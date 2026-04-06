Всех горняков подняли из попавшей под обстрел шахты в ЛНР
Всех горняков подняли из попавшей под обстрел шахты в ЛНР - РИА Новости Крым, 06.04.2026
Всех горняков подняли из попавшей под обстрел шахты в ЛНР
Всех горняков, застрявших под землей после обстрела ВСУ шахты "Белореченская" в Луганской Народной Республике, эвакуировали. Об этом сообщил глава региона... РИА Новости Крым, 06.04.2026
2026-04-06T15:00
2026-04-06T15:00
2026-04-06T15:00
луганская народная республика (лнр)
шахта
атаки всу
обстрелы всу
новости
происшествия
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр - РИА Новости Крым. Всех горняков, застрявших под землей после обстрела ВСУ шахты "Белореченская" в Луганской Народной Республике, эвакуировали. Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник.Восстановить электроснабжение и поднять людей на поверхность удалось благодаря оперативности спасателей и ремонтных бригад , отметил он. Сами шахтеры, по словам Пасечника, проявили исключительное мужество и стойкость. Утром в понедельник сообщалось, что после ударов ВСУ по территории шахты "Белореченская" под землей остался 41 человек.
луганская народная республика (лнр)
луганская народная республика (лнр), шахта, атаки всу, обстрелы всу, новости, происшествия
Всех горняков подняли из попавшей под обстрел шахты в ЛНР
В ЛНР из попавшей под обстрел шахты "Белореченская" эвакуировали всех горняков