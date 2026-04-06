В части Украины наступил блэкаут
Более 300 тысяч жителей Черниговщины остались без света после удара по объекту энергетики
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. 340 тысяч абонентов в Чернигове и области остались без электричества после повреждения важного объекта энергетики. Об этом сообщает Telegram-канал местного облэнерго.
"Поврежден важный энергообъект в Нежинском районе. Обесточены 340 тысяч абонентов в городах Чернигов и Прилуки, Черниговском и Прилуцком районах", – говорится в сообщении.
Отмечается, что энергетики приступят к аварийно-восстановительным работам, как только позволит ситуация с безопасностью.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года – через два дня после первого теракта на Крымском мосту, за которым стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране в ответ на террористические атаки ВСУ. В Кремле не раз подчеркивали, что ВС РФ не наносят удары по жилым домам и соцучреждениям.
Читайте также на РИА Новости Крым: