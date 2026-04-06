https://crimea.ria.ru/20260406/rezhim-chs-v-novorossiyske-povrezhdeny-okolo-100-domov-1154960537.html

Режим ЧС в Новороссийске: повреждены около 100 домов

92 дома повреждены в Новороссийские после ночной атаки ВСУ, где с ночи понедельника введен режим чрезвычайной ситуации. Об этом проинформировал мэр города... РИА Новости Крым, 06.04.2026

2026-04-06T19:37

новости

происшествия

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/06/1154960697_206:0:1738:862_1920x0_80_0_0_d085ec7cf7d5a1097bb161aabea96f71.png

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. 92 дома повреждены в Новороссийские после ночной атаки ВСУ, где с ночи понедельника введен режим чрезвычайной ситуации. Об этом проинформировал мэр города Андрей Кравченко.В ночь на понедельник ВСУ атаковали Краснодарский край, сначала сообщалось о восьми пострадавших, включая двух детей. Позже число раненых увеличилось до 10. Накануне поздно вечером мэр Новороссийска Андрей Кравченко сообщал, что обломки дрона попали в многоквартирный дом, в расположенной рядом с ним школе развернули пункт временного размещения. Как сообщили в Минобороны РФ днем 6 апреля, ВСУ атаковали морской перевалочный комплекс в Новороссийске.По его данным, в Восточном районе повреждения получили 72 частных дома и пять многоквартирных. В одном из домовладений беспилотник повредил газовую трубу, в результате чего возникла утечка. Аварийные службы перекрыли газоснабжение на поврежденном участке. Управляющая компания оказывает содействие в восстановлении общедомового имущества."В Южном районе повреждения получили семь МКД и один частный дом. На верхних этажах нескольких зданий частично повреждены кровля и балконные конструкции. В четырех квартирах – полная потеря имущества", – констатировал мэр.Кроме того, поступила информация еще о семи поврежденных квартирах в семи многоквартирных домах Центрального внутригородского района, сообщил глава города. В жилых помещениях повреждено остекление. Ликвидация последствия атаки продолжается.В одном из микрорайонов Геленджика ранее в понедельник ввели режим локальной ЧС после атаки дронов ВСУ, сообщили в оперштабе Краснодарского края.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

