https://crimea.ria.ru/20260406/radio-sputnik-i-kholding-on-media-zapustili-proekt-pervye-sredi-zvezd-1154935373.html

Радио Sputnik и холдинг ON Медиа запустили проект "Первые среди звезд" - РИА Новости Крым, 06.04.2026

2026-04-06T11:46

россия

международная медиагруппа "россия сегодня"

новости

sputnik

юрий гагарин

космос

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110988/19/1109881902_0:343:2423:1705_1920x0_80_0_0_b370042dd8a32c0a4e319d5e7af09750.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр - РИА Новости. Радио Sputnik, входящее в международную медиагруппу "Россия сегодня", и холдинг ON Медиа запустили проект "Первые среди звезд", приуроченный к юбилею полета в космос Юрия Гагарина. Об этом пишет РИА Новости. Проект выйдет в федеральном радиоэфире и соцсетях Радио Sputnik, на портале "Хроники Времени", запущенном ON Медиа, а также на сайте "История.РФ" Российского военно-исторического общества. Новые выпуски выходят ежедневно в течение объявленной президентом России Владимиром Путиным Недели космоса с 6 по 12 апреля.Видеоподкаст состоит из девяти серий, каждая из которых посвящена отдельному этапу становления отечественной космонавтики или ключевой теме, касающейся космоса. Киселев стал одним из ведущих проекта. Также в их роли выступили председатель Госдумы Вячеслав Володин, первый зампредседателя правительства РФ Денис Мантуров, министр культуры Ольга Любимова.Кроме того, выпуски проведут: статс-секретарь – заместитель министра обороны, председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева, официальный представитель МИД России Мария Захарова, президент Российской академии наук Геннадий Красников, летчик-космонавт, глава Центра подготовки космонавтов, Герой России Олег Кононенко и летчик-космонавт, командир МКС, Герой России Сергей Кудь-Сверчков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

