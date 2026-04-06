Путин поручил оказать необходимую помощь пострадавшим от потопа в Дагестане

Президент РФ Владимир Путин поручил руководителю МЧС Александру Куренкову и главе Дагестана Сергею Меликову оказать необходимую помощь пострадавшим от паводков... РИА Новости Крым, 06.04.2026

2026-04-06T14:53

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин поручил руководителю МЧС Александру Куренкову и главе Дагестана Сергею Меликову оказать необходимую помощь пострадавшим от паводков в республике, а также созвал совещание для детального обсуждения складывающейся ситуации в регионе. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.По словам представителя Кремля, Путин по телефону принял доклады Куренкова Меликова о ситуации в республике, где в результате аномальных осадков произошли серьезные затопления территорий. В конце марта и начале апреля в Дагестане выпало рекордное количество осадков, произошли подтопления. В ряде городов и районов был введен режим чрезвычайной ситуации. В Дербентском районе из-за обильных осадков произошел прорыв земляного вала Геджухского водохранилища, из-за чего вода хлынула в населенные пункты Михайловка, Дузлак, Заречная, Сулепа, Ургун и Мамедкала. Два человека – женщина и ребенок – погибли.В зоне ЧС Дагестана начали экстренную вакцинацию жителей против вирусного гепатита типа А из-за риска вспышки инфекции после наводнения. В Махачкале обрушился жилой многоквартирный дом, в Дербенском районе эвакуировали около 800 домохозяйств.По словам главы республики, Сергея Меликова, самая сложная ситуация сложилась в Махачкале, Дербенте, селе Геджух, около детского лагеря "Солнечный берег" в Карабудахкентском районе, а также в Хасавюртовском районе. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Наводнение в Дагестане: в Дербентском районе эвакуировали 358 человекМост обрушился на трассе "Кавказ" в Дагестане - движение перекрытоСписок районов с ЧС в Дагестане может быть расширен

