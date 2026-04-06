Пять беспилотников пытались атаковать Крым

Дежурные средства ПВО уничтожили пять летящих на Крым беспилотников, еще 28 украинских дронов сбиты над Белгородской, Ростовской и Курской областями. Об этом... РИА Новости Крым, 06.04.2026

2026-04-06T15:04

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр - РИА Новости Крым. Дежурные средства ПВО уничтожили пять летящих на Крым беспилотников, еще 28 украинских дронов сбиты над Белгородской, Ростовской и Курской областями. Об этом сообщили в Минобороны РФ.В оборонном ведомстве уточнили, что помимо полуострова, 18 сбили над Белгородской областью, девять – над Ростовской, и один – над Курской областью.Кроме того, днем в понедельник сообщалось, что подразделения Черноморского флота России уничтожили украинские морские дроны и управляемую дальнобойную ракету "Нептун-МД" в Черном море. А за прошедшую ночь силы российской ПВО ликвидировали 50 украинских беспилотников над четырьмя регионами, Азовским и Черным морями.

