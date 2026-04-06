Рейтинг@Mail.ru
Работает право сильного: генсек ОДКБ высказался о международном праве - РИА Новости Крым, 06.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260406/rabotaet-pravo-silnogo-gensek-odkb-vyskazalsya-o-mezhdunarodnom-prave-1154956777.html
Работает право сильного: генсек ОДКБ высказался о международном праве
Работает право сильного: генсек ОДКБ высказался о международном праве
организация договора о коллективной безопасности (одкб)
мнения
в мире
политика
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/06/1154956889_0:0:2112:1188_1920x0_80_0_0_9d9517eb49edc1857820269ceeb4bba8.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. Международное право перестало работать – работает право сильного. Однако ради недопущения военных конфликтов нужно договариваться. Такое заявление сделал генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Таалатбек Масадыков.
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/06/1154956889_225:0:1809:1188_1920x0_80_0_0_ee242cbb18200f4b6b56dd969181067b.png
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Работает право сильного: генсек ОДКБ высказался о международном праве

Международное право перестало работать – генсек ОДКБ

17:30 06.04.2026
 
 / Перейти в фотобанкФлаг Организации Договора о коллективной Безопасности
Флаг Организации Договора о коллективной Безопасности
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. Международное право перестало работать – работает право сильного. Однако ради недопущения военных конфликтов нужно договариваться. Такое заявление сделал генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Таалатбек Масадыков.

"2026-й год показал, что международное право перестало работать, что сейчас работает право сильного", – сказал генсек в интервью телеканалу "Первый информационный", его цитирует РИА Новости.

По мнению генсека ОДКБ, здравый смысл у руководителей государств – не только на евразийском континенте, но и в Африке, в Америке, в Южной Азии – придет, и люди поймут, что нужно садиться и разговаривать, потому что другого решения нет.
"В военных конфликтах зачастую заинтересованы те, кто зарабатывают деньги на этом. Военные конфликты не должны происходить, мы должны решать (спорные вопросы для их предотвращения – ред.)", – подчеркнул Масадыков.
Также он обратил внимание на недопустимость ряда недавно произошедших событий. "Похищение президента (Венесуэлы – ред.), нападение на ту или иную страну под разными причинами. Это, конечно, нарушение международного права. Нужно совершенно четко об этом сказать", – уверен Масадыков.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ)МненияВ миреПолитика
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
