https://crimea.ria.ru/20260406/pri-krushenii-an-26-v-krymu-pogib-komanduyuschiy-aviatsiey-severnogo-flota-1154931474.html

При крушении Ан-26 в Крыму погиб командующий авиацией Северного флота

Командир смешанного авиационного корпуса Северного флота генерал-лейтенант Александр Отрощенко погиб в результате крушения самолета Ан-26 в Крыму.

2026-04-06T10:02

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/06/1154931536_188:78:514:262_1920x0_80_0_0_49b90a1c5d0e1f4fa2320b01858fb734.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. Командир смешанного авиационного корпуса Северного флота генерал-лейтенант Александр Отрощенко погиб в результате крушения самолета Ан-26 в Крыму. Об этом сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис, открывая оперативное совещание в понедельник.Губернатор и члены правительства региона почтили память погибших минутой молчания.Военно-транспортный самолет Ан-26 потерпел крушение в Крыму 31 марта, выполняя плановый перелет над полуостровом. Как сообщили в Минобороны РФ, поражающего воздействия по самолету не было. По информации РИА Новости, Ан-26 врезался в скалу в Бахчисарайском районе. Предварительная причина катастрофы — техническая неисправность.На борту находились 7 членов экипажа и 22 пассажира. Все они погибли. Возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил полетов или подготовки к ним".1 апреля губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил, что среди погибших на борту самолета были военнослужащие Северного морского флота.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

