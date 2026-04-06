От ударов ВСУ в марте пострадали 28 медиков
2026-04-06T16:07
2026-04-06T16:08
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. За последний месяц киевские боевики преднамеренно нанесли десятки ударов по медучреждениям. От атак ВСУ пострадали 28 медиков, 10 из которых погибли. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.Он подчеркнул, что боевики ВСУ рассматривают медработников, как военную цель и наносят по ней преднамеренные удары, стремясь лишить пострадавшее гражданское население даже шансов на спасение и оказание медицинской помощи.Среди пострадавших от атак ВСУ в марте были и медики Херсонской области, 16 марта в Новой Каховке беспилотник атаковал машину скорой медицинской помощи. В результате удара ранения получили пациентка и три члена медицинской бригады. Пострадавшие были госпитализированы с минно-взрывными травмами и осколочными ранениями.10 марта украинские боевики атаковали больницу в ДНР. В тот момент в медучреждении находились более 130 пациентов и порядка 50 врачей. Накануне было известно о восьми погибших. Все они - медики.
В марте от ударов Киева пострадали 28 медицинских работников

16:07 06.04.2026 (обновлено: 16:08 06.04.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. За последний месяц киевские боевики преднамеренно нанесли десятки ударов по медучреждениям. От атак ВСУ пострадали 28 медиков, 10 из которых погибли. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
"В марте вооруженные формирования Киева совершили десятки атак на медучреждения и непосредственно медиков, выполнявших свой профессиональный долг. За март от атак украинских боевиков пострадали 28 медицинских работников, 10 из которых были убиты. Эти военные преступления были совершены преднамеренно, игнорируя нормы международного гуманитарного права и не встретили реального осуждения со стороны западных спонсоров киевского режим", – рассказал Мирошник.
Он подчеркнул, что боевики ВСУ рассматривают медработников, как военную цель и наносят по ней преднамеренные удары, стремясь лишить пострадавшее гражданское население даже шансов на спасение и оказание медицинской помощи.
Среди пострадавших от атак ВСУ в марте были и медики Херсонской области, 16 марта в Новой Каховке беспилотник атаковал машину скорой медицинской помощи. В результате удара ранения получили пациентка и три члена медицинской бригады. Пострадавшие были госпитализированы с минно-взрывными травмами и осколочными ранениями.
10 марта украинские боевики атаковали больницу в ДНР. В тот момент в медучреждении находились более 130 пациентов и порядка 50 врачей. Накануне было известно о восьми погибших. Все они - медики.
Читайте также на РИА Новости Крым:
ВСУ бьют по авто и предприятиям: 7 человек ранены в Белгородской области
Боевики ВСУ атаковали авто "Почты Таврии" в Запорожской области
Дроны ВСУ устроили охоту за авто в Херсонской области - есть жертвы
19:22В Севастополе возобновили движение морского транспорта
19:16"Не поймут – получат ответ": Россия сделала странам Прибалтики спецпредупреждение
19:06В Севастополе снова остановили движение морского транспорта
18:55Крым и судьба армянского гения Вардгеса Суренянца
18:28Как в России появился первый трамвай на электрической тяге – инфографика
18:10Симферополь расцветает: город украсили 700 кашпо
17:52В Киеве полностью уничтожена ТЭЦ
17:43В Дагестане машины снесло потоками воды – погибли четыре человека
17:30Работает право сильного: генсек ОДКБ высказался о международном праве
17:16В Симферополе машина насмерть сбила пенсионерку на переходе
17:07На Кубани после ливней с грозами и штормовым ветром ударят морозы
16:57Путин поздравил Маргариту Симоньян с днем рождения
16:46Оценки за поведение в школах – когда введут и как будут оценивать
16:28В Крыму создадут комиссию по развитию искусственного интеллекта
16:15В Симферополе открылась выставка к 80-летию Владимира Жириновского
16:07От ударов ВСУ в марте пострадали 28 медиков
15:57ВСУ ударили по морскому перевалочному комплексу в Новороссийске
15:47Онкобольные в России смогут получить вакцину по полису ОМС
15:35Экс-губернатора Курской области приговорили к 14 годам колонии строгого режима
15:16Иран ударил по американским кораблям с 5000 военных на борту
Лента новостейМолния