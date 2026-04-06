В ДТП в Крыму погибли три человека и 25 получили травмы - РИА Новости Крым, 06.04.2026
В ДТП в Крыму погибли три человека и 25 получили травмы
За неделю в Крыму произошло 17 ДТП, в которых погибли три человека и 25 пострадали. Об этом сообщили в Госавтоинспекции. РИА Новости Крым, 06.04.2026
09:33 06.04.2026
 
© Пресс-служба Прокуратуры Республики КрымДТП в Джанкойском районе
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. За неделю в Крыму произошло 17 ДТП, в которых погибли три человека и 25 пострадали. Об этом сообщили в Госавтоинспекции.
"В период с 30 марта по 5 апреля 2026 года на территории Республики Крым зарегистрировано 17 ДТП, в которых три человека погибли, 25 получили ранения различной степени тяжести, в том числе три несовершеннолетних", - говорится в сообщении.
Отмечается, что с участием пешеходов случилось пять аварий, в которых погиб один человек и еще четверо пострадали. Среди получивших травмы - ребенок.
Вместе с тем пресечено 170 фактов управления транспортными средствами водителями с признаками опьянения, из них 18 привлечены повторно. За это предусмотрена уголовная ответственность, напомнили в Госавтоинспекции.
Неделей ранее в Крыму также произошло 17 ДТП, в которых один человек погиб и 21 получили ранения.
