Всех горняков подняли из попавшей под обстрел шахты в ЛНР - РИА Новости Крым, 06.04.2026
Всех горняков подняли из попавшей под обстрел шахты в ЛНР
Всех горняков подняли из попавшей под обстрел шахты в ЛНР - РИА Новости Крым, 06.04.2026
Всех горняков подняли из попавшей под обстрел шахты в ЛНР
Всех горняков, застрявших под землей после обстрела ВСУ шахты "Белореченская" в Луганской Народной Республике, эвакуировали. Об этом сообщил глава региона... РИА Новости Крым, 06.04.2026
2026-04-06T15:00
2026-04-06T15:00
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр - РИА Новости Крым. Всех горняков, застрявших под землей после обстрела ВСУ шахты "Белореченская" в Луганской Народной Республике, эвакуировали. Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник.Восстановить электроснабжение и поднять людей на поверхность удалось благодаря оперативности спасателей и ремонтных бригад , отметил он. Сами шахтеры, по словам Пасечника, проявили исключительное мужество и стойкость. Утром в понедельник сообщалось, что после ударов ВСУ по территории шахты "Белореченская" под землей остался 41 человек.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
луганская народная республика (лнр)
луганская народная республика (лнр), шахта, атаки всу, обстрелы всу, новости, происшествия
Всех горняков подняли из попавшей под обстрел шахты в ЛНР

В ЛНР из попавшей под обстрел шахты "Белореченская" эвакуировали всех горняков

15:00 06.04.2026
 
© Глава ЛНР Леонид ПасечникЭвакуация горняков из обесточенной шахты в ЛНР
Эвакуация горняков из обесточенной шахты в ЛНР
© Глава ЛНР Леонид Пасечник
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр - РИА Новости Крым. Всех горняков, застрявших под землей после обстрела ВСУ шахты "Белореченская" в Луганской Народной Республике, эвакуировали. Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник.
"Все горняки, оказавшиеся под землей в обесточенной шахте "Белореченская", эвакуированы и находятся в безопасности. К счастью, никто из шахтеров не пострадал". - написал Пасечник в своем канале в Мах, добавив, что медицинская помощь никому не понадобилась.
Восстановить электроснабжение и поднять людей на поверхность удалось благодаря оперативности спасателей и ремонтных бригад , отметил он.
Сами шахтеры, по словам Пасечника, проявили исключительное мужество и стойкость.
Утром в понедельник сообщалось, что после ударов ВСУ по территории шахты "Белореченская" под землей остался 41 человек.
Луганская Народная Республика (ЛНР)ШахтаАтаки ВСУОбстрелы ВСУНовостиПроисшествия
 
