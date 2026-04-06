В Симферополе открылась выставка к 80-летию Владимира Жириновского - РИА Новости Крым, 06.04.2026
В Симферополе открылась выставка к 80-летию Владимира Жириновского
В центре Симферополя открылась уличная выставка, организованная к 80-летию Владимира Жириновского, передает корреспондент РИА Новости Крым. РИА Новости Крым, 06.04.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. В центре Симферополя открылась уличная выставка, организованная к 80-летию Владимира Жириновского, передает корреспондент РИА Новости Крым. На улице перед зданием Госсовета Крыма размещены плакаты, демонстрирующие разные этапы жизненного пути выдающегося политика. На них – не только фото, но и знаменитые пророческие высказывания. Символично, что выставку открыли в день его памяти, однако приурочили к предстоящей круглой дате. На открытии выставки депутат Госдумы Каплан Панеш отметил, что экспозиция значима для Крыма, ведь Жириновский всегда выступал за суверенитет РФ и предсказал скорейшее возвращение республики в родную гавань.Советский и российский политик Владимир Жириновский скончался 6 апреля 2022 года в возрасте 75 лет. В этом году, 25 апреля, ему бы исполнилось 80 лет. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОткрытие уличной выставки, организованной к 80-летию Владимира Жириновского в Симферополе
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. В центре Симферополя открылась уличная выставка, организованная к 80-летию Владимира Жириновского, передает корреспондент РИА Новости Крым.
На улице перед зданием Госсовета Крыма размещены плакаты, демонстрирующие разные этапы жизненного пути выдающегося политика. На них – не только фото, но и знаменитые пророческие высказывания. Символично, что выставку открыли в день его памяти, однако приурочили к предстоящей круглой дате.
На открытии выставки депутат Госдумы Каплан Панеш отметил, что экспозиция значима для Крыма, ведь Жириновский всегда выступал за суверенитет РФ и предсказал скорейшее возвращение республики в родную гавань.
Советский и российский политик Владимир Жириновский скончался 6 апреля 2022 года в возрасте 75 лет. В этом году, 25 апреля, ему бы исполнилось 80 лет.
КрымНовости КрымаВладимир ЖириновскийВыставкаСимферополь
 
