Оценки за поведение в школах – когда введут и как будут оценивать
2026-04-06T16:46
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. Трехуровневая оценка поведения будет внедрена в российских школах с 2027 года. Об этом сообщили в пресс-службе Минпросвещения РФ.
"Планируется, что в 2026/27 учебном году апробация модели пройдет в десяти школах каждого из 89 регионов страны, а в 2027/28 учебном году оценка поведения будет внедрена во всех школах России", – информирует министерство.
При этом оценивание будет производится по трехуровневой системе – "образцовое", "допустимое" и "недопустимое" поведение.
"Она (данная система оценивания – ред.) отличается лучшей воспроизводимостью результатов, гибкостью и профилактическим потенциалом, прозрачностью для всех участников образовательных отношений и оптимальной дифференциацией без избыточности", – цитирует пресс-служба замминистра просвещения РФ Ольгу Колударову.
Уточняется, что предварительными критериями оценивания стали соблюдение дисциплины, социальное взаимодействие, личностные качества и учебная активность ученика.
