Режим ЧС в Новороссийске: повреждены около 100 домов
92 дома повреждены в Новороссийские после ночной атаки ВСУ, где с ночи понедельника введен режим чрезвычайной ситуации. Об этом проинформировал мэр города... РИА Новости Крым, 06.04.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. 92 дома повреждены в Новороссийские после ночной атаки ВСУ, где с ночи понедельника введен режим чрезвычайной ситуации. Об этом проинформировал мэр города Андрей Кравченко.В ночь на понедельник ВСУ атаковали Краснодарский край, сначала сообщалось о восьми пострадавших, включая двух детей. Позже число раненых увеличилось до 10. Накануне поздно вечером мэр Новороссийска Андрей Кравченко сообщал, что обломки дрона попали в многоквартирный дом, в расположенной рядом с ним школе развернули пункт временного размещения. Как сообщили в Минобороны РФ днем 6 апреля, ВСУ атаковали морской перевалочный комплекс в Новороссийске.По его данным, в Восточном районе повреждения получили 72 частных дома и пять многоквартирных. В одном из домовладений беспилотник повредил газовую трубу, в результате чего возникла утечка. Аварийные службы перекрыли газоснабжение на поврежденном участке. Управляющая компания оказывает содействие в восстановлении общедомового имущества."В Южном районе повреждения получили семь МКД и один частный дом. На верхних этажах нескольких зданий частично повреждены кровля и балконные конструкции. В четырех квартирах – полная потеря имущества", – констатировал мэр.Кроме того, поступила информация еще о семи поврежденных квартирах в семи многоквартирных домах Центрального внутригородского района, сообщил глава города. В жилых помещениях повреждено остекление. Ликвидация последствия атаки продолжается.В одном из микрорайонов Геленджика ранее в понедельник ввели режим локальной ЧС после атаки дронов ВСУ, сообщили в оперштабе Краснодарского края.
