тяжелом состоянии в реанимации.
Повреждения также получили и другие гражданские объекты, расположенные рядом. Среди них отделение МФЦ, дворец культуры, банковское отделение, магазин.
"Сохраняется опасность повторных ударов. Ликвидировать и оценивать последствия будут позже", – добавил Пасечник.
Ночью боевики ВСУ ударили по территории шахты "Белореченская" в Луганской Народной Республике, под землей остались 41 человек. По словам главы республики, с горняками уже установлена связь, запас питьевой воды у них есть.
НовостиЛеонид ПасечникЛуганская Народная Республика (ЛНР)ПроисшествияВСУ (Вооруженные силы Украины)Атаки ВСУОбстрелы ВСУ
 
