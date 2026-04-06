При крушении Ан-26 в Крыму погиб командующий авиацией Северного флота - РИА Новости Крым, 06.04.2026
При крушении Ан-26 в Крыму погиб командующий авиацией Северного флота
Командир смешанного авиационного корпуса Северного флота генерал-лейтенант Александр Отрощенко погиб в результате крушения самолета Ан-26 в Крыму. Об этом... РИА Новости Крым, 06.04.2026
2026-04-06T10:02
2026-04-06T10:10
крушение самолета ан-26 в крыму
воздушно-космические силы (вкс)
северный флот
андрей чибис
мурманская область
крым
При крушении Ан-26 в Крыму погиб командующий авиацией Северного флота

При крушении Ан-26 в Крыму погиб командующий авиацией Северного флота Отрощенко - власти

10:02 06.04.2026 (обновлено: 10:10 06.04.2026)
 
© Пресс-служба Минобороны РФКомандующий объединением ВВС и ПВО Северного флота генерал-лейтенант Александр Отрощенко
Командующий объединением ВВС и ПВО Северного флота генерал-лейтенант Александр Отрощенко
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. Командир смешанного авиационного корпуса Северного флота генерал-лейтенант Александр Отрощенко погиб в результате крушения самолета Ан-26 в Крыму. Об этом сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис, открывая оперативное совещание в понедельник.
"На прошлой неделе произошла трагедия, на самолете в Крыму разбились наши бойцы, воины-североморцы. Среди них, к сожалению, командующий авиацией флота Александр Иванович Отрощенко, с которым мы виделись за несколько дней до этого", - сказал Чибис.
Губернатор и члены правительства региона почтили память погибших минутой молчания.
Военно-транспортный самолет Ан-26 потерпел крушение в Крыму 31 марта, выполняя плановый перелет над полуостровом. Как сообщили в Минобороны РФ, поражающего воздействия по самолету не было. По информации РИА Новости, Ан-26 врезался в скалу в Бахчисарайском районе. Предварительная причина катастрофы — техническая неисправность.
На борту находились 7 членов экипажа и 22 пассажира. Все они погибли. Возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил полетов или подготовки к ним".
1 апреля губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил, что среди погибших на борту самолета были военнослужащие Северного морского флота.
