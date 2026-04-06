В Киеве полностью уничтожена ТЭЦ

В Киеве уничтожена тепловая электростанция №4, которая отвечала за теплоснабжение Днепровского и Дарницкого районов города. Об этом заявил глава Деснянской... РИА Новости Крым, 06.04.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. В Киеве уничтожена тепловая электростанция №4, которая отвечала за теплоснабжение Днепровского и Дарницкого районов города. Об этом заявил глава Деснянской администрации столицы Максим Бахматов на одном из украинских телеканалов.По его данным тепловая электростанция обслуживала около 500 тысяч жителей Днепровского и Дарницкого районов, расположенных на левом берегу Днепра. Также, по словам Бахматова, на 80% уничтожена ТЭЦ-6.Ранее ряд украинских СМИ сообщал, что в результате атаки произошел пожар на киевских ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6. Тогда мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщил о серии мощных взрывов, которые прогремели в Дарницком, Голосеевском, Днепропетровском и Деснянском районах. Были зафиксированы падения обломков и повреждены объекты инфраструктуры столицы.6 апреля 340 тысяч абонентов в Чернигове и области остались без электричества после повреждения важного объекта энергетики.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, за которым стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране в ответ на террористические атаки ВСУ. В Кремле не раз подчеркивали, что ВС РФ не наносят удары по жилым домам и соцучреждениям на Украине.

