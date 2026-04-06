В Севастополе на перекрестке "Газель" снесла байкера
2026-04-06T13:21
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе на улице Пожарова произошло ДТП с участием автомобиля "Газель" и мотоцикла Suzuki, мотоциклист с травмами госпитализирован. Обстоятельства случившегося устанавливаются, сообщили в Госавтоинспекции города.
Авария произошла в понедельник около 11 часов в районе дома №28.
"34-летний водитель, управляя автомобилем "Газель", при проезде регулируемого перекрестка на разрешающий сигнал светофора при повороте налево не предоставил преимущество мотоциклу Suzuki, двигавшемуся во встречном направлении прямо, под управлением 37-летнего водителя, в результате чего произошло столкновение", - рассказали в ГАИ.
Мотоциклист получил телесные повреждения и был доставлен в больницу. Отмечается, что в момент ДТП он находился в застегнутом шлеме и защитной экипировке. Мужчину также проверят на наличие алкоголя в крови.
У водителя "Газели" признаки опьянения не обнаружены.
Ранее на улице Пожарова в Севастополе также пострадал 16-летний мотоциклист. Подросток, не имея водительского удостоверения и управляя незарегистрированным мотоциклом КТМ, на правом закруглении дороги не справился с управлением и влетел в бордюрный камень, после чего опрокинулся.
