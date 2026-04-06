Онкобольные в России смогут получить вакцину по полису ОМС
2026-04-06T15:47
Лечение онкологии с использованием российских вакцин будет бесплатным – Мишустин

15:47 06.04.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. Россиянам с онкологическими диагнозами станет доступно лечение с использованием отечественных вакцин по полису обязательного медицинского страхования. Об этом сообщил председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.
"Включение новых подходов в систему обязательного медицинского страхования позволит повысить эффективность помощи людям с тяжелыми заболеваниями", – цитирует Мишустина пресс-служба Кабмина.
Как пояснили в прсесс-службе, речь идет об оказании высокотехнологичной медицинской помощи с использованием персонифицированных методов лечения. В частности, о проведении лекарственной противоопухолевой терапии с применением персонализированных мРНК-вакцин, разработанных на основе молекулярно-генетических характеристик опухоли пациента, противоопухолевой лекарственной терапии метастатического колоректального рака персонализированной пептидной вакциной "Онкопепт", Т-клеточной иммунотерапии с использованием генетически модифицированных аутологичных Т-лимфоцитов с химерным антигенным рецептором CAR-T.
"Теперь в рамках программы ОМС пациенты смогут бесплатно получить такое лечение в федеральных медицинских организациях", – сообщается на сайте правительства.
Новым постановлением внесены и другие изменения в программу ОМС. В частности, для беременных женщин предусмотрена возможность транспортного сопровождения до медицинской организации и обратно. Решение касается тех, кто проживает в отдаленных селах без регулярного транспортного сообщения с ближайшим профильным медицинским учреждением.

"Кроме того, программой предусмотрена возможность увеличения предельного срока записи пациента на прием к врачу и для проведения диагностических инструментальных и лабораторных исследований. Речь идет о записи через единый или региональный порталы госуслуг. Предельные сроки будут установлены отдельно для каждого региона в территориальных программах ОМС. Это решение принято по поручению президента", – сказано в сообщении.

1 апреля сообщалось, что в России первый пациент получил персонализированную мРНК-вакцину для лечения рака "НЕООНКОВАК". Как отметил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, клиническим применением вакцины завершается работа по ее включению в программу государственных гарантий.
