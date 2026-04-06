Севастополец выступит на первенстве мира по универсальному бою
Севастополец выступит на первенстве мира по универсальному бою - РИА Новости Крым, 06.04.2026
Севастополец выступит на первенстве мира по универсальному бою
Севастопольский спортсмен Ростислав Новиков взял золото на первенстве России по универсальному бою и теперь выступит на первенстве мира. РИА Новости Крым, 06.04.2026
2026-04-06T21:28
2026-04-06T21:28
2026-04-06T21:28
севастополь
новости севастополя
спорт
соревнования
награды
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. Севастопольский спортсмен Ростислав Новиков взял золото на первенстве России по универсальному бою и теперь выступит на первенстве мира. Об этом сообщает пресс-служба правительства города.Юному бойцу пришлось пройти непростой путь: пять напряженных поединков в новой возрастной категории 14–15 лет и весе до 65 килограмм. Два боя дошли до экстра-раунда, но Ростислав проявил характер и выдержку, одержав уверенную победу в финале.
севастополь
2026
севастополь, новости севастополя, спорт, соревнования, награды
Севастополец выступит на первенстве мира по универсальному бою
Севастопольский спортсмен выступит на первенстве мира по универсальному бою