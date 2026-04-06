В части Украины наступил блэкаут - РИА Новости Крым, 06.04.2026
В части Украины наступил блэкаут
В части Украины наступил блэкаут - РИА Новости Крым, 06.04.2026
В части Украины наступил блэкаут
340 тысяч абонентов в Чернигове и области остались без электричества после повреждения важного объекта энергетики. Об этом сообщает Telegram-канал местного... РИА Новости Крым, 06.04.2026
2026-04-06T07:54
2026-04-06T07:54
удары по украине
энергосистема украины
черниговская область
новости
новости сво
украина
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. 340 тысяч абонентов в Чернигове и области остались без электричества после повреждения важного объекта энергетики. Об этом сообщает Telegram-канал местного облэнерго.Отмечается, что энергетики приступят к аварийно-восстановительным работам, как только позволит ситуация с безопасностью.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года – через два дня после первого теракта на Крымском мосту, за которым стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране в ответ на террористические атаки ВСУ. В Кремле не раз подчеркивали, что ВС РФ не наносят удары по жилым домам и соцучреждениям.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары по Украине: поражена инфраструктура военных аэродромов и объекты ТЭКГрупповой удар нанесен по Украине: что уничтоженоУдары по Украине: в ряде городов гремят взрывы и пылают пожары
черниговская область
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/13/1152497502_0:560:1920:2000_1920x0_80_0_0_df81aaa5c96408a3b84a3180c96e4914.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
удары по украине, энергосистема украины, черниговская область, новости, новости сво, украина
В части Украины наступил блэкаут

Более 300 тысяч жителей Черниговщины остались без света после удара по объекту энергетики

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. 340 тысяч абонентов в Чернигове и области остались без электричества после повреждения важного объекта энергетики. Об этом сообщает Telegram-канал местного облэнерго.
"Поврежден важный энергообъект в Нежинском районе. Обесточены 340 тысяч абонентов в городах Чернигов и Прилуки, Черниговском и Прилуцком районах", – говорится в сообщении.
Отмечается, что энергетики приступят к аварийно-восстановительным работам, как только позволит ситуация с безопасностью.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года – через два дня после первого теракта на Крымском мосту, за которым стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране в ответ на террористические атаки ВСУ. В Кремле не раз подчеркивали, что ВС РФ не наносят удары по жилым домам и соцучреждениям.
Удары по УкраинеЭнергосистема УкраиныЧерниговская областьНовостиНовости СВОУкраина
 
