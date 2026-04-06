Рейтинг@Mail.ru
В Киеве полностью уничтожена ТЭЦ - РИА Новости Крым, 06.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260406/v-kieve-polnostyu-unichtozhena-tets-1154958211.html
В Киеве полностью уничтожена ТЭЦ
В Киеве полностью уничтожена ТЭЦ - РИА Новости Крым, 06.04.2026
В Киеве полностью уничтожена ТЭЦ
В Киеве уничтожена тепловая электростанция №4, которая отвечала за теплоснабжение Днепровского и Дарницкого районов города. Об этом заявил глава Деснянской... РИА Новости Крым, 06.04.2026
2026-04-06T17:52
2026-04-06T18:01
киев
тэц
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/0f/1153222125_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_cb028d9026b86acec8dd8ec770ab3832.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. В Киеве уничтожена тепловая электростанция №4, которая отвечала за теплоснабжение Днепровского и Дарницкого районов города. Об этом заявил глава Деснянской администрации столицы Максим Бахматов на одном из украинских телеканалов.По его данным тепловая электростанция обслуживала около 500 тысяч жителей Днепровского и Дарницкого районов, расположенных на левом берегу Днепра. Также, по словам Бахматова, на 80% уничтожена ТЭЦ-6.Ранее ряд украинских СМИ сообщал, что в результате атаки произошел пожар на киевских ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6. Тогда мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщил о серии мощных взрывов, которые прогремели в Дарницком, Голосеевском, Днепропетровском и Деснянском районах. Были зафиксированы падения обломков и повреждены объекты инфраструктуры столицы.6 апреля 340 тысяч абонентов в Чернигове и области остались без электричества после повреждения важного объекта энергетики.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, за которым стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране в ответ на террористические атаки ВСУ. В Кремле не раз подчеркивали, что ВС РФ не наносят удары по жилым домам и соцучреждениям на Украине.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары по Украине: в ряде городов гремят взрывы и пылают пожарыАрмия России громит врага – страшные потери Киева за неделюУдары по Украине - мощный взрыв разрушил энергообъект в Одессе
киев
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/0f/1153222125_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_724836b064d13e39a33ddcdda068afb9.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
киев, тэц, новости
В Киеве полностью уничтожена ТЭЦ

В Киеве полностью уничтожена ТЭЦ-4 и на 80% разрушена ТЭЦ-6

17:52 06.04.2026 (обновлено: 18:01 06.04.2026)
 
© Пожарная служба УкраиныУдары по Украине
Удары по Украине
© Пожарная служба Украины
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. В Киеве уничтожена тепловая электростанция №4, которая отвечала за теплоснабжение Днепровского и Дарницкого районов города. Об этом заявил глава Деснянской администрации столицы Максим Бахматов на одном из украинских телеканалов.
По его данным тепловая электростанция обслуживала около 500 тысяч жителей Днепровского и Дарницкого районов, расположенных на левом берегу Днепра. Также, по словам Бахматова, на 80% уничтожена ТЭЦ-6.
Ранее ряд украинских СМИ сообщал, что в результате атаки произошел пожар на киевских ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6. Тогда мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщил о серии мощных взрывов, которые прогремели в Дарницком, Голосеевском, Днепропетровском и Деснянском районах. Были зафиксированы падения обломков и повреждены объекты инфраструктуры столицы.
6 апреля 340 тысяч абонентов в Чернигове и области остались без электричества после повреждения важного объекта энергетики.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, за которым стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране в ответ на террористические атаки ВСУ. В Кремле не раз подчеркивали, что ВС РФ не наносят удары по жилым домам и соцучреждениям на Украине.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
КиевТЭЦНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
