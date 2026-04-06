Последнее тепло перед похолоданием: погода в Крыму на понедельник - РИА Новости Крым, 06.04.2026
Последнее тепло перед похолоданием: погода в Крыму на понедельник
Последнее тепло перед похолоданием: погода в Крыму на понедельник - РИА Новости Крым, 06.04.2026
Последнее тепло перед похолоданием: погода в Крыму на понедельник
В понедельник погода в Крыму будет определяться восточной периферией Азорского антициклона. Без осадков. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр. РИА Новости Крым, 06.04.2026
2026-04-06T00:01
2026-04-06T00:01
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. В понедельник погода в Крыму будет определяться восточной периферией Азорского антициклона. Без осадков. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-западный 3-8 м/с; днем юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +5...+7, днем +17…+19 градусов.В Севастополепеременная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный 3-8 м/с, днем западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +7...+9, днем +13...+15.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в ночные часы составит +7...+9 градусов, днем от +16 до +18.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
симферополь
севастополь
ялта
алушта
судак
евпатория
феодосия
погода, погода в крыму, крым, новости крыма, симферополь, севастополь, ялта, алушта, судак, евпатория, феодосия
Последнее тепло перед похолоданием: погода в Крыму на понедельник

Погода в Крыму на понедельник

00:01 06.04.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. В понедельник погода в Крыму будет определяться восточной периферией Азорского антициклона. Без осадков. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр.
"Ветер западный, юго-западный ночью 3-8 м/с, днем 7-12 м/с, местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +5…+10; днем +15…+20, в горах +9…+14", – сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-западный 3-8 м/с; днем юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +5...+7, днем +17…+19 градусов.
В Севастополепеременная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный 3-8 м/с, днем западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +7...+9, днем +13...+15.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в ночные часы составит +7...+9 градусов, днем от +16 до +18.
ПогодаПогода в КрымуКрымНовости КрымаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаСудакЕвпаторияФеодосия
 
