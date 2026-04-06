Пример сильной женщины: Бастрыкин поздравил Симоньян с днем рождения
Пример сильной женщины: Бастрыкин поздравил Симоньян с днем рождения
александр бастрыкин
ск рф (следственный комитет российской федерации)
новости
маргарита симоньян
международная медиагруппа "россия сегодня"
Пример сильной женщины: Бастрыкин поздравил Симоньян с днем рождения

Бастрыкин поздравил Маргариту Симоньян с днем рождения

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в Севастополе
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поздравил с днем рождения главного редактора международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариту Симоньян, отметив ее самоотверженную работу и литературный талант.

"Вы продолжаете активно и самоотверженно работать, оставаясь для многих примером сильной женщины с волевым характером. Отдельно восхищает Ваш литературный талант. Ваши произведения отражают высокое мастерство, духовную силу, искреннюю любовь к Родине, которые Вы щедро несете в мир", - написал Бастрыкин в поздравительном обращении.

Он отметил, что инициативы Симоньян, ее глубокая личная вовлеченность и искреннее неравнодушие к судьбам людей во многом помогли выстроить открытый диалог между следственными органами и обществом.
"На Вашем жизненном пути возникли серьезные испытания, но Вы с достоинством, мужеством и внутренней стойкостью проходите через них. Вы не просто выстояли, а сохранили верность своим принципам, способность сострадать и желание продолжать правое дело на благо Родины. Это дорогого стоит", – добавил глава СК.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Маргариту Симоньян наградят медалью Говорухина
Кириенко наградил Симоньян за общий вклад в просвещение
Маргарита Симоньян: "Горжусь быть первым пропагандистом России"
 
19:06В Севастополе снова остановили движение морского транспорта
18:55Крым и судьба армянского гения Вардгеса Суренянца
18:28Как в России появился первый трамвай на электрической тяге – инфографика
18:10Симферополь расцветает: город украсили 700 кашпо
17:52В Киеве полностью уничтожена ТЭЦ
17:43В Дагестане машины снесло потоками воды – погибли четыре человека
17:30Работает право сильного: генсек ОДКБ высказался о международном праве
17:16В Симферополе машина насмерть сбила пенсионерку на переходе
17:07На Кубани после ливней с грозами и штормовым ветром ударят морозы
16:57Путин поздравил Маргариту Симоньян с днем рождения
16:46Оценки за поведение в школах – когда введут и как будут оценивать
16:28В Крыму создадут комиссию по развитию искусственного интеллекта
16:15В Симферополе открылась выставка к 80-летию Владимира Жириновского
16:07От ударов ВСУ в марте пострадали 28 медиков
15:57ВСУ ударили по морскому перевалочному комплексу в Новороссийске
15:47Онкобольные в России смогут получить вакцину по полису ОМС
15:35Экс-губернатора Курской области приговорили к 14 годам колонии строгого режима
15:16Иран ударил по американским кораблям с 5000 военных на борту
15:10Молодого крымчанина будут судить за убийство и осквернение памятника
15:04Пять беспилотников пытались атаковать Крым
Лента новостейМолния