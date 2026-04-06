Рейтинг@Mail.ru
"Самый лучший план": Трамп сделал заявления по Ирану - РИА Новости Крым, 06.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260406/samyy-luchshiy-plan-tramp-sdelal-zayavleniya-po-iranu-1154963551.html
"Самый лучший план": Трамп сделал заявления по Ирану
"Самый лучший план": Трамп сделал заявления по Ирану
новости
сша
иран
обострение между ираном и сша
обострение между израилем и ираном
ближний восток
дональд трамп
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/0a/1150102619_373:0:1024:366_1920x0_80_0_0_347aa692bdf8ee06ef8eaa97c8f6587a.jpg
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/0a/1150102619_113:0:1024:683_1920x0_80_0_0_c774f3ee9b8d2b4f7215511c1623effd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
"Самый лучший план": Трамп сделал заявления по Ирану

22:54 06.04.2026 (обновлено: 22:59 06.04.2026)
 
© AP Photo Jacquelyn MartinПрезидент Дональд Трамп
Президент Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.04.2026
© AP Photo Jacquelyn Martin
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. Вашингтон имеет "самый лучший план" на иранском треке. Об этом в рамках пресс-конференции в Белом доме в понедельник заявил президент США Дональд Трамп, но раскрывать детали плана не стал.
"Я видел, как кто-то сказал: "О, у него нет плана". У меня есть лучший план из всех, но я не собираюсь рассказывать вам, в чем заключается мой план", – сказал Трамп.
Перспективы прекращения огня с Ираном американский лидер также отказался обсуждать, но заявил, что иранские переговорщики якобы нацелены на заключение сделки. Также он заявил, что военная операция против Ирана якобы не была направлена на смену правительства в этой стране.
"Мы сделали это не ради смены режима. Мы сделали это ради самого дела", – сказал Трамп журналистам. При этом в рамках этого же брифинга он также заявлял и то, что "народ Ирана должен восстать против режима".
Также президент США утверждает, что американские военные якобы способны уничтожить Иран за одну ночь, и это может случиться уже во вторник.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
НовостиСШАИранОбострение между Ираном и СШАОбострение между Израилем и ИраномБлижний ВостокДональд Трамп
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
