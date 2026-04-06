От ударов ВСУ в марте пострадали 28 медиков

2026-04-06T16:07

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. За последний месяц киевские боевики преднамеренно нанесли десятки ударов по медучреждениям. От атак ВСУ пострадали 28 медиков, 10 из которых погибли. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.Он подчеркнул, что боевики ВСУ рассматривают медработников, как военную цель и наносят по ней преднамеренные удары, стремясь лишить пострадавшее гражданское население даже шансов на спасение и оказание медицинской помощи.Среди пострадавших от атак ВСУ в марте были и медики Херсонской области, 16 марта в Новой Каховке беспилотник атаковал машину скорой медицинской помощи. В результате удара ранения получили пациентка и три члена медицинской бригады. Пострадавшие были госпитализированы с минно-взрывными травмами и осколочными ранениями.10 марта украинские боевики атаковали больницу в ДНР. В тот момент в медучреждении находились более 130 пациентов и порядка 50 врачей. Накануне было известно о восьми погибших. Все они - медики.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ бьют по авто и предприятиям: 7 человек ранены в Белгородской областиБоевики ВСУ атаковали авто "Почты Таврии" в Запорожской областиДроны ВСУ устроили охоту за авто в Херсонской области - есть жертвы

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

