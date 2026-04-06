Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260406/putin-poruchil-okazat-neobkhodimuyu-pomosch-postradavshim-ot-potopa-v-dagestane-1154950821.html
Путин поручил оказать необходимую помощь пострадавшим от потопа в Дагестане
Путин поручил оказать необходимую помощь пострадавшим от потопа в Дагестане
2026-04-06T14:53
2026-04-06T14:54
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/05/1154921250_0:26:404:253_1920x0_80_0_0_ae16dcab7cf35b0e1afd125abfe5bb08.jpg
РИА Новости Крым
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
14:53 06.04.2026 (обновлено: 14:54 06.04.2026)
 
© МЧС РФ по Республике Дагестан / Перейти в фотобанкПодтопления после дождей в Дагестане
© МЧС РФ по Республике Дагестан
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин поручил руководителю МЧС Александру Куренкову и главе Дагестана Сергею Меликову оказать необходимую помощь пострадавшим от паводков в республике, а также созвал совещание для детального обсуждения складывающейся ситуации в регионе. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По словам представителя Кремля, Путин по телефону принял доклады Куренкова Меликова о ситуации в республике, где в результате аномальных осадков произошли серьезные затопления территорий.

"Президент дал необходимые поручения всем соответствующим ведомствам по оказанию помощи людям. Также президент поручил завтра созвать совещание с участием представителей Дагестана, МЧС, других федеральных ведомств, чтобы детально обсудить положение, складывающееся в Дагестане", - цитирует Пескова РИА Новости.

В конце марта и начале апреля в Дагестане выпало рекордное количество осадков, произошли подтопления. В ряде городов и районов был введен режим чрезвычайной ситуации. В Дербентском районе из-за обильных осадков произошел прорыв земляного вала Геджухского водохранилища, из-за чего вода хлынула в населенные пункты Михайловка, Дузлак, Заречная, Сулепа, Ургун и Мамедкала. Два человека – женщина и ребенок – погибли.
В зоне ЧС Дагестана начали экстренную вакцинацию жителей против вирусного гепатита типа А из-за риска вспышки инфекции после наводнения. В Махачкале обрушился жилой многоквартирный дом, в Дербенском районе эвакуировали около 800 домохозяйств.
По словам главы республики, Сергея Меликова, самая сложная ситуация сложилась в Махачкале, Дербенте, селе Геджух, около детского лагеря "Солнечный берег" в Карабудахкентском районе, а также в Хасавюртовском районе.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Наводнение в Дагестане: в Дербентском районе эвакуировали 358 человек
Мост обрушился на трассе "Кавказ" в Дагестане - движение перекрыто
Список районов с ЧС в Дагестане может быть расширен
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:22В Севастополе возобновили движение морского транспорта
19:16"Не поймут – получат ответ": Россия сделала странам Прибалтики спецпредупреждение
19:06В Севастополе снова остановили движение морского транспорта
18:55Крым и судьба армянского гения Вардгеса Суренянца
18:28Как в России появился первый трамвай на электрической тяге – инфографика
18:10Симферополь расцветает: город украсили 700 кашпо
17:52В Киеве полностью уничтожена ТЭЦ
17:43В Дагестане машины снесло потоками воды – погибли четыре человека
17:30Работает право сильного: генсек ОДКБ высказался о международном праве
17:16В Симферополе машина насмерть сбила пенсионерку на переходе
17:07На Кубани после ливней с грозами и штормовым ветром ударят морозы
16:57Путин поздравил Маргариту Симоньян с днем рождения
16:46Оценки за поведение в школах – когда введут и как будут оценивать
16:28В Крыму создадут комиссию по развитию искусственного интеллекта
16:15В Симферополе открылась выставка к 80-летию Владимира Жириновского
16:07От ударов ВСУ в марте пострадали 28 медиков
15:57ВСУ ударили по морскому перевалочному комплексу в Новороссийске
15:47Онкобольные в России смогут получить вакцину по полису ОМС
15:35Экс-губернатора Курской области приговорили к 14 годам колонии строгого режима
15:16Иран ударил по американским кораблям с 5000 военных на борту
Лента новостейМолния