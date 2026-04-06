Террористические удары Киева и лечение рака по ОМС: главное за день
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. Террористические атаки Киева на регионы России. Усиление мобилизации на Украине и перспективы новой попытки вражеского "контрнаступа". Уровень зарплат в Крыму по сравнению с другими регионами. Лечение с использованием отечественных онковакцин по полису ОМС. Оценки за поведение в школах России. Дождь в Крыму и заморозки на Кубани.
О главных событиях воскресенья – в подборке РИА Новости Крым.

Террористические атаки Киева

При атаке беспилотников на Краснодарский край пострадали десять человек, включая двоих детей. В Геленджике после ночной атаки БПЛА повреждения получил детский сад и жилые дома, в городском микрорайоне Голубая Бухта ввели режим локальной ЧС. 92 дома повреждены в Новороссийские.
В Минобороны РФ сообщили, что Киев в ночь на понедельник атаковал беспилотниками объекты международной нефтетранспортной компании "Каспийский трубопроводный консорциум" (КТК) на перевалочном комплексе в Новороссийске.
Всего за прошедшую ночь силы российской ПВО ликвидировали 50 украинских дронов над четырьмя регионами страны, Азовским и Черным морями, в первой половине дня – еще пять летящих на Крым беспилотников и 28 украинских дронов над Белгородской, Ростовской и Курской областями. Подразделения Черноморского флота России уничтожили украинские морские дроны и управляемую дальнобойную ракету "Нептун-МД" в Черном море.
Боевики ВСУ ударили по территории шахты "Белореченская" в Луганской Народной Республике, под землей остался 41 человек. Позже стало известно, что никто из шахтеров не пострадал. Всех горняков эвакуировали.
В понедельник днем украинские боевики нанесли удар по администрации Старобельского муниципального округа в ЛНР. Ранения получили проходящие мимо мирные жители. Один из них находится в реанимации.
Мобилизация на Украине

Киевский режим может ужесточить мобилизацию под предлогом введения фиксированных сроков службы. Об этом пишут украинские СМИ, ссылаясь на интервью уполномоченного по правам защиты прав военнослужащих и членов их семей Ольги Решетиловой. Ужесточение мобилизации на Украине может быть связано с подготовкой командованием ВСУ нового контрнаступления, чтобы остановить продвижение российской армии в Донбассе. Такое мнение РИА Новости Крым высказал военный эксперт Юрий Кнутов.
Зарплаты в Крыму

Крым оказался в десятке российских регионов с самым низким уровнем зарплат в провинции. Об этом свидетельствует исследование РИА Новости. В регионе на среднемесячную зарплату в провинции можно приобрести 2,22 набора товаров и услуг. В целом по стране медианное значение соотношения средней зарплаты в провинции и стоимости фиксированного набора товаров и услуг находится по итогам 2025 года на уровне 2,8.
Онковакцина по ОМС

Россиянам с онкологическими диагнозами станет доступно лечение с использованием отечественных вакцин по полису обязательного медицинского страхования. Об этом сообщил председатель Правительства РФ Михаил Мишустин. Речь идет об оказании высокотехнологичной медицинской помощи с использованием персонифицированных методов лечения. В частности, о проведении лекарственной противоопухолевой терапии с применением персонализированных мРНК-вакцин, разработанных на основе молекулярно-генетических характеристик опухоли пациента, противоопухолевой лекарственной терапии метастатического колоректального рака персонализированной пептидной вакциной "Онкопепт", Т-клеточной иммунотерапии с использованием генетически модифицированных аутологичных Т -лимфоцитов с химерным антигенным рецептором CAR-T.
Оценки за поведение

Трехуровневая оценка поведения будет внедрена в российских школах с 2027 года. Об этом сообщили в пресс-службе Минпросвещения РФ. В 2026/27 учебном году апробация модели пройдет в десяти школах каждого из 89 регионов страны. При этом оценивание будет производится по трехуровневой системе – "образцовое", "допустимое" и "недопустимое" поведение.
Ухудшение погоды в Крыму и на Кубани

В Крыму в ближайшие дни ожидаются сильные дожди, в горах – с мокрым снегом, а также усиление ветра до 22 метров в секунду. Об этом сообщили в понедельник в республиканском главке МЧС России. В данных условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных авариями на объектах энергетики, ЖКХ, возможны нарушения транспортного сообщения, затруднение движения автомобильного транспорта на автодорогах, особенно на участках горных перевалов.
7, 8 и 9 апреля в предгорных районах Краснодарского края ожидаются заморозки -1…-2 градуса, ливни с грозой и ветер до 25 метров в секунду, сообщили в МЧС Кубани.
