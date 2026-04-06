В России ФАС проверит цены на яйца и молоко в преддверии Пасхи - РИА Новости Крым, 06.04.2026
В России ФАС проверит цены на яйца и молоко в преддверии Пасхи
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России в преддверии Пасхи проанализирует цены на куриные яйца и питьевое молоко. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 06.04.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России в преддверии Пасхи проанализирует цены на куриные яйца и питьевое молоко. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
"ФАС проанализирует ценообразование на куриные яйца и питьевое молоко в рознице. Напомним, ранее служба предостерегла торговые организации от необоснованного повышения цен на куриные яйца, в том числе в период повышенного спроса перед Пасхой", - говорится в сообщении.
Сотрудники ведомства уже направили в крупнейшие федеральные торговые сети запросы о ценах на куриные яйца и молоко. Цены будут проанализированы в динамике - за неделю и месяц, как в закупке, так и в рознице.
В случае выявления признаков нарушений антимонопольного законодательства ведомство будет пресекать их, принимая соответствующие меры реагирования, уточнили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что в Крыму проверят цены на хлебобулочные изделия из пшеничной и ржано-пшеничной муки.
