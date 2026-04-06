Севастополец выступит на первенстве мира по универсальному бою - РИА Новости Крым, 06.04.2026
Севастополец выступит на первенстве мира по универсальному бою
Севастопольский спортсмен Ростислав Новиков взял золото на первенстве России по универсальному бою и теперь выступит на первенстве мира. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 06.04.2026
© Правительство СевастополяСевастопольский спортсмен Ростислав Новиков взял золото на первенстве России по универсальному бою
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. Севастопольский спортсмен Ростислав Новиков взял золото на первенстве России по универсальному бою и теперь выступит на первенстве мира. Об этом сообщает пресс-служба правительства города.
"В Сочи завершилось первенство России по универсальному бою, где за звание сильнейших боролись более 650 спортсменов со всей страны. В дисциплине "средства защиты" победил воспитанник севастопольского спортивного клуба "Победа" Ростислав Новиков", – сказано на сайте правительства города.
Юному бойцу пришлось пройти непростой путь: пять напряженных поединков в новой возрастной категории 14–15 лет и весе до 65 килограмм. Два боя дошли до экстра-раунда, но Ростислав проявил характер и выдержку, одержав уверенную победу в финале.
"За свое выступление севастополец получил министерскую золотую медаль, чемпионский пояс и кубок. Но главный приз – путевка на первенство мира", – констатировали в пресс-службе.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Крым в апреле примет два крупных турнира по кикбоксингу и ММА
Мастерство и воля: что помогло юной крымчанке стать лучшей в кудо по России
Крымский тяжелоатлет занял первое место на Кубке России
 
21:38Астронавты "Артемида II" побили рекорд дальности космического полета
21:28Севастополец выступит на первенстве мира по универсальному бою
21:09Ловушка для Трампа: как будет развиваться конфликт на Ближнем Востоке
20:56Новый Херсонес приглашает пары на Пасхальный бал
20:42Пауэрлифтеры из Севастополя завоевали золото и серебро на чемпионате России
20:24В Крыму будущих управленцев соберут для спортивных состязаний
20:11В правительстве Севастополя рассказали о ценах на овощи и фрукты
19:54Заявление Трампа о Путине стало официальным признанием о целях НАТО
19:37Режим ЧС в Новороссийске: повреждены около 100 домов
19:22В Севастополе возобновили движение морского транспорта
19:16"Не поймут – получат ответ": Россия сделала странам Прибалтики спецпредупреждение
19:06В Севастополе снова остановили движение морского транспорта
18:55Крым и судьба армянского гения Вардгеса Суренянца
18:28Как в России появился первый трамвай на электрической тяге – инфографика
18:10Симферополь расцветает: город украсили 700 кашпо
17:52В Киеве полностью уничтожена ТЭЦ
17:43В Дагестане машины снесло потоками воды – погибли четыре человека
17:30Работает право сильного: генсек ОДКБ высказался о международном праве
17:16В Симферополе машина насмерть сбила пенсионерку на переходе
17:07На Кубани после ливней с грозами и штормовым ветром ударят морозы
Лента новостейМолния