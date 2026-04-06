Остров раздора: Трамп попрощался с НАТО

Президент США Дональд Трамп попрощался с НАТО из-за реакции участников Североатлантического альянса на желание Вашингтона контролировать Гренландию. Об этмо... РИА Новости Крым, 06.04.2026

2026-04-06T22:32

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп попрощался с НАТО из-за реакции участников Североатлантического альянса на желание Вашингтона контролировать Гренландию. Об этмо американский лидер заявил в понедельник в рамках пресс-конференции в Белом доме.Президент США также заявил, что Соединенные Штаты не нуждаются в помощи союзников по НАТО, которые и так не помогают, в частности в конфликте с Ираном.Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял о необходимости присоединения Гренландии к США. Он ссылался на ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира". В январе этого года американский лидер заявил, что Штаты "так или иначе возьмут Гренландию". По его словам, если этого не произойдет, остров "заберут Россия или Китай".В МИД России ранее заявляли, что ни РФ, ни Китай никогда не заявляли притязаний на Гренландию несмотря на заявления Вашингтон.Премьеры Дании и Гренландии Метте Фредериксен и Йенс-Фредерик Нильсен в совместном заявлении предостерегли Америку от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их общей территориальной целостности.Россия считает Гренландию территорией Датского Королевства, а сложившуюся ситуацию вокруг острова в связи с претензиями США – необычной и экстраординарной, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Остров до 1953 года был колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Макрон призвал ряд стран ступить на "путь независимости" от СШАСоюзники США по НАТО выходят из войны с Ираном – мнениеРоссия будет готова к милитаризации Гренландии со стороны США – МИД

