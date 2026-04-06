Рейтинг@Mail.ru
Оценки за поведение в школах – когда введут и как будут оценивать - РИА Новости Крым, 06.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260406/otsenki-za-povedenie-v-shkolakh--kogda-vvedut-i-kak-budut-otsenivat-1154955147.html
Оценки за поведение в школах – когда введут и как будут оценивать
Оценки за поведение в школах – когда введут и как будут оценивать
Трехуровневая оценка поведения будет внедрена в российских школах с 2027 года. Об этом сообщили в пресс-службе Минпросвещения РФ. РИА Новости Крым, 06.04.2026
новости
школа
образование в россии
минпросвещения рф
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/01/1154811856_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_e20d0b80aaf4596da677c80623107861.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. Трехуровневая оценка поведения будет внедрена в российских школах с 2027 года. Об этом сообщили в пресс-службе Минпросвещения РФ.При этом оценивание будет производится по трехуровневой системе – "образцовое", "допустимое" и "недопустимое" поведение."Она (данная система оценивания – ред.) отличается лучшей воспроизводимостью результатов, гибкостью и профилактическим потенциалом, прозрачностью для всех участников образовательных отношений и оптимальной дифференциацией без избыточности", – цитирует пресс-служба замминистра просвещения РФ Ольгу Колударову.Уточняется, что предварительными критериями оценивания стали соблюдение дисциплины, социальное взаимодействие, личностные качества и учебная активность ученика.
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/01/1154811856_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_75740f75ab0a5f43e8674ae91738e1c1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Оценки за поведение в школах – когда введут и как будут оценивать

Оценка за поведение в школах будет введена с 2027 года и будет трехбалльной

16:46 06.04.2026
 
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. Трехуровневая оценка поведения будет внедрена в российских школах с 2027 года. Об этом сообщили в пресс-службе Минпросвещения РФ.
"Планируется, что в 2026/27 учебном году апробация модели пройдет в десяти школах каждого из 89 регионов страны, а в 2027/28 учебном году оценка поведения будет внедрена во всех школах России", – информирует министерство.
При этом оценивание будет производится по трехуровневой системе – "образцовое", "допустимое" и "недопустимое" поведение.
"Она (данная система оценивания – ред.) отличается лучшей воспроизводимостью результатов, гибкостью и профилактическим потенциалом, прозрачностью для всех участников образовательных отношений и оптимальной дифференциацией без избыточности", – цитирует пресс-служба замминистра просвещения РФ Ольгу Колударову.
Уточняется, что предварительными критериями оценивания стали соблюдение дисциплины, социальное взаимодействие, личностные качества и учебная активность ученика.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
НовостиШколаОбразование в РоссииМинпросвещения РФ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
