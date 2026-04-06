Рейтинг@Mail.ru
Тело мужчины в чемодане обнаружили около водоема в Москве - РИА Новости Крым, 06.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260406/telo-muzhchiny-v-chemodane-obnaruzhili-okolo-vodoema-v-moskve-1154945919.html
Тело мужчины в чемодане обнаружили около водоема в Москве
2026-04-06T14:13
2026-04-06T16:23
москва
убийство
новости
ск рф (следственный комитет российской федерации)
происшествия
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/06/1154945052_0:196:960:736_1920x0_80_0_0_032291f1f1a0acaf1b14afce25bea6c3.jpg
москва
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/06/1154945052_0:280:960:1000_1920x0_80_0_0_f0200f9c377965c838b5c212e221d08f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
москва, убийство, новости, ск рф (следственный комитет российской федерации), происшествия
14:13 06.04.2026 (обновлено: 16:23 06.04.2026)
 
© Прокуратура МосквыУ водоема в Москве в чемодане обнаружено тело мужчины
У водоема в Москве в чемодане обнаружено тело мужчины
© Прокуратура Москвы
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. На северо-востоке Москвы около водоема обнаружили в чемодане тело мужчины с множественными колото-резаными ранами. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в столичном управлении СК РФ.
"4 апреля 2026 года около водоема, расположенного вблизи Алтуфьевского шоссе в городе Москве, в чемодане обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти в виде множественных колото-резаных ранений", – сказано в сообщении.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФ (убийство).
Следователями и криминалистами столичного СК произведен осмотр места происшествия, назначен ряд судебных экспертиз, в том числе судебно-медицинская и дактилоскопическая, уточнили специалисты.
"В настоящее время предпринимаются все меры по установлению местонахождения и задержания лица, совершившего преступление", – добавили в сообщении.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
МоскваУбийствоНовостиСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)Происшествия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:22В Севастополе возобновили движение морского транспорта
19:16"Не поймут – получат ответ": Россия сделала странам Прибалтики спецпредупреждение
19:06В Севастополе снова остановили движение морского транспорта
18:55Крым и судьба армянского гения Вардгеса Суренянца
18:28Как в России появился первый трамвай на электрической тяге – инфографика
18:10Симферополь расцветает: город украсили 700 кашпо
17:52В Киеве полностью уничтожена ТЭЦ
17:43В Дагестане машины снесло потоками воды – погибли четыре человека
17:30Работает право сильного: генсек ОДКБ высказался о международном праве
17:16В Симферополе машина насмерть сбила пенсионерку на переходе
17:07На Кубани после ливней с грозами и штормовым ветром ударят морозы
16:57Путин поздравил Маргариту Симоньян с днем рождения
16:46Оценки за поведение в школах – когда введут и как будут оценивать
16:28В Крыму создадут комиссию по развитию искусственного интеллекта
16:15В Симферополе открылась выставка к 80-летию Владимира Жириновского
16:07От ударов ВСУ в марте пострадали 28 медиков
15:57ВСУ ударили по морскому перевалочному комплексу в Новороссийске
15:47Онкобольные в России смогут получить вакцину по полису ОМС
15:35Экс-губернатора Курской области приговорили к 14 годам колонии строгого режима
15:16Иран ударил по американским кораблям с 5000 военных на борту
Лента новостейМолния