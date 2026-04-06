В Крыму садоводы получат свыше 361 миллиона рублей - РИА Новости Крым, 06.04.2026

2026-04-06T09:38

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. В Крыму на отрасль садоводства направят свыше 361 млн рублей поддержки. Средства пойдут на закладку садов и уход за многолетними насаждениями, сообщил глава республики Сергей Аксенов.По информации главы, в этом году аграрии Крыма рассчитывают получить 200 тысяч тонн плодово-ягодной продукции. Кроме того, в планах заложить 400 гектаров молодых садов.По итогам прошлого года общая площадь плодовых насаждений в республике достигла почти 17 тысяч гектаров, из которых свыше 11,7 тысяч пришлось на плодоносящие сады, где вызревают семечковые и косточковые культуры, уточнил он.При этом Аксенов добавил, что в прошлом году из-за неблагоприятных погодных условий валовой сбор плодово-ягодной продукции упал до 105 тысяч тонн.Ранее министр сельского хозяйства республики Денис Кратюк сообщал, что январские морозы и снегопады не нанесли ущерба плодовым и сельхозкультурам в Крыму, поэтому в республике не ожидается снижения урожая. Единственные опасения у аграриев и садоводов сейчас вызывают возможные весенние заморозки.Также он отмечал, что период посевных работ для Крыма – "стратегическое время", когда определяется задел на будущий год, то есть речь идет о продовольственной безопасности республики.

