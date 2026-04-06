Путин утвердил ряд поручений по вопросам системы здравоохранения - РИА Новости Крым, 06.04.2026
Путин утвердил ряд поручений по вопросам системы здравоохранения
Путин утвердил ряд поручений по вопросам системы здравоохранения
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин по итогам совещания 18 февраля с членами правительства утвердил перечень поручений по актуальным направлениям развития системы здравоохранения. В частности, говорится о доступности медицинской инфраструктуры, контроле за рецептами на льготные препараты, защите медработников, а также внедрении ИИ в медицинскую практику. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.Указывается, что правительству РФ предстоит рассмотреть вопросы повышения эффективности механизмов правовой защиты медработников во время исполнения трудовых обязанностей, страхования риска их профессиональной ответственности, а также внедрении цифровых помощников в сферу здравоохранения.Также правительству совместно с исполнительными органами субъектов поручено обеспечить транспортную доступность объектов здравоохранения.Кроме того, отмечается необходимость развития кадрового потенциала системы здравоохранения в части, касающейся освоения медицинскими работниками навыков работы с цифровыми платформами и сервисами, включая применение технологий искусственного интеллекта в диагностике, а также лабораторных исследованиях.Среди поручений также значится усиление контроля за процедурой обслуживания рецептов на получение льготных лекарств и недопущение простоев новых объектов первичного звена здравоохранения.Вместе с тем, правительству совместно с комиссией Государственного Совета РФ по направлению "Продолжительная и активная жизнь" и исполнительными органами субъектов поручено завершить строительство и ввести в эксплуатацию объекты, сроки ввода в эксплуатацию которых нарушены, с общественным движением "Народный фронт "За Россию" - усовершенствовать процедуру записи на прием к врачу с использованием Госуслуг.Ранее президент России утвердил перечень поручений по итогам совещания с членами правительства, состоявшегося 21 января 2026 года. Документ охватывает вопросы социальной политики – поддержки семей и здравоохранения, а также ЖКХ и бизнеса.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России появился первый отечественный робот-хирургЦентры инженерных биоразработок появятся в регионах РФРоссийские компании получат налоговые льготы за биотехнологии
Читайте также на РИА Новости Крым:
В России появился первый отечественный робот-хирург
Центры инженерных биоразработок появятся в регионах РФ
Российские компании получат налоговые льготы за биотехнологии
 
19:22В Севастополе возобновили движение морского транспорта
19:16"Не поймут – получат ответ": Россия сделала странам Прибалтики спецпредупреждение
19:06В Севастополе снова остановили движение морского транспорта
18:55Крым и судьба армянского гения Вардгеса Суренянца
18:28Как в России появился первый трамвай на электрической тяге – инфографика
18:10Симферополь расцветает: город украсили 700 кашпо
17:52В Киеве полностью уничтожена ТЭЦ
17:43В Дагестане машины снесло потоками воды – погибли четыре человека
17:30Работает право сильного: генсек ОДКБ высказался о международном праве
17:16В Симферополе машина насмерть сбила пенсионерку на переходе
17:07На Кубани после ливней с грозами и штормовым ветром ударят морозы
16:57Путин поздравил Маргариту Симоньян с днем рождения
16:46Оценки за поведение в школах – когда введут и как будут оценивать
16:28В Крыму создадут комиссию по развитию искусственного интеллекта
16:15В Симферополе открылась выставка к 80-летию Владимира Жириновского
16:07От ударов ВСУ в марте пострадали 28 медиков
15:57ВСУ ударили по морскому перевалочному комплексу в Новороссийске
15:47Онкобольные в России смогут получить вакцину по полису ОМС
15:35Экс-губернатора Курской области приговорили к 14 годам колонии строгого режима
15:16Иран ударил по американским кораблям с 5000 военных на борту
Лента новостейМолния