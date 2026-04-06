Страстная неделя Великого поста: для кого опасны жесткие требования
Жесткие требования Великого поста могут быть опасны для женщин и людей с заболеваниями
08:55 06.04.2026 (обновлено: 10:53 06.04.2026)
© Telegram-канал Минздрава Крыма
© Telegram-канал Минздрава Крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. Жесткие требования к питанию на последней неделе Великого поста могут быть опасны для девушек и женщин среднего возраста, а также для людей с некоторыми заболеваниями. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" предупредил доктор медицинских наук, диетолог Михаил Гинзбург и назвал способы избежать серьезных рисков для здоровья.
Последняя неделя Великого поста – Страстная (в этом году с 6 по 11 апреля) предполагает ужесточение требований к пище. В отличие от монахов, которым в эти дни позволяются лишь хлеб, овощи, фрукты и орехи, миряне едят более-менее обычную пищу, вареную и тушеную, но постную: без мяса, рыбы, яиц и молочных продуктов.
Это не диета
По словам Гинзбурга, прежде всего к посту не следует относиться как к диете, которая "оздоровит" так как эффект может быть обратным для здорового человека.
"Это скорее духовная мера, направленная на внутреннее очищение. Духовное воздержание, которое позволяет человеку внутреннее собраться. Но ни в коем случае не диета. Требования поста исторически складывались, чтобы человек воздерживался от того, что наиболее приятно. И так уж совпадает: то, что наиболее приятно, оказывается вредно, особенно если в больших количествах", – сказал Гинзбург.
Пост действительно может оказать благотворный эффект на здоровье, так как тело и душа – единое целое, отмечает врач. Организм начинает работать лучше благодаря тому, что исчезает внутренняя тревога и, как следствие, гармонизируются все физические процессы, пояснил он.
Опасности и риски
В частности, риски развития или обострения заболеваний связанны с отказом от мясного.
"Ограничивая употребление мяса, мы очень существенно ограничиваем поступление в организм хорошо усваиваемых витаминов группы B, в частности, B12 – уникальный витамин, который поступает только с животной пищей", – сказал он.
Из-за недостатка витаминов и дефицита калорий человек теряет энергию, а организм тем временем пытается найти ее изнутри: расходует запасы жира, а также белка, который берет из мышц, "что очень нежелательно", отмечает врач.
Ситуация усугубляется, если лишних ресурсов для мобилизации внутри организма нет. Тогда ощущается слабость, головокружение, потемнение в глазах. Состояние резко ухудшается при изменении положения тела, сказал Гинзбург.
В зоне риска – девушки и женщины, а также люди, имеющие проблемы с давлением.
"Для женщин особенно детородного возраста, у которых есть проблемы с кроветворением, они бледненькие ходят, как гемоглобин не сдадут, он всегда у них пониженный, на границе нормы – я бы им очень советовал обратить на это внимание и от каких-то требований поста воздержаться. Люди, живущие в условиях гипотонии – у кого давление обычно снижено, в этих условиях оно может снижаться еще более резко. И даже люди с гипертонией, которые принимают препараты для снижения давления: доза этих препаратов вдруг становится избыточной, потому что сосуды легче расслабляются", – пояснил эксперт.
Смягчить требования поста диетолог рекомендует и тем, кто стал замечать развитие депрессии, повышение уровня тревожности, возникновение проблем в работе мозга.
"Дефицит калорий очень сказывается на умственной деятельности. Если требуются какие-то операционные решения – что-то складывать, производить какие-то действия, о чем-то догадываться, то есть быстро извлекать нужную информацию, мозг может страдать. И человек пребывает в состоянии, у которого есть термин – алиментарный маразм. Это неспособность мозга выполнять свои функции в условиях недостатка питания и энергии прежде всего", – пояснил Гинзбург.
Питаться только сырыми продуктами чревато развитием язвенной болезни даже для здоровых, а для людей с больным желудком сырые овощи – агрессивная еда, сказал врач. Овощи все же необходимо подвергать термической обработке – обдавать кипятком. И хотя бы чуть "заправлять", например, поливать лимонным соком.
Кроме того, непременно следует есть хлеб, особенно ржаной: он делает пищу "более удобоваримой и насыщенной калориями".
Выход из поста: как расширять диету безопасно
Самые большие проблемы, которые могут подстерегать человека, связаны с выходом из поста, сказал Гинзбург. Это объясняется тем, что люди очень часто, истосковавшись по тем или иным продуктам, позволяют себе то, от чего организм успел отвыкнуть.
"Много начинают есть жареное, печеное, жирное – одним словом: неудобоваримое. Это все оказывается в желудке — и далее прям пошли по рискам: если имеется гастрит или язвенная болезнь, холецистит, панкреатит, желчнокаменная болезнь – жди обострения. И это может потребовать хирургического вмешательства, что, к сожалению, бывает часто, особенно у пожилых. Поэтому, если ты болен, снизь требования поста, это во-первых. И уж тем более не выходи из поста резко", – рекомендовал диетолог.
Медик рекомендует не есть много и сразу в один присест, отказаться от жирного и жареного в первое время после поста. Мясные блюда вводить в рацион постепенно, начиная с котлет и фрикаделек, приготовленных на пару. Есть сваренные вкрутую и крашеные к Пасхе яйца не более одного в день, причем хранить их непременно в холодильнике во избежание возникновения бактерий. В каждый прием пищи обязательно добавлять овощи. Куличи есть только после основной еды и непременно после запивать водой.
Также Гинзбург рекомендует разнообразить питье, включив компоты, ягодные морсы и молочное в небольших количествах.
Весь же "выходной период" должен составлять 3-4 дня, заключил врач.
