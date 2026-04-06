https://crimea.ria.ru/20260406/samyy-luchshiy-plan-tramp-sdelal-zayavleniya-po-iranu-1154963551.html

"Самый лучший план": Трамп сделал заявления по Ирану

2026-04-06T22:54

новости

сша

иран

обострение между ираном и сша

обострение между израилем и ираном

ближний восток

дональд трамп

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/0a/1150102619_373:0:1024:366_1920x0_80_0_0_347aa692bdf8ee06ef8eaa97c8f6587a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. Вашингтон имеет "самый лучший план" на иранском треке. Об этом в рамках пресс-конференции в Белом доме в понедельник заявил президент США Дональд Трамп, но раскрывать детали плана не стал.Перспективы прекращения огня с Ираном американский лидер также отказался обсуждать, но заявил, что иранские переговорщики якобы нацелены на заключение сделки. Также он заявил, что военная операция против Ирана якобы не была направлена на смену правительства в этой стране.Также президент США утверждает, что американские военные якобы способны уничтожить Иран за одну ночь, и это может случиться уже во вторник.США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

