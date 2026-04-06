Террористические удары Киева и лечение рака по ОМС: главное за день

Террористические удары Киева и лечение рака по ОМС: главное за день - РИА Новости Крым, 06.04.2026

Террористические удары Киева и лечение рака по ОМС: главное за день

Террористические атаки Киева на регионы России. Усиление мобилизации на Украине и перспективы новой попытки вражеского "контрнаступа". Уровень зарплат в Крыму... РИА Новости Крым, 06.04.2026

2026-04-06T23:07

2026-04-06T23:07

2026-04-06T23:07

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. Террористические атаки Киева на регионы России. Усиление мобилизации на Украине и перспективы новой попытки вражеского "контрнаступа". Уровень зарплат в Крыму по сравнению с другими регионами. Лечение с использованием отечественных онковакцин по полису ОМС. Оценки за поведение в школах России. Дождь в Крыму и заморозки на Кубани.О главных событиях воскресенья – в подборке РИА Новости Крым.Террористические атаки КиеваПри атаке беспилотников на Краснодарский край пострадали десять человек, включая двоих детей. В Геленджике после ночной атаки БПЛА повреждения получил детский сад и жилые дома, в городском микрорайоне Голубая Бухта ввели режим локальной ЧС. 92 дома повреждены в Новороссийские.В Минобороны РФ сообщили, что Киев в ночь на понедельник атаковал беспилотниками объекты международной нефтетранспортной компании "Каспийский трубопроводный консорциум" (КТК) на перевалочном комплексе в Новороссийске.Всего за прошедшую ночь силы российской ПВО ликвидировали 50 украинских дронов над четырьмя регионами страны, Азовским и Черным морями, в первой половине дня – еще пять летящих на Крым беспилотников и 28 украинских дронов над Белгородской, Ростовской и Курской областями. Подразделения Черноморского флота России уничтожили украинские морские дроны и управляемую дальнобойную ракету "Нептун-МД" в Черном море.Боевики ВСУ ударили по территории шахты "Белореченская" в Луганской Народной Республике, под землей остался 41 человек. Позже стало известно, что никто из шахтеров не пострадал. Всех горняков эвакуировали.В понедельник днем украинские боевики нанесли удар по администрации Старобельского муниципального округа в ЛНР. Ранения получили проходящие мимо мирные жители. Один из них находится в реанимации.Мобилизация на УкраинеКиевский режим может ужесточить мобилизацию под предлогом введения фиксированных сроков службы. Об этом пишут украинские СМИ, ссылаясь на интервью уполномоченного по правам защиты прав военнослужащих и членов их семей Ольги Решетиловой. Ужесточение мобилизации на Украине может быть связано с подготовкой командованием ВСУ нового контрнаступления, чтобы остановить продвижение российской армии в Донбассе. Такое мнение РИА Новости Крым высказал военный эксперт Юрий Кнутов.Зарплаты в КрымуКрым оказался в десятке российских регионов с самым низким уровнем зарплат в провинции. Об этом свидетельствует исследование РИА Новости. В регионе на среднемесячную зарплату в провинции можно приобрести 2,22 набора товаров и услуг. В целом по стране медианное значение соотношения средней зарплаты в провинции и стоимости фиксированного набора товаров и услуг находится по итогам 2025 года на уровне 2,8.Онковакцина по ОМСРоссиянам с онкологическими диагнозами станет доступно лечение с использованием отечественных вакцин по полису обязательного медицинского страхования. Об этом сообщил председатель Правительства РФ Михаил Мишустин. Речь идет об оказании высокотехнологичной медицинской помощи с использованием персонифицированных методов лечения. В частности, о проведении лекарственной противоопухолевой терапии с применением персонализированных мРНК-вакцин, разработанных на основе молекулярно-генетических характеристик опухоли пациента, противоопухолевой лекарственной терапии метастатического колоректального рака персонализированной пептидной вакциной "Онкопепт", Т-клеточной иммунотерапии с использованием генетически модифицированных аутологичных Т -лимфоцитов с химерным антигенным рецептором CAR-T.Оценки за поведениеТрехуровневая оценка поведения будет внедрена в российских школах с 2027 года. Об этом сообщили в пресс-службе Минпросвещения РФ. В 2026/27 учебном году апробация модели пройдет в десяти школах каждого из 89 регионов страны. При этом оценивание будет производится по трехуровневой системе – "образцовое", "допустимое" и "недопустимое" поведение.Ухудшение погоды в Крыму и на КубаниВ Крыму в ближайшие дни ожидаются сильные дожди, в горах – с мокрым снегом, а также усиление ветра до 22 метров в секунду. Об этом сообщили в понедельник в республиканском главке МЧС России. В данных условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных авариями на объектах энергетики, ЖКХ, возможны нарушения транспортного сообщения, затруднение движения автомобильного транспорта на автодорогах, особенно на участках горных перевалов.7, 8 и 9 апреля в предгорных районах Краснодарского края ожидаются заморозки -1…-2 градуса, ливни с грозой и ветер до 25 метров в секунду, сообщили в МЧС Кубани.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20260406/v-kieve-polnostyu-unichtozhena-tets-1154958211.html

https://crimea.ria.ru/20260406/lovushka-dlya-trampa-kak-budet-razvivatsya-konflikt-na-blizhnem-vostoke-1154939470.html

https://crimea.ria.ru/20260406/v-rossii-fas-proverit-tseny-na-yaytsa-i-moloko-v-preddverii-paskhi-1154933412.html

https://crimea.ria.ru/20260406/v-krymu-sozdadut-komissiyu-po-razvitiyu-iskusstvennogo-intellekta-1154953574.html

https://crimea.ria.ru/20260406/putin-utverdil-ryad-porucheniy-po-voprosam-sistemy-zdravookhraneniya-1154935184.html

https://crimea.ria.ru/20260406/astronavty-artemida-ii-pobili-rekord-dalnosti-kosmicheskogo-poleta-1154962045.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, крым, новости севастополя, севастополь, новости, россия, в мире, главное за день