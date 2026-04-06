Режим ЧС в Новороссийске: повреждены около 100 домов - РИА Новости Крым, 06.04.2026
Режим ЧС в Новороссийске: повреждены около 100 домов
Режим ЧС в Новороссийске: повреждены около 100 домов - РИА Новости Крым, 06.04.2026
Режим ЧС в Новороссийске: повреждены около 100 домов
92 дома повреждены в Новороссийские после ночной атаки ВСУ, где с ночи понедельника введен режим чрезвычайной ситуации. Об этом проинформировал мэр города... РИА Новости Крым, 06.04.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. 92 дома повреждены в Новороссийские после ночной атаки ВСУ, где с ночи понедельника введен режим чрезвычайной ситуации. Об этом проинформировал мэр города Андрей Кравченко.В ночь на понедельник ВСУ атаковали Краснодарский край, сначала сообщалось о восьми пострадавших, включая двух детей. Позже число раненых увеличилось до 10. Накануне поздно вечером мэр Новороссийска Андрей Кравченко сообщал, что обломки дрона попали в многоквартирный дом, в расположенной рядом с ним школе развернули пункт временного размещения. Как сообщили в Минобороны РФ днем 6 апреля, ВСУ атаковали морской перевалочный комплекс в Новороссийске.По его данным, в Восточном районе повреждения получили 72 частных дома и пять многоквартирных. В одном из домовладений беспилотник повредил газовую трубу, в результате чего возникла утечка. Аварийные службы перекрыли газоснабжение на поврежденном участке. Управляющая компания оказывает содействие в восстановлении общедомового имущества."В Южном районе повреждения получили семь МКД и один частный дом. На верхних этажах нескольких зданий частично повреждены кровля и балконные конструкции. В четырех квартирах – полная потеря имущества", – констатировал мэр.Кроме того, поступила информация еще о семи поврежденных квартирах в семи многоквартирных домах Центрального внутригородского района, сообщил глава города. В жилых помещениях повреждено остекление. Ликвидация последствия атаки продолжается.В одном из микрорайонов Геленджика ранее в понедельник ввели режим локальной ЧС после атаки дронов ВСУ, сообщили в оперштабе Краснодарского края.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пять беспилотников пытались атаковать Крым50 беспилотников уничтожены над регионами РФ и Черным и Азовским морямиДетский сад получил повреждения после атаки БПЛА на Геленджик
новороссийск, андрей кравченко, новости, происшествия, всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон), атаки всу
Режим ЧС в Новороссийске: повреждены около 100 домов

Около 100 домов повреждены в Новороссийские после ночной атаки ВСУ – власти

19:37 06.04.2026 (обновлено: 19:40 06.04.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. 92 дома повреждены в Новороссийские после ночной атаки ВСУ, где с ночи понедельника введен режим чрезвычайной ситуации. Об этом проинформировал мэр города Андрей Кравченко.
В ночь на понедельник ВСУ атаковали Краснодарский край, сначала сообщалось о восьми пострадавших, включая двух детей. Позже число раненых увеличилось до 10. Накануне поздно вечером мэр Новороссийска Андрей Кравченко сообщал, что обломки дрона попали в многоквартирный дом, в расположенной рядом с ним школе развернули пункт временного размещения. Как сообщили в Минобороны РФ днем 6 апреля, ВСУ атаковали морской перевалочный комплекс в Новороссийске.
"В Новороссийске с ночи введен режим чрезвычайной ситуации. В течение дня выполнялась ликвидация последствий атаки со стороны ВСУ. Работа оперативного штаба продолжается", – написал Кравченко в своем Telegram-канале.
По его данным, в Восточном районе повреждения получили 72 частных дома и пять многоквартирных. В одном из домовладений беспилотник повредил газовую трубу, в результате чего возникла утечка. Аварийные службы перекрыли газоснабжение на поврежденном участке. Управляющая компания оказывает содействие в восстановлении общедомового имущества.
"В Южном районе повреждения получили семь МКД и один частный дом. На верхних этажах нескольких зданий частично повреждены кровля и балконные конструкции. В четырех квартирах – полная потеря имущества", – констатировал мэр.
Кроме того, поступила информация еще о семи поврежденных квартирах в семи многоквартирных домах Центрального внутригородского района, сообщил глава города. В жилых помещениях повреждено остекление. Ликвидация последствия атаки продолжается.
В одном из микрорайонов Геленджика ранее в понедельник ввели режим локальной ЧС после атаки дронов ВСУ, сообщили в оперштабе Краснодарского края.
НовороссийскАндрей КравченкоНовостиПроисшествияВСУ (Вооруженные силы Украины)Беспилотник (БПЛА, дрон)Атаки ВСУ
 
