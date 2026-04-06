Пауэрлифтеры из Севастополя завоевали золото и серебро на чемпионате России - РИА Новости Крым, 06.04.2026
Пауэрлифтеры из Севастополя завоевали золото и серебро на чемпионате России
Пауэрлифтеры из Севастополя завоевали золото и серебро на чемпионате России
Пауэрлифтеры из Севастополя удостоены золотых и серебряных наград на чемпионате России. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города. РИА Новости Крым, 06.04.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. Пауэрлифтеры из Севастополя удостоены золотых и серебряных наград на чемпионате России. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города.На чемпионате страны, который проходил в Москве, собрались более 210 участников из 31 региона, уточнили в пресс-службе.Спортсмены, ставшие одними из лучших, тренируются в спортшколе олимпийского резерва № 2, добавили в правительстве.Ранее крымчанка Елизавета Громова привезла победу на родной полуостров с чемпионата России по кудо. Ее заслуги отметил глава республики Сергей Аксенов. Как призналась спортсменка корреспонденту РИА Новости Крым, ее сильная сторона – это руки и скорость.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Я за натуралку!": спортсмен из Крыма стал чемпионом мира по версии WPSOТрансгендерам* запретили участвовать в женских соревнованияхСпорт – в массы: в Крыму растет число любителей физкультуры
Севастопольские пауэрлифтеры завоевали золото и серебро на чемпионате России

© Правительство Севастополя
Севастопольские пауэрлифтеры завоевали золото и серебро на чемпионате России
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. Пауэрлифтеры из Севастополя удостоены золотых и серебряных наград на чемпионате России. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города.
На чемпионате страны, который проходил в Москве, собрались более 210 участников из 31 региона, уточнили в пресс-службе.
"Алексей Назаренко взял "золото" в классическом жиме в весовой категории до 83 килограммов с результатом 205 килограммов. Валентин Киселев стал серебряным призером в жиме лежа в категории до 93 килограммов результатом 307,5 килограммов", – говорится в сообщении.
Спортсмены, ставшие одними из лучших, тренируются в спортшколе олимпийского резерва № 2, добавили в правительстве.
Ранее крымчанка Елизавета Громова привезла победу на родной полуостров с чемпионата России по кудо. Ее заслуги отметил глава республики Сергей Аксенов. Как призналась спортсменка корреспонденту РИА Новости Крым, ее сильная сторона – это руки и скорость.
Читайте также на РИА Новости Крым:
"Я за натуралку!": спортсмен из Крыма стал чемпионом мира по версии WPSO
Трансгендерам* запретили участвовать в женских соревнованиях
Спорт – в массы: в Крыму растет число любителей физкультуры
ММА турнир - РИА Новости, 1920, 31.03.2026
31 марта, 16:13
Крым в апреле примет два крупных турнира по кикбоксингу и ММА
 
СевастопольНовости СевастополяСоревнованияПауэрлифтингНаграды
 
21:38Астронавты "Артемида II" побили рекорд дальности космического полета
21:28Севастополец выступит на первенстве мира по универсальному бою
21:09Ловушка для Трампа: как будет развиваться конфликт на Ближнем Востоке
20:56Новый Херсонес приглашает пары на Пасхальный бал
20:42Пауэрлифтеры из Севастополя завоевали золото и серебро на чемпионате России
20:24В Крыму будущих управленцев соберут для спортивных состязаний
20:11В правительстве Севастополя рассказали о ценах на овощи и фрукты
19:54Заявление Трампа о Путине стало официальным признанием о целях НАТО
19:37Режим ЧС в Новороссийске: повреждены около 100 домов
19:22В Севастополе возобновили движение морского транспорта
19:16"Не поймут – получат ответ": Россия сделала странам Прибалтики спецпредупреждение
19:06В Севастополе снова остановили движение морского транспорта
18:55Крым и судьба армянского гения Вардгеса Суренянца
18:28Как в России появился первый трамвай на электрической тяге – инфографика
18:10Симферополь расцветает: город украсили 700 кашпо
17:52В Киеве полностью уничтожена ТЭЦ
17:43В Дагестане машины снесло потоками воды – погибли четыре человека
17:30Работает право сильного: генсек ОДКБ высказался о международном праве
17:16В Симферополе машина насмерть сбила пенсионерку на переходе
17:07На Кубани после ливней с грозами и штормовым ветром ударят морозы
Лента новостейМолния