Путин утвердил ряд поручений по вопросам системы здравоохранения

Президент России Владимир Путин по итогам совещания 18 февраля с членами правительства утвердил перечень поручений по актуальным направлениям развития системы... РИА Новости Крым, 06.04.2026

2026-04-06T11:38

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин по итогам совещания 18 февраля с членами правительства утвердил перечень поручений по актуальным направлениям развития системы здравоохранения. В частности, говорится о доступности медицинской инфраструктуры, контроле за рецептами на льготные препараты, защите медработников, а также внедрении ИИ в медицинскую практику. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.Указывается, что правительству РФ предстоит рассмотреть вопросы повышения эффективности механизмов правовой защиты медработников во время исполнения трудовых обязанностей, страхования риска их профессиональной ответственности, а также внедрении цифровых помощников в сферу здравоохранения.Также правительству совместно с исполнительными органами субъектов поручено обеспечить транспортную доступность объектов здравоохранения.Кроме того, отмечается необходимость развития кадрового потенциала системы здравоохранения в части, касающейся освоения медицинскими работниками навыков работы с цифровыми платформами и сервисами, включая применение технологий искусственного интеллекта в диагностике, а также лабораторных исследованиях.Среди поручений также значится усиление контроля за процедурой обслуживания рецептов на получение льготных лекарств и недопущение простоев новых объектов первичного звена здравоохранения.Вместе с тем, правительству совместно с комиссией Государственного Совета РФ по направлению "Продолжительная и активная жизнь" и исполнительными органами субъектов поручено завершить строительство и ввести в эксплуатацию объекты, сроки ввода в эксплуатацию которых нарушены, с общественным движением "Народный фронт "За Россию" - усовершенствовать процедуру записи на прием к врачу с использованием Госуслуг.Ранее президент России утвердил перечень поручений по итогам совещания с членами правительства, состоявшегося 21 января 2026 года. Документ охватывает вопросы социальной политики – поддержки семей и здравоохранения, а также ЖКХ и бизнеса.

