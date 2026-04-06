В правительстве Севастополя рассказали о ценах на овощи и фрукты - РИА Новости Крым, 06.04.2026
В правительстве Севастополя рассказали о ценах на овощи и фрукты
В правительстве Севастополя рассказали о ценах на овощи и фрукты - РИА Новости Крым, 06.04.2026
В правительстве Севастополя рассказали о ценах на овощи и фрукты
В Севастополе за последнюю неделю подешевели свежие яблоки и огурцы, а вот цены на помидоры, репчатый лук и свеклу немного выросли. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 06.04.2026
2026-04-06T20:11
2026-04-06T20:11
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе за последнюю неделю подешевели свежие яблоки и огурцы, а вот цены на помидоры, репчатый лук и свеклу немного выросли. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.По ее словам, специалисты каждую неделю инспектируют торговые точки на соблюдение условий меморандума. Документ устанавливает "нулевою" или минимальную торговую наценку до 15%.В ходе инспекций специалисты также проверяют соблюдение правил хранения и бесперебойное наличие товаров на полках. За 2025 год сотрудники департамента провели 50 рейдов, с начала 2026 года – уже 14.Ранее севастопольские ритейлеры отмечали, что по сравнению с прошлым годом яйца подорожали почти в два раза. В торговых сетях Севастополя стоимость десятка куриных яиц варьируется от 100 до 190 рублей за десяток. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Инфляция в Крыму ускорилась: больше всего подорожали яйца и мясопродуктыЦена хлеба и не только: в Крыму проанализировали стоимость продуктов"Борщевой набор" в Севастополе подешевел
цены в крыму, севастополь, новости севастополя, продукты, овощи
В правительстве Севастополя рассказали о ценах на овощи и фрукты

В Севастополе подешевели яблоки с огурцами и подорожали помидоры со свеклой

20:11 06.04.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе за последнюю неделю подешевели свежие яблоки и огурцы, а вот цены на помидоры, репчатый лук и свеклу немного выросли. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Изменение цен на огурцы и помидоры на прошлой неделе связано с естественными колебаниями объемов урожая в тепличных хозяйствах. Стоимость яблок, лука и свеклы обусловлена рыночным предложением в связи с окончанием сезона хранения продукции в товарном виде", – прокомментировала начальник управления потребительского рынка департамента сельского хозяйства Ксения Казанджиева.

По ее словам, специалисты каждую неделю инспектируют торговые точки на соблюдение условий меморандума. Документ устанавливает "нулевою" или минимальную торговую наценку до 15%.
В ходе инспекций специалисты также проверяют соблюдение правил хранения и бесперебойное наличие товаров на полках. За 2025 год сотрудники департамента провели 50 рейдов, с начала 2026 года – уже 14.
Ранее севастопольские ритейлеры отмечали, что по сравнению с прошлым годом яйца подорожали почти в два раза. В торговых сетях Севастополя стоимость десятка куриных яиц варьируется от 100 до 190 рублей за десяток.
