В Крыму садоводы получат свыше 361 миллиона рублей - РИА Новости Крым, 06.04.2026
В Крыму садоводы получат свыше 361 миллиона рублей
В Крыму садоводы получат свыше 361 миллиона рублей - РИА Новости Крым, 06.04.2026
В Крыму садоводы получат свыше 361 миллиона рублей
В Крыму на отрасль садоводства направят свыше 361 млн рублей поддержки. Средства пойдут на закладку садов и уход за многолетними насаждениями, сообщил глава... РИА Новости Крым, 06.04.2026
2026-04-06T09:38
2026-04-06T09:48
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. В Крыму на отрасль садоводства направят свыше 361 млн рублей поддержки. Средства пойдут на закладку садов и уход за многолетними насаждениями, сообщил глава республики Сергей Аксенов.По информации главы, в этом году аграрии Крыма рассчитывают получить 200 тысяч тонн плодово-ягодной продукции. Кроме того, в планах заложить 400 гектаров молодых садов.По итогам прошлого года общая площадь плодовых насаждений в республике достигла почти 17 тысяч гектаров, из которых свыше 11,7 тысяч пришлось на плодоносящие сады, где вызревают семечковые и косточковые культуры, уточнил он.При этом Аксенов добавил, что в прошлом году из-за неблагоприятных погодных условий валовой сбор плодово-ягодной продукции упал до 105 тысяч тонн.Ранее министр сельского хозяйства республики Денис Кратюк сообщал, что январские морозы и снегопады не нанесли ущерба плодовым и сельхозкультурам в Крыму, поэтому в республике не ожидается снижения урожая. Единственные опасения у аграриев и садоводов сейчас вызывают возможные весенние заморозки.Также он отмечал, что период посевных работ для Крыма – "стратегическое время", когда определяется задел на будущий год, то есть речь идет о продовольственной безопасности республики.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сады и виноградники: как развивается агропромышленный комплекс в КрымуОт зерна к садам и морю: Крым готовит новый аграрный курсКоличество мест хранения сельхозпродукции увеличат в Крыму
крым, новости крыма, сергей аксенов, сады крыма, господдержка
В Крыму садоводы получат свыше 361 миллиона рублей

В Крыму отрасль садоводства получит свыше 361 млн рублей поддержки - Аксенов

09:38 06.04.2026 (обновлено: 09:48 06.04.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. В Крыму на отрасль садоводства направят свыше 361 млн рублей поддержки. Средства пойдут на закладку садов и уход за многолетними насаждениями, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"Ежегодно из бюджета выделяются необходимые средства на поддержку отрасли садоводства. В текущем году объем поддержки превысит 361 млн рублей. Из них порядка 324 млн рублей пойдет непосредственно на закладку садов и более 37 млн – на уход за многолетними насаждениями", - написал он в своих соцсетях.
По информации главы, в этом году аграрии Крыма рассчитывают получить 200 тысяч тонн плодово-ягодной продукции. Кроме того, в планах заложить 400 гектаров молодых садов.
По итогам прошлого года общая площадь плодовых насаждений в республике достигла почти 17 тысяч гектаров, из которых свыше 11,7 тысяч пришлось на плодоносящие сады, где вызревают семечковые и косточковые культуры, уточнил он.
При этом Аксенов добавил, что в прошлом году из-за неблагоприятных погодных условий валовой сбор плодово-ягодной продукции упал до 105 тысяч тонн.
Ранее министр сельского хозяйства республики Денис Кратюк сообщал, что январские морозы и снегопады не нанесли ущерба плодовым и сельхозкультурам в Крыму, поэтому в республике не ожидается снижения урожая. Единственные опасения у аграриев и садоводов сейчас вызывают возможные весенние заморозки.
Также он отмечал, что период посевных работ для Крыма – "стратегическое время", когда определяется задел на будущий год, то есть речь идет о продовольственной безопасности республики.
