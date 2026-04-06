https://crimea.ria.ru/20260406/pauerliftery-iz-sevastopolya-zavoevali-zoloto-i-serebro-na-chempionate-rossii-1154939998.html

Пауэрлифтеры из Севастополя завоевали золото и серебро на чемпионате России

Пауэрлифтеры из Севастополя удостоены золотых и серебряных наград на чемпионате России. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города.

2026-04-06T20:42

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/06/1154940205_0:143:1250:846_1920x0_80_0_0_e582bc394e17adf1a9de031113beb2d5.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. Пауэрлифтеры из Севастополя удостоены золотых и серебряных наград на чемпионате России. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города.На чемпионате страны, который проходил в Москве, собрались более 210 участников из 31 региона, уточнили в пресс-службе.Спортсмены, ставшие одними из лучших, тренируются в спортшколе олимпийского резерва № 2, добавили в правительстве.Ранее крымчанка Елизавета Громова привезла победу на родной полуостров с чемпионата России по кудо. Ее заслуги отметил глава республики Сергей Аксенов. Как призналась спортсменка корреспонденту РИА Новости Крым, ее сильная сторона – это руки и скорость.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Я за натуралку!": спортсмен из Крыма стал чемпионом мира по версии WPSOТрансгендерам* запретили участвовать в женских соревнованияхСпорт – в массы: в Крыму растет число любителей физкультуры

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

