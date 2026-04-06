Оценки за поведение в школах – когда введут и как будут оценивать

Трехуровневая оценка поведения будет внедрена в российских школах с 2027 года. Об этом сообщили в пресс-службе Минпросвещения РФ. РИА Новости Крым, 06.04.2026

2026-04-06T16:46

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. Трехуровневая оценка поведения будет внедрена в российских школах с 2027 года. Об этом сообщили в пресс-службе Минпросвещения РФ.При этом оценивание будет производится по трехуровневой системе – "образцовое", "допустимое" и "недопустимое" поведение."Она (данная система оценивания – ред.) отличается лучшей воспроизводимостью результатов, гибкостью и профилактическим потенциалом, прозрачностью для всех участников образовательных отношений и оптимальной дифференциацией без избыточности", – цитирует пресс-служба замминистра просвещения РФ Ольгу Колударову.Уточняется, что предварительными критериями оценивания стали соблюдение дисциплины, социальное взаимодействие, личностные качества и учебная активность ученика.

