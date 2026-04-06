В Севастополе возобновили движение катеров

В Севастополе возобновили рейсы пассажирских катеров через бухту. Об этом сообщает городской департамент транспорта. РИА Новости Крым, 06.04.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе возобновили рейсы пассажирских катеров через бухту. Об этом сообщает городской департамент транспорта.Рейд перекрыли около 10 утра в понедельник, причины не назывались.Морской транспорт в городе периодически останавливают из-за непогоды или в целях безопасности.Ранее сообщалось, что паром в Севастополе не будет ходить через бухту в течение 20 дней - с 27 марта по 7 апреля.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

