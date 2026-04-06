Страстная неделя Великого поста: для кого опасны жесткие требования

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. Жесткие требования к питанию на последней неделе Великого поста могут быть опасны для девушек и женщин среднего возраста, а также для людей с некоторыми заболеваниями. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" предупредил доктор медицинских наук, диетолог Михаил Гинзбург и назвал способы избежать серьезных рисков для здоровья. Последняя неделя Великого поста – Страстная (в этом году с 6 по 11 апреля) предполагает ужесточение требований к пище. В отличие от монахов, которым в эти дни позволяются лишь хлеб, овощи, фрукты и орехи, миряне едят более-менее обычную пищу, вареную и тушеную, но постную: без мяса, рыбы, яиц и молочных продуктов.Это не диетаПо словам Гинзбурга, прежде всего к посту не следует относиться как к диете, которая "оздоровит" так как эффект может быть обратным для здорового человека.Пост действительно может оказать благотворный эффект на здоровье, так как тело и душа – единое целое, отмечает врач. Организм начинает работать лучше благодаря тому, что исчезает внутренняя тревога и, как следствие, гармонизируются все физические процессы, пояснил он.Страстная седьмица: что под запретом в последнюю неделю Великого постаОпасности и рискиВ частности, риски развития или обострения заболеваний связанны с отказом от мясного."Ограничивая употребление мяса, мы очень существенно ограничиваем поступление в организм хорошо усваиваемых витаминов группы B, в частности, B12 – уникальный витамин, который поступает только с животной пищей", – сказал он.Из-за недостатка витаминов и дефицита калорий человек теряет энергию, а организм тем временем пытается найти ее изнутри: расходует запасы жира, а также белка, который берет из мышц, "что очень нежелательно", отмечает врач.Ситуация усугубляется, если лишних ресурсов для мобилизации внутри организма нет. Тогда ощущается слабость, головокружение, потемнение в глазах. Состояние резко ухудшается при изменении положения тела, сказал Гинзбург.В зоне риска – девушки и женщины, а также люди, имеющие проблемы с давлением.Смягчить требования поста диетолог рекомендует и тем, кто стал замечать развитие депрессии, повышение уровня тревожности, возникновение проблем в работе мозга.Как разнообразить рацион в Великий пост"Дефицит калорий очень сказывается на умственной деятельности. Если требуются какие-то операционные решения – что-то складывать, производить какие-то действия, о чем-то догадываться, то есть быстро извлекать нужную информацию, мозг может страдать. И человек пребывает в состоянии, у которого есть термин – алиментарный маразм. Это неспособность мозга выполнять свои функции в условиях недостатка питания и энергии прежде всего", – пояснил Гинзбург.Питаться только сырыми продуктами чревато развитием язвенной болезни даже для здоровых, а для людей с больным желудком сырые овощи – агрессивная еда, сказал врач. Овощи все же необходимо подвергать термической обработке – обдавать кипятком. И хотя бы чуть "заправлять", например, поливать лимонным соком.Кроме того, непременно следует есть хлеб, особенно ржаной: он делает пищу "более удобоваримой и насыщенной калориями".Выход из поста: как расширять диету безопасноСамые большие проблемы, которые могут подстерегать человека, связаны с выходом из поста, сказал Гинзбург. Это объясняется тем, что люди очень часто, истосковавшись по тем или иным продуктам, позволяют себе то, от чего организм успел отвыкнуть.Медик рекомендует не есть много и сразу в один присест, отказаться от жирного и жареного в первое время после поста. Мясные блюда вводить в рацион постепенно, начиная с котлет и фрикаделек, приготовленных на пару. Есть сваренные вкрутую и крашеные к Пасхе яйца не более одного в день, причем хранить их непременно в холодильнике во избежание возникновения бактерий. В каждый прием пищи обязательно добавлять овощи. Куличи есть только после основной еды и непременно после запивать водой.Также Гинзбург рекомендует разнообразить питье, включив компоты, ягодные морсы и молочное в небольших количествах.Весь же "выходной период" должен составлять 3-4 дня, заключил врач.Читайте также на РИА Новости Крым:Благовещение и Вербное воскресенье: история праздников и традицииВербное воскресенье у православных христианВо сколько обойдутся куриные яйца на Пасху в Севастополе

