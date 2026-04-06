Всех горняков подняли из попавшей под обстрел шахты в ЛНР

2026-04-06T15:00

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр - РИА Новости Крым. Всех горняков, застрявших под землей после обстрела ВСУ шахты "Белореченская" в Луганской Народной Республике, эвакуировали. Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник.Восстановить электроснабжение и поднять людей на поверхность удалось благодаря оперативности спасателей и ремонтных бригад , отметил он. Сами шахтеры, по словам Пасечника, проявили исключительное мужество и стойкость. Утром в понедельник сообщалось, что после ударов ВСУ по территории шахты "Белореченская" под землей остался 41 человек.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

луганская народная республика (лнр), шахта, атаки всу, обстрелы всу, новости, происшествия