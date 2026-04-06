Рейтинг@Mail.ru
В Крыму создадут комиссию по развитию искусственного интеллекта - РИА Новости Крым, 06.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260406/v-krymu-sozdadut-komissiyu-po-razvitiyu-iskusstvennogo-intellekta-1154953574.html
В Крыму создадут комиссию по развитию искусственного интеллекта
искусственный интеллект
крым
новости крыма
сергей аксенов
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/10/1147998424_0:6:1280:726_1920x0_80_0_0_3bc12efdaa12b31053dc1ac626f4bdb9.jpg
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/10/1147998424_153:0:1128:731_1920x0_80_0_0_6ddb13f7bf99ba1e89cc650c7da59eb6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
искусственный интеллект, крым, новости крыма, сергей аксенов
© РИА Новости Крым . © РИА Новости Крым/Сгенерировано ИИ Искусственный интеллектИскусственный интеллект
Искусственный интеллект - РИА Новости, 1920, 06.04.2026
© РИА Новости Крым . © РИА Новости Крым/Сгенерировано ИИ Искусственный интеллект
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. В Крыму создадут комиссию по развитию и внедрению технологий искусственного интеллекта. Об этом сказано в указе главы республики от 6 апреля 2026 года.

"Создать комиссию по развитию и внедрению технологий искусственного интеллекта в Республике Крым", – говорится в сообщении.

Согласно документу, основными задачами комиссии являются выработка предложений по совершенствованию правового регулирования в сфере ИИ, обеспечение согласованных действий исполнительных органов в Крыма с предприятиями, учреждениями и организациями по вопросам разработки, внедрения, развития и использования технологий ИИ, в том числе автономных систем.
Комиссия будет запрашивать от структурных подразделений республиканского совмина, исполнительных органов Крыма необходимые документы, материалы и информацию. Также готовить предложения по обеспечению и развитию этой сферы, привлекать необходимых экспертов и проводить соответствующие мероприятия.
В конце февраля сообщалось, что президент РФ Владимир Путин образовал комиссию при главе государства по вопросам развития технологий искусственного интеллекта.
HR-специалист, эксперт в области рынка труда Оксана Волкина выразила мнение, что профессии медицинской направленности, а также фармацевтика, военные специальности и ряд профессий аграрного сектора не утратят своей популярности в ближайшем будущем. А искусственный интеллект скоро сможет заменить специальности, связанные с копирайтингом, несложным дизайном и обработкой документации.
Кроме того, сотрудник лаборатории биотехнологии морских микроводорослей научно-образовательного комплекса "Приморский океанариум" (Владивосток) Кирилл Тевс высказал мнение, что искусственный интеллект лет через 10 сможет выполнять до 50% работы, которой занимаются ученые, но их самих ИИ не вытеснит, а лишь избавит от рутины.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Искусственный интеллектКрымНовости КрымаСергей Аксенов
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
