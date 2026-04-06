В Крыму будущих управленцев соберут для спортивных состязаний

2026-04-06T20:24

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. В Крыму пройдет комплексный спортивный фестиваль для участников кадровых программ ЮФО и новых регионов. Принять участие в фестивале смогут также и ветераны спецоперации, перенесшие тяжелые травмы. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказал ветеран специальной военной операции, участник кадровой программы "Герои Крыма" Артем Василюк.По итогам обучения участники программы "Герои Крыма" должны предоставить не только индивидуальный дипломный проект, но и командный. Для этого участников регионального потока разбили на четыре команды по пять-шесть человек, и дали возможность подумать над проектами, которые сплотят население и сделают жизнь в регионе и в стране лучше, поясняет Василюк корреспонденту РИА Новости Крым.У других команд были свои интересные идеи, направленные на пользу населению и фронту, говорит он.По словам ветерана СВО, который также входит в Общественный совет при министерстве спорта Крыма, главной идеей нового проекта спортивной направленности станут не столько соревнования ради победы, сколько общение, сплочение и укрепление командного духа. Кроме того, участники фестиваля могут стать отличным примером для молодежи и общества, потому что важно не только управлять, но и вести здоровый образ жизни, заниматься спортом.Упор будет сделан и на тех ветеранов СВО, которые перенесли тяжелые ранения. Они смогут состязаться, в том числе, в пулевой стрельбе, нардах и шашках, добавляет он.Именно спорт способен сплотить людей из самых разных сфер деятельности, добавляет он.Россия меняется, люди, вернувшись из зоны проведения спецоперации, после госпиталя или по истечению срока контракта, выходят на "гражданку" и видят себя уже в гражданской службе. И важно, чтобы они знали: в стране реализуются кадровые программы для участников СВО, работа ведется, рассуждает собеседник, уточняя, что на тех, кто после фронта приходит в гражданскую службу, лежит колоссальная ответственность перед обществом и президентом, которого нельзя подвести.Ранее сайт РИА Новости Крым рассказывал историю ветерана СВО, лейтенанта запаса Артема Василюка, который воевал на Запорожском направлении с 2022 года. В одном из боев он подбил вражеский танк и получил тяжелое увечье. Во время лечения в главном военном клиническом госпитале имени Н. Н. Бурденко познакомился с будущей женой Екатериной – волонтером от фонда "Своих не бросаем" и сумел вдохновить историей своего подвига двух режиссеров. Еще через два года стал победителем Всероссийского "Кубка Защитников Отечества". Именно спорт и поддержка семьи помогают ему оставаться активным и жизнерадостным человеком, признается он в интервью нашему корреспонденту. Артем Василюк стал победителем "Кубка Защитников Отечества" в дисциплине настольный теннис, тогда он посвятил свою победу полуострову.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Служу стране и обществу: интервью с Героем России Антоном СтаростинымВинтовка вместо мотоцикла и психолога - боец СВО стал спортивным стрелком"Снял протезы и погнал": в Крыму играют в хоккей спортсмены с ампутацией

