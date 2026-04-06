Радио Sputnik и холдинг ON Медиа запустили проект "Первые среди звезд"
Радио Sputnik и холдинг ON Медиа запустили проект "Первые среди звезд" - РИА Новости Крым, 06.04.2026
Радио Sputnik и холдинг ON Медиа запустили проект "Первые среди звезд"
Радио Sputnik, входящее в международную медиагруппу "Россия сегодня", и холдинг ON Медиа запустили проект "Первые среди звезд", приуроченный к юбилею полета в... РИА Новости Крым, 06.04.2026
2026-04-06T11:46
2026-04-06T11:46
2026-04-06T11:46
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр - РИА Новости. Радио Sputnik, входящее в международную медиагруппу "Россия сегодня", и холдинг ON Медиа запустили проект "Первые среди звезд", приуроченный к юбилею полета в космос Юрия Гагарина. Об этом пишет РИА Новости. Проект выйдет в федеральном радиоэфире и соцсетях Радио Sputnik, на портале "Хроники Времени", запущенном ON Медиа, а также на сайте "История.РФ" Российского военно-исторического общества. Новые выпуски выходят ежедневно в течение объявленной президентом России Владимиром Путиным Недели космоса с 6 по 12 апреля.Видеоподкаст состоит из девяти серий, каждая из которых посвящена отдельному этапу становления отечественной космонавтики или ключевой теме, касающейся космоса. Киселев стал одним из ведущих проекта. Также в их роли выступили председатель Госдумы Вячеслав Володин, первый зампредседателя правительства РФ Денис Мантуров, министр культуры Ольга Любимова.Кроме того, выпуски проведут: статс-секретарь – заместитель министра обороны, председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева, официальный представитель МИД России Мария Захарова, президент Российской академии наук Геннадий Красников, летчик-космонавт, глава Центра подготовки космонавтов, Герой России Олег Кононенко и летчик-космонавт, командир МКС, Герой России Сергей Кудь-Сверчков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
россия
космос
россия, международная медиагруппа "россия сегодня", новости, sputnik, юрий гагарин, космос
Радио Sputnik и холдинг ON Медиа запустили проект "Первые среди звезд"
Радио Sputnik запустило проект "Первые среди звезд" к 65-летию полета Гагарина
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр - РИА Новости. Радио Sputnik, входящее в международную медиагруппу "Россия сегодня", и холдинг ON Медиа запустили проект "Первые среди звезд", приуроченный к юбилею полета в космос Юрия Гагарина. Об этом пишет РИА Новости.
"Гагаринский старт изменил мир. Но главное, что этот полет задал вектор развития на десятилетия вперед. Наш проект – о том, как космическая держава, рожденная подвигом первопроходцев, сегодня снова устремляется вперед. Проект "Первые среди звезд" – это не только взгляд в прошлое, но и разговор о будущем, которое мы строим все вместе", - отметил генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
Проект выйдет в федеральном радиоэфире и соцсетях Радио Sputnik, на портале "Хроники Времени", запущенном ON Медиа, а также на сайте "История.РФ" Российского военно-исторического общества. Новые выпуски выходят ежедневно в течение объявленной президентом России Владимиром Путиным Недели космоса с 6 по 12 апреля.
"К 65-летию полета Юрия Гагарина мы решили обратиться к истории, которая изменила мир, и к тому, как ее наследие продолжает жить в современных инициативах, меняющих нашу реальность сегодня. Наш подкаст "Первые среди звезд" – о том, что за великими космическими достижениями стоит титанический труд, вера в свое дело, и настоящие научные подвиги", – отметила гендиректор холдинга ON Медиа Софья Митрофанова.
Видеоподкаст состоит из девяти серий, каждая из которых посвящена отдельному этапу становления отечественной космонавтики или ключевой теме, касающейся космоса. Киселев стал одним из ведущих проекта. Также в их роли выступили председатель Госдумы Вячеслав Володин, первый зампредседателя правительства РФ Денис Мантуров, министр культуры Ольга Любимова.
Кроме того, выпуски проведут: статс-секретарь – заместитель министра обороны, председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева, официальный представитель МИД России Мария Захарова, президент Российской академии наук Геннадий Красников, летчик-космонавт, глава Центра подготовки космонавтов, Герой России Олег Кононенко и летчик-космонавт, командир МКС, Герой России Сергей Кудь-Сверчков.
