Тело мужчины в чемодане обнаружили около водоема в Москве
На северо-востоке Москвы около водоема обнаружили в чемодане тело мужчины с множественными колото-резаными ранами. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в РИА Новости Крым, 06.04.2026
2026-04-06T16:23
москва, убийство, новости, ск рф (следственный комитет российской федерации), происшествия
На северо-востоке Москвы в чемодане обнаружили тело мужчины с колотыми ранами
14:13 06.04.2026 (обновлено: 16:23 06.04.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. На северо-востоке Москвы около водоема обнаружили в чемодане тело мужчины с множественными колото-резаными ранами. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в столичном управлении СК РФ.
"4 апреля 2026 года около водоема, расположенного вблизи Алтуфьевского шоссе в городе Москве, в чемодане обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти в виде множественных колото-резаных ранений", – сказано в сообщении.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФ (убийство).
Следователями и криминалистами столичного СК произведен осмотр места происшествия, назначен ряд судебных экспертиз, в том числе судебно-медицинская и дактилоскопическая, уточнили специалисты.
"В настоящее время предпринимаются все меры по установлению местонахождения и задержания лица, совершившего преступление", – добавили в сообщении.
