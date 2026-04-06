Пауэрлифтеры из Севастополя завоевали золото и серебро на чемпионате России
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. Пауэрлифтеры из Севастополя удостоены золотых и серебряных наград на чемпионате России. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города.
На чемпионате страны, который проходил в Москве, собрались более 210 участников из 31 региона, уточнили в пресс-службе.
"Алексей Назаренко взял "золото" в классическом жиме в весовой категории до 83 килограммов с результатом 205 килограммов. Валентин Киселев стал серебряным призером в жиме лежа в категории до 93 килограммов результатом 307,5 килограммов", – говорится в сообщении.
Спортсмены, ставшие одними из лучших, тренируются в спортшколе олимпийского резерва № 2, добавили в правительстве.
Ранее крымчанка Елизавета Громова привезла победу на родной полуостров с чемпионата России по кудо. Ее заслуги отметил глава республики Сергей Аксенов. Как призналась спортсменка корреспонденту РИА Новости Крым, ее сильная сторона – это руки и скорость.
