В Геленджике ввели режим локальной ЧС

В одном из микрорайонов Геленджика ввели режим локальной ЧС после атаки дронов ВСУ. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края. РИА Новости Крым, 06.04.2026

2026-04-06T12:24

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. В одном из микрорайонов Геленджика ввели режим локальной ЧС после атаки дронов ВСУ. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края."В микрорайоне Голубая Бухта Геленджика ввели режим локальной ЧС. Такое решение приняли на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям", - говорится в сообщении со ссылкой на главу муниципалитета Алексея Богодистова.Специально сформированная комиссия уже начинает обход домовладений для фиксации и описи всех повреждений. За пострадавшее имущество предусмотрена финансовая помощь, уточнили в оперштабе.Ранее в понедельник сообщалось, что детский сад пострадал от атаки вражеских беспилотников в Геленджике. Учреждение закрыли на неделю. Также были повреждены близлежащие дома.Также в понедельник сообщалось, что при атаке беспилотников на Краснодарский край пострадали 10 человек.Накануне поздно вечером мэр Новороссийска Андрей Кравченко сообщал, что обломки дрона попали в многоквартирный дом, в расположенной рядом с ним школе развернули пункт временного размещения.

