Онкобольные в России смогут получить вакцину по полису ОМС

Россиянам с онкологическими диагнозами станет доступно лечение с использованием отечественных вакцин по полису обязательного медицинского страхования. Об этом... РИА Новости Крым, 06.04.2026

2026-04-06T15:47

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. Россиянам с онкологическими диагнозами станет доступно лечение с использованием отечественных вакцин по полису обязательного медицинского страхования. Об этом сообщил председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.Как пояснили в прсесс-службе, речь идет об оказании высокотехнологичной медицинской помощи с использованием персонифицированных методов лечения. В частности, о проведении лекарственной противоопухолевой терапии с применением персонализированных мРНК-вакцин, разработанных на основе молекулярно-генетических характеристик опухоли пациента, противоопухолевой лекарственной терапии метастатического колоректального рака персонализированной пептидной вакциной "Онкопепт", Т-клеточной иммунотерапии с использованием генетически модифицированных аутологичных Т-лимфоцитов с химерным антигенным рецептором CAR-T.Новым постановлением внесены и другие изменения в программу ОМС. В частности, для беременных женщин предусмотрена возможность транспортного сопровождения до медицинской организации и обратно. Решение касается тех, кто проживает в отдаленных селах без регулярного транспортного сообщения с ближайшим профильным медицинским учреждением.1 апреля сообщалось, что в России первый пациент получил персонализированную мРНК-вакцину для лечения рака "НЕООНКОВАК". Как отметил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, клиническим применением вакцины завершается работа по ее включению в программу государственных гарантий.

