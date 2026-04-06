В Геленджике ввели режим локальной ЧС - РИА Новости Крым, 06.04.2026
В Геленджике ввели режим локальной ЧС
В Геленджике ввели режим локальной ЧС - РИА Новости Крым, 06.04.2026
В Геленджике ввели режим локальной ЧС
В одном из микрорайонов Геленджика ввели режим локальной ЧС после атаки дронов ВСУ. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края. РИА Новости Крым, 06.04.2026
2026-04-06T12:24
2026-04-06T12:24
геленджик
атаки всу
краснодарский край
алексей богодистов
происшествия
режим чс
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. В одном из микрорайонов Геленджика ввели режим локальной ЧС после атаки дронов ВСУ. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края."В микрорайоне Голубая Бухта Геленджика ввели режим локальной ЧС. Такое решение приняли на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям", - говорится в сообщении со ссылкой на главу муниципалитета Алексея Богодистова.Специально сформированная комиссия уже начинает обход домовладений для фиксации и описи всех повреждений. За пострадавшее имущество предусмотрена финансовая помощь, уточнили в оперштабе.Ранее в понедельник сообщалось, что детский сад пострадал от атаки вражеских беспилотников в Геленджике. Учреждение закрыли на неделю. Также были повреждены близлежащие дома.Также в понедельник сообщалось, что при атаке беспилотников на Краснодарский край пострадали 10 человек.Накануне поздно вечером мэр Новороссийска Андрей Кравченко сообщал, что обломки дрона попали в многоквартирный дом, в расположенной рядом с ним школе развернули пункт временного размещения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Один человек погиб и 12 ранены в ходе атак ВСУ на Херсонскую областьБолее 40 горняков оказались под землей после удара по шахте в ЛНР50 беспилотников уничтожены над регионами РФ и Черным и Азовским морями
геленджик
краснодарский край
геленджик, атаки всу, краснодарский край, алексей богодистов, происшествия, режим чс
В Геленджике ввели режим локальной ЧС

В Геленджике в микрорайоне Голубая Бухта ввели режим локальной ЧС

12:24 06.04.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. В одном из микрорайонов Геленджика ввели режим локальной ЧС после атаки дронов ВСУ. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края.
"В микрорайоне Голубая Бухта Геленджика ввели режим локальной ЧС. Такое решение приняли на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям", - говорится в сообщении со ссылкой на главу муниципалитета Алексея Богодистова.
Специально сформированная комиссия уже начинает обход домовладений для фиксации и описи всех повреждений. За пострадавшее имущество предусмотрена финансовая помощь, уточнили в оперштабе.
Ранее в понедельник сообщалось, что детский сад пострадал от атаки вражеских беспилотников в Геленджике. Учреждение закрыли на неделю. Также были повреждены близлежащие дома.
Также в понедельник сообщалось, что при атаке беспилотников на Краснодарский край пострадали 10 человек.
Накануне поздно вечером мэр Новороссийска Андрей Кравченко сообщал, что обломки дрона попали в многоквартирный дом, в расположенной рядом с ним школе развернули пункт временного размещения.
ГеленджикАтаки ВСУКраснодарский крайАлексей БогодистовПроисшествияРежим ЧС
 
