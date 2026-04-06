От ударов ВСУ в марте пострадали 28 медиков
За последний месяц киевские боевики преднамеренно нанесли десятки ударов по медучреждениям. От атак ВСУ пострадали 28 медиков, 10 из которых погибли. Об этом... РИА Новости Крым, 06.04.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. За последний месяц киевские боевики преднамеренно нанесли десятки ударов по медучреждениям. От атак ВСУ пострадали 28 медиков, 10 из которых погибли. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.Он подчеркнул, что боевики ВСУ рассматривают медработников, как военную цель и наносят по ней преднамеренные удары, стремясь лишить пострадавшее гражданское население даже шансов на спасение и оказание медицинской помощи.Среди пострадавших от атак ВСУ в марте были и медики Херсонской области, 16 марта в Новой Каховке беспилотник атаковал машину скорой медицинской помощи. В результате удара ранения получили пациентка и три члена медицинской бригады. Пострадавшие были госпитализированы с минно-взрывными травмами и осколочными ранениями.10 марта украинские боевики атаковали больницу в ДНР. В тот момент в медучреждении находились более 130 пациентов и порядка 50 врачей. Накануне было известно о восьми погибших. Все они - медики.
16:07 06.04.2026 (обновлено: 16:08 06.04.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. За последний месяц киевские боевики преднамеренно нанесли десятки ударов по медучреждениям. От атак ВСУ пострадали 28 медиков, 10 из которых погибли. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
"В марте вооруженные формирования Киева совершили десятки атак на медучреждения и непосредственно медиков, выполнявших свой профессиональный долг. За март от атак украинских боевиков пострадали 28 медицинских работников, 10 из которых были убиты. Эти военные преступления были совершены преднамеренно, игнорируя нормы международного гуманитарного права и не встретили реального осуждения со стороны западных спонсоров киевского режим", – рассказал Мирошник.
Он подчеркнул, что боевики ВСУ рассматривают медработников, как военную цель и наносят по ней преднамеренные удары, стремясь лишить пострадавшее гражданское население даже шансов на спасение и оказание медицинской помощи.
Среди пострадавших от атак ВСУ в марте были и медики Херсонской области, 16 марта в Новой Каховке беспилотник атаковал машину
скорой медицинской помощи. В результате удара ранения получили пациентка и три члена медицинской бригады. Пострадавшие были госпитализированы с минно-взрывными травмами и осколочными ранениями.
10 марта украинские боевики атаковали больницу в ДНР
. В тот момент в медучреждении находились более 130 пациентов и порядка 50 врачей. Накануне было известно о восьми погибших. Все они - медики.
