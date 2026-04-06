В правительстве Севастополя рассказали о ценах на овощи и фрукты

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе за последнюю неделю подешевели свежие яблоки и огурцы, а вот цены на помидоры, репчатый лук и свеклу немного выросли. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.По ее словам, специалисты каждую неделю инспектируют торговые точки на соблюдение условий меморандума. Документ устанавливает "нулевою" или минимальную торговую наценку до 15%.В ходе инспекций специалисты также проверяют соблюдение правил хранения и бесперебойное наличие товаров на полках. За 2025 год сотрудники департамента провели 50 рейдов, с начала 2026 года – уже 14.Ранее севастопольские ритейлеры отмечали, что по сравнению с прошлым годом яйца подорожали почти в два раза. В торговых сетях Севастополя стоимость десятка куриных яиц варьируется от 100 до 190 рублей за десяток. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Инфляция в Крыму ускорилась: больше всего подорожали яйца и мясопродуктыЦена хлеба и не только: в Крыму проанализировали стоимость продуктов"Борщевой набор" в Севастополе подешевел

