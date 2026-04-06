В Крыму создадут комиссию по развитию искусственного интеллекта
В Крыму создадут комиссию по развитию и внедрению технологий искусственного интеллекта. Об этом сказано в указе главы республики от 6 апреля 2026 года.
2026-04-06T16:28
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. В Крыму создадут комиссию по развитию и внедрению технологий искусственного интеллекта. Об этом сказано в указе главы республики от 6 апреля 2026 года.Согласно документу, основными задачами комиссии являются выработка предложений по совершенствованию правового регулирования в сфере ИИ, обеспечение согласованных действий исполнительных органов в Крыма с предприятиями, учреждениями и организациями по вопросам разработки, внедрения, развития и использования технологий ИИ, в том числе автономных систем. Комиссия будет запрашивать от структурных подразделений республиканского совмина, исполнительных органов Крыма необходимые документы, материалы и информацию. Также готовить предложения по обеспечению и развитию этой сферы, привлекать необходимых экспертов и проводить соответствующие мероприятия.В конце февраля сообщалось, что президент РФ Владимир Путин образовал комиссию при главе государства по вопросам развития технологий искусственного интеллекта.HR-специалист, эксперт в области рынка труда Оксана Волкина выразила мнение, что профессии медицинской направленности, а также фармацевтика, военные специальности и ряд профессий аграрного сектора не утратят своей популярности в ближайшем будущем. А искусственный интеллект скоро сможет заменить специальности, связанные с копирайтингом, несложным дизайном и обработкой документации.Кроме того, сотрудник лаборатории биотехнологии морских микроводорослей научно-образовательного комплекса "Приморский океанариум" (Владивосток) Кирилл Тевс высказал мнение, что искусственный интеллект лет через 10 сможет выполнять до 50% работы, которой занимаются ученые, но их самих ИИ не вытеснит, а лишь избавит от рутины.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России утвердили 500 профессий для технологического лидерстваКопировать-вставить: ИИ приведет к отупению способных отупетьРоссийские компании получат налоговые льготы за биотехнологии
