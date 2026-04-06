В Симферополе машина насмерть сбила пенсионерку на переходе
В Симферополе иномарка сбила женщину на пешеходном переходе, она погибла на месте. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Крыма.
крым, новости крыма, симферополь, дтп в крыму и севастополе, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, мвд по республике крым, прокуратура республики крым
В Симферополе машина насмерть сбила на переходе 66-летнюю женщину

17:16 06.04.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. В Симферополе иномарка сбила женщину на пешеходном переходе, она погибла на месте. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Крыма.
Авария произошла в понедельник в 09:45 на бульваре Ленина.
"Водитель, 1984 года рождения, управляя автомобилем Kia Sorento, двигаясь со стороны улицы Павленко в направлении Гагарина, допустил наезд на пешехода. ДТП произошло на нерегулируемом пешеходном переходе", - говорится в сообщении.
66-летняя женщина погибла на месте. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства смертельного ДТП. Ход проверки контролирует республиканская прокуратура.
"Проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - сообщили в надзорном ведомстве.
Ранее житель Джанкоя был приговорен к условному заключению за наезд на пенсионерку и побег с места ДТП. Отмечается, что мужчина наехал на пенсионерку 1940 года рождения, которая переходила дорогу. Женщина была доставлена в больницу с травмами.
