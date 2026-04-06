В Крыму будущих управленцев соберут для спортивных состязаний - РИА Новости Крым, 06.04.2026
В Крыму будущих управленцев соберут для спортивных состязаний
В Крыму будущих управленцев соберут для спортивных состязаний
В Крыму пройдет комплексный спортивный фестиваль для участников кадровых программ ЮФО и новых регионов. Принять участие в фестивале смогут также и ветераны... РИА Новости Крым, 06.04.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. В Крыму пройдет комплексный спортивный фестиваль для участников кадровых программ ЮФО и новых регионов. Принять участие в фестивале смогут также и ветераны спецоперации, перенесшие тяжелые травмы. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказал ветеран специальной военной операции, участник кадровой программы "Герои Крыма" Артем Василюк.
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. В Крыму пройдет комплексный спортивный фестиваль для участников кадровых программ ЮФО и новых регионов. Принять участие в фестивале смогут также и ветераны спецоперации, перенесшие тяжелые травмы. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказал ветеран специальной военной операции, участник кадровой программы "Герои Крыма" Артем Василюк.
По итогам обучения участники программы "Герои Крыма" должны предоставить не только индивидуальный дипломный проект, но и командный. Для этого участников регионального потока разбили на четыре команды по пять-шесть человек, и дали возможность подумать над проектами, которые сплотят население и сделают жизнь в регионе и в стране лучше, поясняет Василюк корреспонденту РИА Новости Крым.
"Этот проект – комплексный спортивный фестиваль, в котором могут поучаствовать участники кадровых программ в ЮФО и на территории исторических российских регионов, придумала наша команда. Одна из главных наших задач – собрать участников кадровых программ для общения и обмена опытом. В фестиваль войдут как спортивные состязания, на восемь-девять дисциплин, так и досуговая программа – экскурсии и концерт", – рассказывает он. И добавляет: "Это что-то наподобие "Кубка Защитников Отечества", только для ветеранов СВО, которые готовятся пойти на государственную службу.
У других команд были свои интересные идеи, направленные на пользу населению и фронту, говорит он.
По словам ветерана СВО, который также входит в Общественный совет при министерстве спорта Крыма, главной идеей нового проекта спортивной направленности станут не столько соревнования ради победы, сколько общение, сплочение и укрепление командного духа. Кроме того, участники фестиваля могут стать отличным примером для молодежи и общества, потому что важно не только управлять, но и вести здоровый образ жизни, заниматься спортом.
Упор будет сделан и на тех ветеранов СВО, которые перенесли тяжелые ранения. Они смогут состязаться, в том числе, в пулевой стрельбе, нардах и шашках, добавляет он.
"Данный проект, в рамках которого будущие управленцы будут состязаться различных спортивных дисциплинах, первый такой в России, который действительно объединяет кадровые программы регионов", – уточняет собеседник, отмечая, что сейчас проект находится на активной стадии подготовки, и что он станет не единоразовой акцией, а будет включен в календарный план мероприятий.
Именно спорт способен сплотить людей из самых разных сфер деятельности, добавляет он.
Россия меняется, люди, вернувшись из зоны проведения спецоперации, после госпиталя или по истечению срока контракта, выходят на "гражданку" и видят себя уже в гражданской службе. И важно, чтобы они знали: в стране реализуются кадровые программы для участников СВО, работа ведется, рассуждает собеседник, уточняя, что на тех, кто после фронта приходит в гражданскую службу, лежит колоссальная ответственность перед обществом и президентом, которого нельзя подвести.
Ранее сайт РИА Новости Крым рассказывал историю ветерана СВО, лейтенанта запаса Артема Василюка, который воевал на Запорожском направлении с 2022 года. В одном из боев он подбил вражеский танк и получил тяжелое увечье. Во время лечения в главном военном клиническом госпитале имени Н. Н. Бурденко познакомился с будущей женой Екатериной – волонтером от фонда "Своих не бросаем" и сумел вдохновить историей своего подвига двух режиссеров. Еще через два года стал победителем Всероссийского "Кубка Защитников Отечества". Именно спорт и поддержка семьи помогают ему оставаться активным и жизнерадостным человеком, признается он в интервью нашему корреспонденту. Артем Василюк стал победителем "Кубка Защитников Отечества" в дисциплине настольный теннис, тогда он посвятил свою победу полуострову.
