Рейтинг@Mail.ru
Радио Sputnik и холдинг ON Медиа запустили проект "Первые среди звезд" - РИА Новости Крым, 06.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260406/radio-sputnik-i-kholding-on-media-zapustili-proekt-pervye-sredi-zvezd-1154935373.html
Радио Sputnik и холдинг ON Медиа запустили проект "Первые среди звезд"
Радио Sputnik и холдинг ON Медиа запустили проект "Первые среди звезд" - РИА Новости Крым, 06.04.2026
Радио Sputnik и холдинг ON Медиа запустили проект "Первые среди звезд"
Радио Sputnik, входящее в международную медиагруппу "Россия сегодня", и холдинг ON Медиа запустили проект "Первые среди звезд", приуроченный к юбилею полета в... РИА Новости Крым, 06.04.2026
2026-04-06T11:46
2026-04-06T11:46
россия
международная медиагруппа "россия сегодня"
новости
sputnik
юрий гагарин
космос
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110988/19/1109881902_0:343:2423:1705_1920x0_80_0_0_b370042dd8a32c0a4e319d5e7af09750.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр - РИА Новости. Радио Sputnik, входящее в международную медиагруппу "Россия сегодня", и холдинг ON Медиа запустили проект "Первые среди звезд", приуроченный к юбилею полета в космос Юрия Гагарина. Об этом пишет РИА Новости. Проект выйдет в федеральном радиоэфире и соцсетях Радио Sputnik, на портале "Хроники Времени", запущенном ON Медиа, а также на сайте "История.РФ" Российского военно-исторического общества. Новые выпуски выходят ежедневно в течение объявленной президентом России Владимиром Путиным Недели космоса с 6 по 12 апреля.Видеоподкаст состоит из девяти серий, каждая из которых посвящена отдельному этапу становления отечественной космонавтики или ключевой теме, касающейся космоса. Киселев стал одним из ведущих проекта. Также в их роли выступили председатель Госдумы Вячеслав Володин, первый зампредседателя правительства РФ Денис Мантуров, министр культуры Ольга Любимова.Кроме того, выпуски проведут: статс-секретарь – заместитель министра обороны, председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева, официальный представитель МИД России Мария Захарова, президент Российской академии наук Геннадий Красников, летчик-космонавт, глава Центра подготовки космонавтов, Герой России Олег Кононенко и летчик-космонавт, командир МКС, Герой России Сергей Кудь-Сверчков.
россия
космос
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110988/19/1109881902_0:116:2423:1933_1920x0_80_0_0_dda18cbb1cf08466ed83ec6adfa0b1c4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, международная медиагруппа "россия сегодня", новости, sputnik, юрий гагарин, космос
Радио Sputnik и холдинг ON Медиа запустили проект "Первые среди звезд"

11:46 06.04.2026
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкГАГАРИН ПОЛЕТ
ГАГАРИН ПОЛЕТ - РИА Новости, 1920, 06.04.2026
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр - РИА Новости. Радио Sputnik, входящее в международную медиагруппу "Россия сегодня", и холдинг ON Медиа запустили проект "Первые среди звезд", приуроченный к юбилею полета в космос Юрия Гагарина. Об этом пишет РИА Новости.
"Гагаринский старт изменил мир. Но главное, что этот полет задал вектор развития на десятилетия вперед. Наш проект – о том, как космическая держава, рожденная подвигом первопроходцев, сегодня снова устремляется вперед. Проект "Первые среди звезд" – это не только взгляд в прошлое, но и разговор о будущем, которое мы строим все вместе", - отметил генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
Проект выйдет в федеральном радиоэфире и соцсетях Радио Sputnik, на портале "Хроники Времени", запущенном ON Медиа, а также на сайте "История.РФ" Российского военно-исторического общества. Новые выпуски выходят ежедневно в течение объявленной президентом России Владимиром Путиным Недели космоса с 6 по 12 апреля.

"К 65-летию полета Юрия Гагарина мы решили обратиться к истории, которая изменила мир, и к тому, как ее наследие продолжает жить в современных инициативах, меняющих нашу реальность сегодня. Наш подкаст "Первые среди звезд" – о том, что за великими космическими достижениями стоит титанический труд, вера в свое дело, и настоящие научные подвиги", – отметила гендиректор холдинга ON Медиа Софья Митрофанова.

Видеоподкаст состоит из девяти серий, каждая из которых посвящена отдельному этапу становления отечественной космонавтики или ключевой теме, касающейся космоса. Киселев стал одним из ведущих проекта. Также в их роли выступили председатель Госдумы Вячеслав Володин, первый зампредседателя правительства РФ Денис Мантуров, министр культуры Ольга Любимова.
Кроме того, выпуски проведут: статс-секретарь – заместитель министра обороны, председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева, официальный представитель МИД России Мария Захарова, президент Российской академии наук Геннадий Красников, летчик-космонавт, глава Центра подготовки космонавтов, Герой России Олег Кононенко и летчик-космонавт, командир МКС, Герой России Сергей Кудь-Сверчков.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
РоссияМеждународная медиагруппа "Россия сегодня"НовостиSputnikЮрий Гагаринкосмос
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
