Работает право сильного: генсек ОДКБ высказался о международном праве
2026-04-06T17:30
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. Международное право перестало работать – работает право сильного. Однако ради недопущения военных конфликтов нужно договариваться. Такое заявление сделал генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Таалатбек Масадыков.
"2026-й год показал, что международное право перестало работать, что сейчас работает право сильного", – сказал генсек в интервью телеканалу "Первый информационный", его цитирует РИА Новости.
По мнению генсека ОДКБ, здравый смысл у руководителей государств – не только на евразийском континенте, но и в Африке, в Америке, в Южной Азии – придет, и люди поймут, что нужно садиться и разговаривать, потому что другого решения нет.
"В военных конфликтах зачастую заинтересованы те, кто зарабатывают деньги на этом. Военные конфликты не должны происходить, мы должны решать (спорные вопросы для их предотвращения – ред.)", – подчеркнул Масадыков.
Также он обратил внимание на недопустимость ряда недавно произошедших событий. "Похищение президента (Венесуэлы – ред.), нападение на ту или иную страну под разными причинами. Это, конечно, нарушение международного права. Нужно совершенно четко об этом сказать", – уверен Масадыков.
Читайте также на РИА Новости Крым: